ETV Bharat / state

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर: बेघर हुए लोग, राहत कैंप में भी संकट; देखिए Ground Report - DELHI YAMUNA BAZAR FLOOD

राहत शिविरों में महिलाओं व बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत. जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन खतरा अभी टला नहीं.

यमुना बाजार में बाढ़ का कहर: बेघर हुए लोग
यमुना बाजार में बाढ़ का कहर: बेघर हुए लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 3:29 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना नदी के किनारे बसा यमुना बाजार इलाका बाढ़ से जूझ रहा है. सोमवार देर शाम जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ा, यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया. कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ गए और लोग अपना-अपना घर छोड़कर छत, सड़क या टेंट में शरण लेने को मजबूर हो गए. बाढ़ के हालत के बीच सोमवार की रात लोगों ने जागकर गुजारी. किसी ने अपना सामान छत पर चढ़ा लिया, तो किसी ने सड़क किनारे बने अस्थायी टेंट में रात बिताई. हालांकि, यमुना बाजार इलाके के पास दिल्ली सरकार की ओर से मुख्य सड़क के किनारे टेंट तो लगाए गए हैं, लेकिन यहां खाने, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्था नहीं है.

हर बार आती है बाढ़, नुकसान हमारा ही होता: यमुना बाजार में रहने वाले बाढ़ पीड़ित विजेंद्र शर्मा बताते हैं कि सोमवार को घर में पानी घुसना शुरू हुआ था. कुछ लोग तो छत पर सोए, कुछ लोग टेंट में चले गए. बाढ़ हर बार हमें भारी नुकसान पहुंचाती है. सरकार ने टेंट लगाया है, लेकिन खाने व पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है.

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर (ETV Bharat)

धीरे-धीरे उतर रहा पानी: बाढ़ के पानी के बीच मुलाकात शेषनाथ यादव से हुई, जो पिछले 45 साल से यमुना बाजार कॉलोनी में रह रहे हैं. रेहड़ी लगाकर अपना जीवन चलाने वाले शेषनाथ कहते हैं कि कमरे में पूरा पानी भर गया. सामान ऊपर रख दिया है. खाना बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए बाजार से खाना खरीदकर खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार की बाढ़ सामान्य है. धीरे-धीरे पानी उतर रहा है.

राहत शिविरों में महिलाओं व बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत
राहत शिविरों में महिलाओं व बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत (ETV Bharat)

टेंट में गुजारा कर रहे परिवार: कॉलोनी के बाहर लगे टेंट में मिलीं पूनम ने बताया कि वह 21 नंबर घाट पर रहती थी. बाढ़ के कारण अब परिवार के साथ टेंट में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि घर में पानी घुस गया तो सामान लेकर यहां टेंट में आना पड़ा. बाजार से खाना खरीदकर खाना पड़ रहा है. उनके बेटे अभिनव कुमार कहते हैं कि बाढ़ के कारण परेशान हैं. काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं.

जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन खतरा अभी टला नहीं.
जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन खतरा अभी टला नहीं. (ETV Bharat)

इसी टेंट में रहने वाली गीता बताती हैं; ''दिल्ली सरकार ने टेंट में तख्त डाल दिया है जिस पर हम लोग लेटे हैं, लेकिन पीने का पानी और शौचालय की कोई सुविधा नहीं की. हमारे साथ एक बीमार बुजुर्ग अम्मा भी हैं, उन्हें कहां लेकर जाएं?'' वहीं, हीरा देवी भी टेंट में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि रात भर मच्छरों के कारण उन्हें नींद नहीं आई. वह कहती हैं कि सरकार ने टेंट में पंखा लगाया है, लेकिन पानी और शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है. महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं.

सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में”
सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में” (ETV Bharat)

सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में”: मंगलवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंचीं. उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि “जलस्तर सुबह 206 तक पहुंचा था, लेकिन अब पानी घट रहा है. यह इलाका यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सबसे निचला हिस्सा है. हमने लोगों से घर खाली करने का अनुरोध किया था, लेकिन कई परिवार यहां रुके रहे. अभी बिजली बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि एक-दो दिन में पानी उतर जाएगा.”

