बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर
सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का यह पहला पार्क है. जो करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 11:45 PM IST
लखनऊ/बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का पहला पार्क 'अनोखी दुनिया' जल्द ही पर्यटकों के लिए खुलने वाला है. यह पार्क 'वेस्ट-टू-आर्ट' (कचरे से कला) की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'स्वच्छ भारत अभियान' और पर्यटन को बढ़ावा देने के विज़न के तहत बनाया गया है. यह पार्क 'वेस्ट-टू-आर्ट' (कचरे से कला) की एक बेहतरीन मिसाल है जो डिज्नीलैंड को टक्कर देगा.
यह पार्क करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 80 टन सिरेमिक कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है. बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अंकुर लाठर के अनुसार, इस पार्क को 5.86 करोड़ रुपये की लागत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया गया है. छह कलाकारों और 120 कारीगरों की एक टीम ने टूटे हुए कप, केतली, सुराही और अन्य बर्तनों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके 100 से ज़्यादा छोटी-बड़ी कलाकृतियाँ बनाई हैं, जिनमें से 28 प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं. इन कलाकृतियों में बड़े आकार के कप, केतली और सुराही शामिल हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं.
कला, पर्यटन और रोज़गार का नया केंद्र : 'अनोखी दुनिया' पार्क न सिर्फ कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है, बल्कि यह खुर्जा की अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती देगा. यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय सिरेमिक उत्पादों को ख़रीदेंगे, जिससे स्थानीय उद्योग को सीधा फ़ायदा होगा. उम्मीद है कि यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा और खुर्जा को पर्यटन के नक्शे पर एक ख़ास जगह देगा.
पार्क में बच्चों के लिए खास तौर पर सेल्फ़ी पॉइंट और एक कैफ़े भी बनाया गया है. यहां की हर कलाकृति बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगी. पार्क के रखरखाव के लिए पर्यटकों से एक मामूली शुल्क भी लिया जाएगा.
'वेस्ट-टू-आर्ट' का अनोखा मॉडल : यह पार्क इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि किस तरह कचरे का रचनात्मक इस्तेमाल करके सुंदर और उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. यह पहल दूसरे शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है कि कैसे कचरे को कला में बदलकर एक स्थायी और टिकाऊ विकास का रास्ता बनाया जा सकता है. पार्क का उद्घाटन सितंबर के आखिर तक होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा.
