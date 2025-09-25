ETV Bharat / state

यूपी में 17 जिलों के 61 एक्स रे टेक्नीशियनों का अपॉइंटमेंट भी संदेह के घेरे में; नर्सिंग डायरेक्टर कर रहे जांच

सीएमओ कर रहे दस्तावेजों की जांच ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 11:12 PM IST 2 Min Read