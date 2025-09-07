ETV Bharat / state

बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर

यह पार्क 'वेस्ट-टू-आर्ट' की बेहतरीन मिसाल है. ( Photo Credit; BKDA )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 11:45 PM IST 2 Min Read

लखनऊ/बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का पहला पार्क 'अनोखी दुनिया' जल्द ही पर्यटकों के लिए खुलने वाला है. यह पार्क 'वेस्ट-टू-आर्ट' (कचरे से कला) की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'स्वच्छ भारत अभियान' और पर्यटन को बढ़ावा देने के विज़न के तहत बनाया गया है. यह पार्क 'वेस्ट-टू-आर्ट' (कचरे से कला) की एक बेहतरीन मिसाल है जो डिज्नीलैंड को टक्कर देगा. यह पार्क करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 80 टन सिरेमिक कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है. बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अंकुर लाठर के अनुसार, इस पार्क को 5.86 करोड़ रुपये की लागत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया गया है. छह कलाकारों और 120 कारीगरों की एक टीम ने टूटे हुए कप, केतली, सुराही और अन्य बर्तनों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके 100 से ज़्यादा छोटी-बड़ी कलाकृतियाँ बनाई हैं, जिनमें से 28 प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं. इन कलाकृतियों में बड़े आकार के कप, केतली और सुराही शामिल हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं. पार्क को 80 टन सिरेमिक कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है. (Photo Credit; BKDA)