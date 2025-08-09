डूंगरपुर: जिले में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया गया. राज्य स्तरीय समारोह सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में मनाया गया. वहीं, आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ. आदिवासी महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चे परंपरागत पहनावे के साथ रैली के रूप में पहुंचे. आदिवासी गैर नृत्य समेत विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम हुए. आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की सुरक्षा का संदेश दिया गया. वहीं, डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस व भाजपा को निशाने पर लिया.

महिपाल खेल मैदान सागवाड़ा में राज्य स्तरीय समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार, डीएफओ रंगास्वामी समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आदिवासी लोग शामिल हुए. इस दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण को ही आदिवासियों की असली संपत्ति बताया. अधिकारियों ने एक स्टॉल पर तीर कमान से निशाने लगाए. साथ ही आदिवासियों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की.

एकजुटता का संदेश: उधर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी परिवार, भारत आदिवासी पार्टी व अन्य सहयोगी संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया. सुबह से ग्राउंड में लोग आने लगे. दोपहर तक रैली, वाहन रैली, डीजे की धुनों के साथ आदिवासी पहुंचे. वक्ताओं ने लोगों को संविधान में आदिवासियों को दिए अधिकारों के बारे में बताया व एकजुटता का संदेश दिया. इस दौरान डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आजकल एआई टेक्नोलॉजी है. ऐसे में एआई से आदिवासी परंपरा, संस्कृति को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रोत बोले-आज तक किसी भी सरकार ने आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज के साथ जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए प्रयास नहीं किए. इस वजह से आदिवासी हमेशा से पिछड़े रहे. सरकारें आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझती है. उनके अधिकार दिलाने के प्रयास करें.