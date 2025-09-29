ETV Bharat / state

दशहरा मैदान में आ डटा विश्व का सबसे ऊंचा रावण, 221 फीट हुई लंबाई... कोटा में बना रिकॉर्ड

लाखों रुपए हुए उठाने में खर्च: चौहान ने बताया कि रावण को खड़ा करने के लिए दो बड़ी क्रेन मंगाई गई हैं. क्रेन से इस पुतले को उठाकर खड़ा करने के लिए हजारों रुपए का शुल्क दिया जा रहा है. इसके अलावा रावण, कुंभकरण और मेघनाथ को बनाने के लिए 44 लाख का कुल खर्चा हुआ है. रावण को आठ लोहे के भारी तारों से खड़ा किया गया है, ताकि वह हवा के साथ हिले नहीं. उसकी मजबूती के लिए एक प्लेटफॉर्म पहले बनाया गया था. यह प्लेटफॉर्म 15 गुणा 25 फीट का है. वहां पर जैक नुमा लोहे के बड़े नट-बोल्ट लगाए गए हैं, जिन पर इस रावण को खड़ा किया गया है. रावण खड़ा करने से पहले दोपहर 3:00 बजे भूमि पूजन किया गया था. इसके बाद 60 लोग और दो क्रेन की मदद से रावण के पुतले को खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हुई और यह शाम 7:00 बजे मैदान में डट गया है. हालांकि, क्रेन को हटाने और बाकी कार्य में समय और लगा है.

रावण का पुतला कोटा में पहली बार 3 दिन पहले खड़ा कर दिया गया. अब उम्मीद है कि दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंचेंगे. रावण का पुतला बनाने वाले तेजेंद्र चौहान का कहना था कि रावण का पूरा काम हो गया है, केवल आतिशबाजी लगाने का काम बाकी है. कुंभकरण और मेघनाथ को मंगलवार को खड़ा कर दिया जाएगा. चौहान का कहना था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की संस्थाएं कोटा पहुंची थी. उन्होंने रावण के पु​तले का मेजरमेंट लिया है. इसकी लंबाई 221 फीट आई है.

कोटा: शहर में 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाया गया है, जिसकी लंबाई 215 फीट से बढ़कर 221 फीट हो गई है. 13,000 किलो वजनी और पूरी तरह से लोहे के स्ट्रक्चर से बने इस पुतले को दो हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से खड़ा किया गया, जिसके बाद इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इसे बनाने में 44 लाख रुपए का खर्च आया है. इसके चेहरे को पहली बार फाइबर से तैयार किया गया है. यह विशालकाय रावण 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है और इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है.

इस तरह से हुई 221 फीट की ऊंचाई: चौहान ने बताया कि रावण के पर 58 फीट का मुकुट है. इसके बाद उसका चेहरा 25 फीट का है, गर्दन 8 और धड़ 90 फीट का है, इसके साथ उसके पैर की ऊंचाई 40 फीट है, जिसमें 10 फीट की जूतियों की ऊंचाई भी शामिल है. रावण के हाथ में तलवार 50 फीट की है, जबकि उसके जूते की लंबाई 40 फीट के आसपास है. रावण में 9,500 किलो लोहा लगा है. इसके अलावा 24 फीट लंबे 1500 बांस लगे हैं. 4000 मीटर वेलवेट का कपड़ा इसमें लगा है.

सुरक्षा के लिए लगाना अतिरिक्त जाप्ता: रावण को खड़ा करने की सूचना पहले से ही सोशल मीडिया पर चल रही थी. इसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोग और बच्चे भी मैदान में पहुंच गए. रावण दहन के लिए बनाई गई "डी" के आसपास भारी भीड़ हो गई. नगर निगम को रावण की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाप्ता तैनात करना पड़ा है. इसके अलावा बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी और वाहनों को भी दूर खड़ा करवाना पड़ा है.

4 महीने में बनकर तैयार हुआ है रावण: रावण के पुतले का निर्माण चार महीने से चल रहा था. इसे बनाने के दौरान ही उसके अंदर लोहे का काफी अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था. यह रावण का बेस है. इस लोहे के स्ट्रक्चर में ही क्रेन से उठाने की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि क्रेन से जब उठाया जाए तो लोहे के तार को उसमें फंसाया जा सके. जिसकी मदद से ही बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन ने उसे छाती के पास से उठाया, वहीं दूसरी सपोर्ट करने वाली छोटी हाइड्रोलिक क्रेन ने उसको निचले हिस्से से उठाया. यह उठाने की प्रक्रिया काफी देर चली, इसमें घंटों लग गए. हालांकि एक बार क्रेन से खड़ा करने के बाद केवल 10 मिनट में ही उसे सीधा खड़ा कर दिया गया है.

रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी बढ़ाकर किए गए 25: तेजेंद्र का कहना था कि रिमोट कंट्रोल के सिस्टम को भी बढ़ा दिया गया है. अब यह रिमोट कंट्रोल का सिस्टम 25 का हो गया है, जबकि पहले बीस ही लगाए जाने थे. 25 रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए इसको आग लगाने का समय बढ़ जाएगा. मंगलवार से इसमें आतिशबाजी लगाने का काम शुरू होगा. करीब 15,000 ग्रीन पटाखे रावण में लगाए जाएंगे. मेघनाथ और कुंभकरण के 60-60 फीट के पुतले भी लगभग तैयार हैं. इन्हें मंगलवार को ही खड़ा किया जाएगा. दोनों को खड़ा करने के बाद 4-4 हजार ग्रीन पटाखे और 10-10 रिमोट कंट्रोल सिस्टम उनमें भी लगाए जाएंगे. दोनों के लिए भी स्टील और लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है.