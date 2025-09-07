ETV Bharat / state

कॉम्बैट कुश्ती; ना गर्दन पर हाथ लगा सकते हैं और न पटक सकते हैं, जानिए खेल के रोमांचक दांव पेंच

गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप में 19 प्रदेशों के 400 से अधिक पहलवान शिरकत कर रहे हैं.

गोरखपुर में राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप.
गोरखपुर में राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read

गोरखपुर : ना गर्दन को पकड़ सकते हैं और ना ही उठाकर पटक सकते हैं. इसके अलावा बहुत देर तक हाथ में हाथ भी डाले नहीं रह सकते हैं. कॉम्बैट कुश्ती के ये अद्भुत नियम कायदे ही खेल को रोमांचक बनाते हैं. ऐसे ही रोमांचक नजारे इन दिनों गोरखपुर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप में देखने को मिल रहे हैं.

गोरखपुर में कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का आगाज शुक्रवार को सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में हुआ था. चैंपियनशिप में 19 प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. इसमें अधिकांशत: 16 से 25 वर्ष के बीच के पहलवान है. जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल हैं. कॉम्बैट कुश्ती के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय शुक्ला का कहना है कि गोरखपुर में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन बड़ी उपलब्धि है.

संजय शुक्ला का कहना है कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से 50, बिहार से 60, पश्चिम बंगाल से 15, दिल्ली से 10, हरियाणा से 40,. पंजाब से 10, जम्मू कश्मीर से 4, उत्तराखंड से 5, राजस्थान से 10, गुजरात से 10, महाराष्ट्र से 10, छत्तीसगढ़ से 30, मध्य प्रदेश से 15, उड़ीसा से 10, केरल 12 से, कर्नाटक से चार, असम से तीन पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं. महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है.

खेल के दूसरे दिन शनिवार को बहुत ही रोमांचक कुश्तियां हुईं. जिसमें महिला पहलवानों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा. गुजरात की खिलाड़ी पूजा (अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी) ने बिहार की खिलाड़ी को पटखनी देकर गोल्ड मेडल जीता. उत्तर प्रदेश की पूनम ने बिहार की प्रतिद्वंद्वी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस खेल में अंतरराष्ट्रीय पहलवान ध्रुव, अतुल और युवराज सिंह ने भी अपने दांव पेंच दिखाएं.

नगर पंचायत उनवल के अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता महेश दुबे ने कहा कि निश्चित रूप से गोरखपुर जैसे शहर में कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इसके आयोजन का श्रेय निश्चित ही संजय शुक्ला को है. इस आयोजन से गोरखपुर की खुशबू पहलवानों के माध्यम से पूरे देश में फैलेगी. इस खेल और आयोजन से वे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते थे.

यह भी पढ़ें : रखपुर में राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज, 19 प्रदेश के 400 पहलवान कर रहे शिरकत

यह भी पढ़ें : सीएम योगी बोले, पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने में यूपी सबसे आगे

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR SPORTSCOMBAT WRESTLINGNATIONAL COMBAT WRESTLINGWRESTLING CHAMPIONSHIP IN GORAKHPURCOMBAT WRESTLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.