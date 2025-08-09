रायपुर(भूपेंद्र दुबे, ब्यूरो चीफ): छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है. जल जंगल और जमीन की पूरी प्रकृति के रक्षक के तौर पर इस समुदाय को जाना जाता है. राज्य के विकास के लिए आदिवासी समाज का विकास जरूरी है. आदिवासी विकास का सिद्धांत और उनके लोक कला को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का निर्माण करवाया है. 14 मई 2025 को इस संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोला गया. छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवन शैली का पूरा संकलन यहां किया गया है. इस संग्रहालय में आदिवासियों को क्षेत्रीय समानता और विषमता के आधार पर दिखाया गया है. ETV भारत इसकी पूरी जानकारी दे रहा है.

आदिवासी क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ को तीन भागों में बांटा गया है. उत्तरी आदिवासी क्षेत्र, मध्य आदिवासी क्षेत्र और दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र. सबसे पहले बात करते हैं. छत्तीसगढ़ के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के बारे में.

विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ का दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र - दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला शामिल है. बस्तर क्षेत्र अपनी जनजातीय परम्पराओं, सांस्कृतिक ताने-बाने, वन आधारित जनजातीय जीवनशैली, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, परिधान के लिए जनजाति में अलग स्थान रखता है. दक्षिण आदिवासी क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं पर ज्यादा विश्वास करता है. यहां हल्बी, भतरा, मुरिया, माड़िया, दण्डामी माडिया, अबूझमाड़िया, ओझा, गोंड, दोरला, परजा, परधान, गदबा जनजाति बसती है. ये आदिवासी समुदाय प्रमुखता से दुर्गम, सघन, वनाच्छादित और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी रहते हैं. हालांकि सरकार ने अब बदलाव के लिए काम करना शुरू किया है.

छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या में से जनगणना 2011 अनुसार 26.45 प्रतिशत जनजातीय आबादी दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र में निवास करती है. भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ समुदायों को विशिष्ट मापदंडों जैसे स्थिर या कम होती जनसंख्या दर, न्यूनतम साक्षरता स्तर, कृषि तकनीक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर बांटा गया है. देश भर में 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) समूह में रखा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 5 घोषित समूहों में से एक समुदाय जो नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में है, जिसे अबूझमाड़िया कहा जाता है, वे दक्षिण आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं.

राज्य के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी मुख्य रूप से पूर्वजों में आस्था, मान्यताओं एवं विश्वास रखते हैं. जनजातीय समुदाय गौर सिंग नृत्य, गेही नृत्य, मंडई लोक नृत्य, ककसाड़, गवरमार, कोकरेंग, मांदरी नृत्य, डंडारी नृत्य विशिष्ट प्रकार के वाद्ययंत्रों जैसे तुड़वुड़ी, डाहकी, मरदल, टामक, ग्रील, मांदरी, कुन्डीड़, गुटा पराय, डिवडिवी, पेट्टा डोल, धनकूल, बाना, अकूम, टेण्डोड़, आरना, बोफर वेरोटी, बास तोड़ी, डुग्ररा, ईचाड़, कोटोड़, झांझ, कोटोड़का, मुवांग, हिस्नांग, डिटॉग, जिराड़, किरकिच्चा, गुज्जिड़, मुया, हराल मुया, जलाजल आदि वाडा यंत्रों के साथ सांस्कृतिक परंपरा को निभाते हैं.

छत्तीसगढ़ का उत्तरी आदिवासी क्षेत्र: सरगुजा क्षेत्र को उत्तरी आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. इस क्षेत्र में अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा जिले में रहने वाले जनजातीय समुदायों और उनके उप समूहों को शामिल किया गया है. इन क्षेत्रों में उरांव, कंवर, नगेसिया, कोरवा, भूइंया, बियार, पंडो, मझवार, माझी, खड़िया, खैरवार, गोंड, बैगा, अगरिया, बिंझिया, सौंता आदि अनुसूचित जनजातियां और उनके उप समूह प्रमुख हैं. यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के साथ घने जंगलों, तराई और पहाड़ियों से जुड़ा है. यह पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

संग्रहालय में आदिवासी संस्कृति (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस क्षेत्र की जनजातियों की जीवन शैली में कठौरी पर्व, करमा सोहराई, नवाखाई, छेरता, फगुवा, सरना, जितिया, हरेली, सरहुल, कदलेटा, खद्दी, नावा कोड़वा, बिदरी, पितर आदि लोक पर्व मनाए जाते हैं. इसके साथ-साथ डोमकच, डंडा नृत्य, सौंदी, सरहुल, करमा शामिल है. इस क्षेत्र के लोग लोक नृत्य एवं मांदर, टिमकी, ढोलक खंजेड़ी, लोहाटी मृदंग, ढपला, तमूरा, सरंगी, किंदरा, मउहर जैसे वाद्य यंत्र मनोरंजन के लिए रखते हैं. इस क्षेत्र में बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जनजाति भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में निवासरत है, वहीं राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के रूप से मान्य पंडो भी रहते हैं.

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग की तरफ से इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वांगीण विकास के लिये अंबिकापुर, जशपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ और बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है.राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के 40.07 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व राज्य के उत्तर आदिवासी क्षेत्र में है.

छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र- छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र जंगलों, पहाड़ियों और मैदानी रूप से मिश्रित भौगोलिक क्षेत्र है. इस क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, मानपुर-मोहला-चौकी जिले है.मध्य आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत पारधी, गोंड, हलबा, कमार, भुंजिया, अगरिया, बैगा, कौंध, सवरा कंवर, बिंझवार, धनवार, सौंता, कोल, भैना, परधान, कंडरा जनजातीय समूह बसते है. मध्य आदिवासी क्षेत्र के इन जनजातीय समुदायों में से कमार और बैगा समुदाय को भारत सरकार द्वारा स्थिर या कम होती जनसंख्या दर, न्यूनतम साक्षरता स्तर, प्राकृतिक कृषि तकनीक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन जैसे विशिष्ट मापदंडों के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) में रखा गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का 33.48 प्रतिशत भाग मध्य आदिवासी क्षेत्र में रहता हैं. इस क्षेत्र की जनजातियों में गुड्डा पुरखा, माता पहुंचानी, जतरई जात्रा, देव जात्रा, चैतरई, चाउर धोनी, बिदरी, नवाखाई, अकती, जितिया, खोराउसा, भोजली, हरेली, बीजबोनी, खिचराही, बालवांधा, गौरा-गौरी, पीढ़ी पूजा, चोरू दिया तीज-त्योहारों को मनाते हैं. मध्य आदिवासी क्षेत्र में निवासरत भुंजिया जनजाति के एक समूह जिसे चैखुटिया भुंजिया कहा जाता है उनमें "लाल बंगला" (एक प्रकार का रसोई घर) की विशिष्ट परम्परा मान्यताओं और निषेधों के साथ विशिष्टता लिये हुये है. साथ ही इनमें काड़ विवाह परम्परा भी निभाई जाती है.आदिवासी राज्य के बाद भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में कई विविधता पाई जाती है. प्रकृति पूजा और खानपान की बात अलग होने के बाद भी यह समुदाय प्रकृति की अंतरात्मा को आत्मसाथ करके जीता है.