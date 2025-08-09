Essay Contest 2025

विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर रही सरकार, मुख्यमंत्री डुप्लीकेट आदिवासी, ऐसा जनता को होता है महसूस: बीएस रावटे - WORLD TRIBAL DAY

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस पर समाज की मांगें गिनाईं और सरकार से सवाल किए.

WORLD TRIBAL DAY
विश्व आदिवासी दिवस का विरोध क्यों (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 6:04 PM IST

रायपुर: इस बार ऐसा संयोग बना कि विश्व आदिवासी दिवस और भोजली महोत्सव एक ही दिन पड़ा है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी जल जंगल जमीन जैसे तमाम मुद्दों के साथ ही धर्मकोड, जनगणना और अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

विश्व आदिवासी दिवस: छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि ''छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में आदिवासी हैं. बावजूद इसके विश्व आदिवासी दिवस का विरोध किया जा रहा है. ऐसे में लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी ना होकर डुप्लीकेट आदिवासी हैं. ऐसा जनता को महसूस होता है.''

सर्व आदिवासी समाज: छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे का कहना है कि सरकार अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए अनाप शनाप बात यहां वहां करते रहती है. खास कर छत्तीसगढ़ सरकार विश्व आदिवासी दिवस को भी नहीं मनाती है और विरोध करती है. संयुक्त राष्ट्र संघ का पालन नहीं कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ में 205 देश आते हैं तो फिर भारत को अलग कर दिया जाना चाहिए.

आदिवासियों के जल जंगल जमीन को कंपनियों के माध्यम से सरकार बेचने का प्रयास कर रही है. इसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का जीवन जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है. आदिवासी जंगल में ही रहना पसंद करते हैं.

संयुक्त राष्ट्र संघ: छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है. यह मांग नहीं है बल्कि आदिवासियों के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए, नए कानून संरक्षित करने के लिए जंगल और आदिवासियों के जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया था.

विश्व के 193 देश अपने अधिकारों के दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं. ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि आदिवासियों के विकास के लिए कैसी योजना लाकर आदिवासियों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे सहयोग दे सकते हैं.

आदिवासी मूल निवासी: भारत सरकार द्वारा 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखित में दिया गया था कि यहां के आदिवासी मूल निवासी हैं. लेकिन 30 साल बाद 1987 में फिर से प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र गया तो यहां कोई आदिवासी नहीं रहने की बात बताई. आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र देकर हम लोगों को आरक्षित वर्ग माना गया. नौकरियों में विधानसभा में लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है, वह क्या ऐसे में गलत है ?

आदिवासियों की जनगणना: आदिवासियों की जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण अंग है. 1871 से हर 10 साल में जनगणना किया जाता रहा है लेकिन 1951 के बाद आदिवासियों की जनगणना अलग से ना करके आदिवासियों को विलोपित करने का प्रयास किया गया है.

आदिवासियों की जनसंख्या: हमारी मांग है कि आदिवासी धर्म भी हो और आदिवासी कालम अलग हो ताकि आदिवासियों का सही मूल्यांकन हो सके. हम लोग जब से देख रहे हैं तब यही बताया जाता है कि आदिवासियों की जनसंख्या 8.5% है. पिछले 50 सालों में दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आदिवासियों की जनसंख्या नहीं बढ़ सकती ?

विश्व आदिवासी दिवस का विरोध क्यों (ETV Bharat)

