दुर्गोत्सव 2025: सियासी संदेश के बीच मां दुर्गा की आराधना, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की लगाई गई प्रतिकृति
रांची में एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा के साथ हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी तक की प्रतिकृति लगाई गई है.
Published : September 30, 2025 at 4:33 PM IST
रांची: दुर्गोत्सव की खुशियों के बीच राजधानी रांची में एक ऐसा पूजा पंडाल सजा है जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जय माता दी दुर्गा पूजा समिति नामकुम द्वारा तैयार इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा के साथ हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी तक की प्रतिकृति लगाई गई है. विशाल ऑक्टोपस के बीच विराजी देवी मां के साथ इन राजनेताओं की प्रतिकृति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है. एक तरफ इस पूजा पंडाल में आयरन लेडी इंदिरा गांधी को दर्शाया गया है जबकि दूसरी ओर राबड़ी देवी को तेज प्रताप यादव की पिटाई करते हुए दिखाया गया है.
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इन वेटिंग के रूप दर्शाया गया
करीब 25 लाख की लागत से तैयार इस पंडाल में तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इन वेटिंग के रूप में दर्शाया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मां रूपी सोरेन के साथ देवी मां की मूर्ति के बगल में हैं. दूसरी तरफ मां मरछिया देवी ने लालू जैसा वीर जन्म लिखा प्रतिकृति आपको दिखाई पड़ेगा. इन सभी प्रतिमा की रक्षा का जिम्मा हनुमान जी के पास है कि बड़ी मूर्ति मुख्य द्वार पर लगाई गई है.
राजनेता का प्रतिकृति लगाकर समाज को संदेश देने की हुई है कोशिश: विनोद सिंह
शहर में चर्चा का विषय बने इस पूजा पंडाल का जायजा लेने ईटीवी भारत की टीम नामकुम पहुंची. पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि राजनेता का प्रतिकृति लगाना अनुचित नहीं है, इसके जरिए समाज को संदेश देने की कोशिश की गई है. लालू प्रसाद हो या राहुल गांधी या हेमंत सोरेन सभी का योगदान समाज के लिए रहा है, जो आइकॉन हैं. इसके माध्यम से प्रेरणा देने का काम किया गया है.
श्रद्धालुओं के अलग अलग राय
राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री बनें वहीं तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनें यह कामना की गई है. इधर पूजा पंडाल को देखने लोगों की भीड़ उमड़ रही है. राजनेताओं के प्रतिकृति से भरे इस पूजा पंडाल को देखने पश्चिम बंगाल से आए मंडल कहते हैं कि इस तरह का प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से राजनीति होती है. श्रद्धालु सुरज सिंह कहते हैं कि यह पूजा समिति का अपना इच्छा है लेकिन एक सामान्य श्रद्धालु यहां मां का दर्शन करने आते हैं इन्हें देखते हैं और निकल जाते हैं.
