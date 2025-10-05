ETV Bharat / state

लुप्त होते जुगनुओं को बचाने की पहल, WWF और कॉर्बेट पार्क में शुरू होगा शोध, दुनिया में तेजी से घट रही संख्या

रामनगर: कभी बारिश वाली रातों में खेतों और जंगलों में टिमटिमाते जुगनू बचपन की यादों का हिस्सा हुआ करते थे. मगर अब उनकी यह प्राकृतिक रौशनी धीरे-धीरे मिटती जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जुगनुओं की संख्या पूरे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में तेजी से घट रही है. वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् अब इस रहस्यमय जीव के संरक्षण को लेकर गंभीर हो गए हैं.

कीड़े-मकोड़ों की घटती दुनिया: दिल्ली स्थित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) में कंजर्वेशन पार्टनर हेड नेहा सिन्हा कहती हैं कि कीड़े-मकोड़े हमारी पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा हैं. लेकिन अब वे बड़ी तेजी से लुप्त हो रहे हैं. हम अक्सर यह सोचते हैं कि कीड़े बहुत हैं, क्योंकि मच्छर और मक्खियां दिखती हैं. लेकिन असल में बहुत-से उपयोगी और सुंदर कीट जैसे जुगनू, तितलियां, मधुमक्खियां गायब हो रही हैं. यह एक गंभीर संकेत है कि हमारे पर्यावरण में गहरी असंतुलन की स्थिति बन रही है.

नेहा बताती हैं कि WWF फिलहाल कीड़े-मकोड़ों पर अध्ययन कर रहा है, हालांकि जुगनुओं पर औपचारिक शोध अभी शुरू नहीं हुआ है. फिर भी वह मानती हैं कि फायरफ्लाईज पर अब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनकी उपस्थिति पारिस्थितिक संतुलन का संकेतक है.

फायरफ्लाई पर शुरू होगा काम: नेहा कहती हैं फायरफ्लाईज पर अभी रिसर्च शुरू नहीं हुई है. लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत रुचि का विषय है. दिल्ली और आस-पास के इलाकों में अब जुगनू शायद ही दिखाई देते हैं. हमें यह देखना होगा कि अब वे किन क्षेत्रों में बचे हैं जैसे कि कॉर्बेट या उसके आस-पास और वहां उनके प्राकृतिक निवास (habitat) की क्या स्थिति है. उनके अनुसार जुगनू के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी.

प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) जहां कृत्रिम रोशनी अधिक होती है, वहां जुगनू अपनी प्राकृतिक लाइट बंद कर देते हैं. जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है. नमी और हरियाली (Moisture & Grass Cover) जुगनू को नम इलाकों और लंबी घास की जरूरत होती है. इसलिए ऐसे क्षेत्रों को बचाना बेहद जरूरी है.