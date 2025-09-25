यूपी में 17 जिलों के 61 एक्स रे टेक्नीशियनों का अपॉइंटमेंट भी संदेह के घेरे में; नर्सिंग डायरेक्टर कर रहे जांच
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 11:12 PM IST
लखनऊ: फर्जी दस्तावेज के सहारे एक्स रे टेक्नीशियन की नौकरी हासिल करने छह लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एफआईआर दर्ज करवाई है. इस फर्जीवाड़े का दायरा बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. 17 जिलों में 61 एक्स रे टेक्नीशियनों की नियुक्ति संदिग्ध है. इनमें से कोई ईएल तो कोई सीएल लेकर नदारद है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या फर्रुखाबाद और एटा के पते पर रहने वाले एक्स रे टेक्नीशियनों की है.
सरकार ने जांच का आदेश दिया: शासन के आदेश पर इस मामले की जांच निदेशक (नर्सिंग) को दी गई है. जांच के बीच ही संदिग्ध बताए जा रहे 61 एक्स रे टेक्नीशियनों की सूची सामने आयी है. इसे लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय से लेकर जिलों के सीएमओ तक दस्तावेज की पड़ताल में जुटे हुए हैं.
नियुक्तियों पर खड़े हो रहे सवाल: यूपी के हाथरस, रामपुर, हरदोई, बांदा, बदायूं, बलरामपुर और फर्रुखाबाद में एक ही नाम, पते और जन्मतिथि वाले 6 लोगों को एक्स-रे टेक्निशन की नौकरी मिलने का खुलासा होने के बाद अब औरैया, एटा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, मैनपुरी, मुरादाबाद, बाराबंकी, शामली, मेरठ, कासगंज, बिजनौर, वाराणसी और बलिया में हुई तैनातियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.
अलग-अलग तारीखों पर जारी हुए नियुक्ति पत्र: साल 2008 में एक्स रे टेक्नीशियनों के नियुक्ति पत्र दो अलग-अलग तारीखों में जारी किए गए. प्रवेश परीक्षा के बाद चयनित असली उम्मीदवारों को 25 अगस्त 2008 को एक ही तारीख को नियुक्ति पत्र भेजा गया. वहीं, फर्जी नियुक्ति के दायरे में आ रहे 61 लोगों को 20 सितंबर 2008 की तारीख को नियुक्ति पत्र भेजा गया. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें- 3500 घायलों को पहुंचाया अस्पताल, 450 लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार; पढ़िए फतेहपुर की 'लाइफ लाइन' अशोक तपस्वी की कहानी