'यागी' से यूपी में तबाही; सोनभद्र में 104 घर गिरे, तीन लोगों की जान गई - Yagi causes devastation in UP

सोनभद्र: यूपी में यागी तूफान तबाही मचा रहा है. इसके असर के कारण पिछले 48 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है. करीब 39 जिले ज्यादा प्रभावित हैं. कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बदं हैं. आम जनजीवन अस्त व्यस्त है. मौसम विज्ञानियों ने आज भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है. यागी का कहर सोनभद्र में भी देखने को मिला है. तेज बारिश के चलते पूरे जिले में 104 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. जबकि तीन लोगों की मौत हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करवाकर लोगों को मुआवजा उपलब्ध करवाने में जुटा हुआ है. जिले के आपदा विशेषज्ञ पवन शुक्ल ने बताया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 4000 रुपये, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए एक लाख 20 हजार, जनहानि के लिए 4 लाख रुपये और पशुओं की हानि के लिए 37500 से 20 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सोनभद्र में बीते 72 घंटे लोगों के लिए काफी भारी रहे हैं. भारी बारिश ने जिले में काफी तबाही मचाई है. आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. जिले के आपदा राहत विभाग के अनुसार सोनभद्र की चारों तहसीलों में कुल 104 मकान भारी बारिश में आंशिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा छह पशुओं की भी मौत हुई है और तीन लोगों की विभिन्न कारणों से जान गई. भारी बारिश कारण जिले के घोरावल, दुद्धी, वैनी में कच्चे मकान गिर गए हैं. वहीं नदी-पहाड़ी नाले उफान पर हैं. कई गांवों में पानी भर गया है तो बीच शहर से होकर गुजरने वाला वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाइवे (SH-5) पर भी जलभराव हो गया है. डीएम के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने पीड़ितों की पहचान कर ली है और उन्हें राहत राशि का भुगतान जल्दी किया जाएगा. जिले की तीनों तहसीलों के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए ट्रेजरी के द्वारा लाभार्थियों खाते में पैसे भेजे जाएंगे, जिससे पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिल सकेगी. पिछले दो-तीन दिनों की बारिश और आंधी-तूफान से जिले में कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है. कई जगहों पर खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं. प्रशासन इन जगहों पर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहा है. यह भी पढ़ें : यूपी में यागी का कहर: 39 जिलों में भीषण बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद, आज भी रेन अलर्ट - UP WEATHER LATEST UPDATES