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना, डूब क्षेत्र में बसे परिवारों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा
  2. दिल्ली में बाढ़ का खतरा, सीएम ने आईटीओ घाट और फ्लड कंट्रोल सेंटर सहित किया कई इलाकों का दौरा
  3. हथिनीकुंड बैराज के खोले जाने से यमुना उफान पर, जानें दिल्ली के किन-किन इलाकों में आ सकती है बाढ़

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना नदी के किनारे बसा यमुना बाजार इलाका बाढ़ से जूझ रहा है. सोमवार देर शाम जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ा, यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया. कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ गए और लोग अपना-अपना घर छोड़कर छत, सड़क या टेंट में शरण लेने को मजबूर हो गए. बाढ़ के हालत के बीच सोमवार की रात लोगों ने जागकर गुजारी. किसी ने अपना सामान छत पर चढ़ा लिया, तो किसी ने सड़क किनारे बने अस्थायी टेंट में रात बिताई. हालांकि, यमुना बाजार इलाके के पास दिल्ली सरकार की ओर से मुख्य सड़क के किनारे टेंट तो लगाए गए हैं, लेकिन यहां खाने, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्था नहीं है.

हर बार आती है बाढ़, नुकसान हमारा ही होता: यमुना बाजार में रहने वाले बाढ़ पीड़ित विजेंद्र शर्मा बताते हैं कि सोमवार को घर में पानी घुसना शुरू हुआ था. कुछ लोग तो छत पर सोए, कुछ लोग टेंट में चले गए. बाढ़ हर बार हमें भारी नुकसान पहुंचाती है. सरकार ने टेंट लगाया है, लेकिन खाने व पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है.

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर (ETV Bharat)

धीरे-धीरे उतर रहा पानी: बाढ़ के पानी के बीच मुलाकात शेषनाथ यादव से हुई, जो पिछले 45 साल से यमुना बाजार कॉलोनी में रह रहे हैं. रेहड़ी लगाकर अपना जीवन चलाने वाले शेषनाथ कहते हैं कि कमरे में पूरा पानी भर गया. सामान ऊपर रख दिया है. खाना बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए बाजार से खाना खरीदकर खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार की बाढ़ सामान्य है. धीरे-धीरे पानी उतर रहा है.

राहत शिविरों में महिलाओं व बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत
राहत शिविरों में महिलाओं व बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत (ETV Bharat)

टेंट में गुजारा कर रहे परिवार: कॉलोनी के बाहर लगे टेंट में मिलीं पूनम ने बताया कि वह 21 नंबर घाट पर रहती थी. बाढ़ के कारण अब परिवार के साथ टेंट में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि घर में पानी घुस गया तो सामान लेकर यहां टेंट में आना पड़ा. बाजार से खाना खरीदकर खाना पड़ रहा है. उनके बेटे अभिनव कुमार कहते हैं कि बाढ़ के कारण परेशान हैं. काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं.

जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन खतरा अभी टला नहीं.
जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन खतरा अभी टला नहीं. (ETV Bharat)

इसी टेंट में रहने वाली गीता बताती हैं; ''दिल्ली सरकार ने टेंट में तख्त डाल दिया है जिस पर हम लोग लेटे हैं, लेकिन पीने का पानी और शौचालय की कोई सुविधा नहीं की. हमारे साथ एक बीमार बुजुर्ग अम्मा भी हैं, उन्हें कहां लेकर जाएं?'' वहीं, हीरा देवी भी टेंट में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि रात भर मच्छरों के कारण उन्हें नींद नहीं आई. वह कहती हैं कि सरकार ने टेंट में पंखा लगाया है, लेकिन पानी और शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है. महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं.

सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में”
सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में” (ETV Bharat)

सीएम ने मौके का जायजा लेकर कहा “स्थिति नियंत्रण में”: मंगलवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंचीं. उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि “जलस्तर सुबह 206 तक पहुंचा था, लेकिन अब पानी घट रहा है. यह इलाका यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सबसे निचला हिस्सा है. हमने लोगों से घर खाली करने का अनुरोध किया था, लेकिन कई परिवार यहां रुके रहे. अभी बिजली बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि एक-दो दिन में पानी उतर जाएगा.”

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना, डूब क्षेत्र में बसे परिवारों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा
  2. दिल्ली में बाढ़ का खतरा, सीएम ने आईटीओ घाट और फ्लड कंट्रोल सेंटर सहित किया कई इलाकों का दौरा
  3. हथिनीकुंड बैराज के खोले जाने से यमुना उफान पर, जानें दिल्ली के किन-किन इलाकों में आ सकती है बाढ़

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA BAJAR FLOOD EFFECTYAMUNA WATER LEVELSYAMUNA FLOODS DELHIWHY YAMUNA FLOODS DELHIDELHI YAMUNA BAZAR FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.