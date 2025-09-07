ETV Bharat / state

कॉम्बैट कुश्ती; ना गर्दन पर हाथ लगा सकते हैं और न पटक सकते हैं, जानिए खेल के रोमांचक दांव पेंच

गोरखपुर : ना गर्दन को पकड़ सकते हैं और ना ही उठाकर पटक सकते हैं. इसके अलावा बहुत देर तक हाथ में हाथ भी डाले नहीं रह सकते हैं. कॉम्बैट कुश्ती के ये अद्भुत नियम कायदे ही खेल को रोमांचक बनाते हैं. ऐसे ही रोमांचक नजारे इन दिनों गोरखपुर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप में देखने को मिल रहे हैं.

गोरखपुर में कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का आगाज शुक्रवार को सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में हुआ था. चैंपियनशिप में 19 प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. इसमें अधिकांशत: 16 से 25 वर्ष के बीच के पहलवान है. जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल हैं. कॉम्बैट कुश्ती के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय शुक्ला का कहना है कि गोरखपुर में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन बड़ी उपलब्धि है.

संजय शुक्ला का कहना है कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से 50, बिहार से 60, पश्चिम बंगाल से 15, दिल्ली से 10, हरियाणा से 40,. पंजाब से 10, जम्मू कश्मीर से 4, उत्तराखंड से 5, राजस्थान से 10, गुजरात से 10, महाराष्ट्र से 10, छत्तीसगढ़ से 30, मध्य प्रदेश से 15, उड़ीसा से 10, केरल 12 से, कर्नाटक से चार, असम से तीन पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं. महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है.