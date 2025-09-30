ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: सियासी संदेश के बीच मां दुर्गा की आराधना, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की लगाई गई प्रतिकृति

पंडाल में विराजमान देवी मां ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 30, 2025 at 4:33 PM IST 3 Min Read