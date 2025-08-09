Essay Contest 2025

विश्व आदिवासी दिवस: आदिवासी जंगल में कैसे करते थे शिकार? महिलाएं गिलेट धातु के आभूषणों से करती थीं श्रृंगार

शिकार के लिए फरसा, टंगिया, कुल्हाडी जैसे हथियार का इस्तेमाल करते थे. शिकार के हिसाब से तीर का चयन करते थे.

WORLD TRIBAL DAY
छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है आदिवासी समाज (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है आदिवासी समाज. आदिवासी समाज की कला, आदिवासी समाज की संस्कृति, आदिवासी समाज का दैनिक जीवन और उसकी दिनचर्या कैसी होती होगी इसकी पूरी पड़ताल ईटीवी भारत ने की है. प्रकृति से प्रेम और उसी से जीवन जीने की कला को आदिवासी समाज का जीवन चक्र माना जाता है. प्रकृति के चलन से न तो इनका जीवन अलग चलता है और न ही उसके अलावा इनके पास कुछ और होता है.

कैसे करते थे आदिवासी जंगल में शिकार: आदिवासी समाज अपने जीवन को जीने के लिए शिकार करते थे उसके लिए उन्होने अपने औजार विकसित किए थे. आदिवासी समाज के लोग शिकार के लिए फरसा, टंगिया, कुल्हाडी जैसे हथियार का उपयोग करते थे. इन हथियारों से वे लकड़ी काटने से लेकर शिकार करने का काम करते थे. भेदन हथियार को तौर पर आदिवासी समाज अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए करते थे. शिकार उपकरण में धनुष और तीर का इस्तेमाल करते थे. तीर के कई प्रकार होते थे. छोटे तीर और उससे बड़े तीर जिनका इस्तेमाल वो करते थे.

छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है आदिवासी समाज (ETV Bharat)

जल जंगल जमीन पर जीवन आधारित: आदिवासी समाज जंगल और जल पर निर्भर रहते थे. आदिवासी समाज में जीवन जीने और भोजन करने के हिस्से में मछली की बहुत बड़ी भूमिका होती थी. मछली पकड़ने के लिए अपने हाथों से बांस के बने हुए यंत्र को रखते थे. कुमनी, थापा , चोंगर जैसे समानों से मछली पकड़ते थे. बांस के तीर का निर्माण करते थे जिससे वे झींगा मछली को पकडते थे. दांदोरी से नदी और नाले में मछली पकड़ने का काम करते थे, यह आदिवासी समाज की अपनी कला है जो एक बांस से इसका निर्माण करते थे. जिस परिकल्पना को सरकार ने संग्रहालय में रखा है. अगर उसे संग्रहित करने का जिम्मा आदिवासी समाज को दे दिया जाए तो विकास नए रंग की राह पर निकलेगा. आदिवासी समाज की जमीन आदिवासी समाज का जंगल और उसका पानी उन्हें दे दिया जाए तो छत्तीसगढ़ विकास के कई नए मापदंड गढ़ देगा.

कैसे रखते थे घर में धान: आदिवासी समाज के लोग जो भी पैदा करते थे उसके रखने की भी उनकी बेहतरीन व्यवस्था होती थी. ईटीवी ने लोगों से आदिवासी समाज के सामान को लेकर बात की. ईटीवी भारत से बात करते हुए लोगों ने माना की यह दादी अम्मा के समय में इन सामानों का उपयोग होता था. लेकिन अब यह चलन में नहीं है. ईटीवी से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि हमारे समय में ये सभी समान हुआ करते थे. जब धान कोठी में रखते थे तो उसे माथे पर रखकर ले जाते थे. पुरानी परिपाटी को याद करते हुए कहा कि आज लोग बोरी में धान रखकर बाजार में ले जाते हैं.

सजने संवरने के लिए करते थे गिलेट धातु का इस्तेमाल: आदिवासी समाज में श्रृंगार के विधान भी बहुत मजबूत रहे हैं. आभूषणों को लेकर आज नाम बदले हैं लेकिन इनकी खोज आदिवासी समाज के समय में हुई है. आदिवासी समाज गिलट धातु से इसे बनाते थे. जो लोग इसे देखने आ रहे हैं उन लोगों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मैं पैरी पहनी हूं लेकिन पहले दादी और नानी के दौर में लोग पहनते थे. हम लोगों ने दादी नानी को इस तरह के ज्वेलरी को पहने हुए देखा है. पहले के बनाए गिलेट धातु के गहने और उसकी बनावट बहुत अच्छी हुआ करती थी. लेकिन अब महंगे होने के नाते लोग ऐसे आभूषणों को नहीं बनवाते हैं. आदिवासी समाज के पहनावे में धोती का चलन हमेशा से रहा है.

घरों पर रखते थे मवेशी: आदिवासी समाज अपने भंडारण को कैसे करते थे ये जानकर आपको हैरत होगी. बैलों का इस्तेमाल वो खेती और अनाज की मड़ाई के लिए किया करते थे. दो बैलों की मदद से धान की दवनी किया करते थे. मशीनों के आ जाने के बाद ये पुरानी प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है. आदिवासी समाज ने जिस सभ्यता और संस्कृति को बचा रखा था उसमें पूरी प्रकृति जिंदा थी.

