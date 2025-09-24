देवी के तीसरे स्वरुप मां चंद्रघंटा की पूजा, शक्ति और शांति का मिलता है आशीर्वाद
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की गई.देवीय मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 7:25 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : नवरात्रि के तीसरे दिन देवी मां के मंदिरों में दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई.सुबह से ही मंदिरों में देवी के भक्तों की भीड़ उमड़ी. महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में मंदिरों में पहुंचकर देवी की आराधना की.
मंदिरों में भक्तों की भीड़ : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस और शांति मिलती है. जीवन के कष्ट दूर होते हैं.घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. नगर के प्रमुख दुर्गा मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली.
मंदिरों में विशेष सजावट के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित है. भक्त मंडलियों के जयकारों से वातावरण गूंजायमान है. कई स्थानों पर रामचरितमानस पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है.भजन-कीर्तन और गरबा-डांडिया का आयोजन किया गया है.शाम को महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है- रामकृष्ण दास ,पुजारी
मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित : जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ सहित पूरे जिले में शारदीय नवरात्रि के साथ ही समस्त देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए हैं. कलश प्रज्वलन के साथ ही मंदिरों के प्रांगण भक्ति प्रकाश से जगमगाने लगे हैं. नवरात्रि में ज्योति कलश का विशेष महत्व माना जाता है.
धार्मिक मान्यता है कि नौ दिनों तक अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की कृपा निरंतर बनी रहती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है. यह ज्योति शक्ति, समृद्धि और शुभ फल की प्रतीक मानी जाती है -विनोदानंद महाराज,पुजारी
आपको बता दें कि देवीय मंदिरों में सुबह-शाम आरती, भजन-कीर्तन और भक्तों की भीड़ से वातावरण भक्तिमय हो चुका है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पावन पर्व पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से जीवन में सुख-शांति, परिवार में मंगल और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. नवरात्रि का यह पर्व न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि भक्ति, संयम और आत्मशक्ति को जागृत करने का भी संदेश देता है.
कैसा है मां चंद्रघंटा का स्वरुप : मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है.इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है. उनके गले में घंटी है जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है. यह घंटी भक्तों के कष्ट हरने वाली मानी जाती है.मां चंद्रघंटा को शक्ति, शौर्य और विजय की देवी माना गया है.
