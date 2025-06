ETV Bharat / state

उर्दू, फारसी में नहीं लिखी जाएगी FIR, हुजूर होगा श्रीमान, डीजीपी ने सभी जिलों को भेजी चिट्ठी - URDU PERSIAN LANGUAGE WILL NOT USE

डीजीपी ने सभी जिलों को भेजी चिट्ठी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 14, 2025 at 5:13 PM IST 4 Min Read