लुप्त होते जुगनुओं को बचाने की पहल, WWF और कॉर्बेट पार्क में शुरू होगा शोध, दुनिया में तेजी से घट रही संख्या
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और कॉर्बेट घटती जुगनू की संख्या के संरक्षण के लिए शोध करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2025 at 5:02 PM IST
रामनगर: कभी बारिश वाली रातों में खेतों और जंगलों में टिमटिमाते जुगनू बचपन की यादों का हिस्सा हुआ करते थे. मगर अब उनकी यह प्राकृतिक रौशनी धीरे-धीरे मिटती जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जुगनुओं की संख्या पूरे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में तेजी से घट रही है. वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् अब इस रहस्यमय जीव के संरक्षण को लेकर गंभीर हो गए हैं.
कीड़े-मकोड़ों की घटती दुनिया: दिल्ली स्थित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) में कंजर्वेशन पार्टनर हेड नेहा सिन्हा कहती हैं कि कीड़े-मकोड़े हमारी पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा हैं. लेकिन अब वे बड़ी तेजी से लुप्त हो रहे हैं. हम अक्सर यह सोचते हैं कि कीड़े बहुत हैं, क्योंकि मच्छर और मक्खियां दिखती हैं. लेकिन असल में बहुत-से उपयोगी और सुंदर कीट जैसे जुगनू, तितलियां, मधुमक्खियां गायब हो रही हैं. यह एक गंभीर संकेत है कि हमारे पर्यावरण में गहरी असंतुलन की स्थिति बन रही है.
नेहा बताती हैं कि WWF फिलहाल कीड़े-मकोड़ों पर अध्ययन कर रहा है, हालांकि जुगनुओं पर औपचारिक शोध अभी शुरू नहीं हुआ है. फिर भी वह मानती हैं कि फायरफ्लाईज पर अब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनकी उपस्थिति पारिस्थितिक संतुलन का संकेतक है.
फायरफ्लाई पर शुरू होगा काम: नेहा कहती हैं फायरफ्लाईज पर अभी रिसर्च शुरू नहीं हुई है. लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत रुचि का विषय है. दिल्ली और आस-पास के इलाकों में अब जुगनू शायद ही दिखाई देते हैं. हमें यह देखना होगा कि अब वे किन क्षेत्रों में बचे हैं जैसे कि कॉर्बेट या उसके आस-पास और वहां उनके प्राकृतिक निवास (habitat) की क्या स्थिति है. उनके अनुसार जुगनू के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी.
प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) जहां कृत्रिम रोशनी अधिक होती है, वहां जुगनू अपनी प्राकृतिक लाइट बंद कर देते हैं. जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है. नमी और हरियाली (Moisture & Grass Cover) जुगनू को नम इलाकों और लंबी घास की जरूरत होती है. इसलिए ऐसे क्षेत्रों को बचाना बेहद जरूरी है.
केमिकल और कीटनाशक का खतरा: खेती और शहरी इलाकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और कीटनाशक जुगनू के जीवन-चक्र पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं. वह कहतीं है कि हमें ऐसे इलाकों को बचाना होगा, जहां अंधेरा और नमी हो. जहां घास को बार-बार न काटा जाए और रात में अत्यधिक रोशनी न हो, यही प्राकृतिक संतुलन जुगनू को फिर लौटने का मौका देगा.
कॉर्बेट पार्क में होगा दीर्घकालिक शोध: वहीं इस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि फायरफ्लाई पर एक दीर्घकालिक शोध की योजना तैयार की जा रही है. कॉर्बेट जैसा संरक्षित क्षेत्र जुगनू के लिए आदर्श स्थल हो सकता है. पहले यहां उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन अब इनमें स्पष्ट कमी दिख रही है. इसके पीछे कई कारण हैं. कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, मिट्टी और क्षेत्र की नमी में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े पर्यावरणीय कारण भी हैं.
डॉ. बडोला ने कहा कि इस विषय पर अब एंटोमोलॉजिस्ट (कीट वैज्ञानिकों) और अन्य संरक्षण विशेषज्ञों की टीम के साथ मिलकर विस्तृत अध्ययन शुरू किया जाएगा. हम यह समझना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में जुगनू पनपते हैं और किन कारणों से उनकी संख्या घट रही है. यह शोध न केवल कॉर्बेट, बल्कि पूरे उत्तराखंड और उत्तर भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करेगा.
विशेषज्ञ मानते हैं कि जुगनू सिर्फ एक सुंदर जीव नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर हैं यानी उनका रहना या गायब होना पर्यावरण की सेहत बताता है. उनकी चमक यह संकेत देती है कि मिट्टी, जलवायु और जैव विविधता स्वस्थ है.
ये भी पढ़ें: