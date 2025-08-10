Essay Contest 2025

विश्व आदिवासी दिवस पर पाली में शक्ति प्रदर्शन, गोंगपा की हुंकार, ''जाग रहा आदिवासी समाज'' - WORLD TRIBAL DAY

कार्यक्रम के पहले आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार पूर्वजों को याद करते हुए पूजा अर्चना की गई.

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 7:29 AM IST

कोरबा: विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों ने पाली में शक्ति प्रदर्शन किया. आयोजन स्थल पर सुबह से ही पारंपरिक वेशभूषा और झंडों के साथ समाज के लोग पहुंचने लगे. देखते ही देखते पाली का मैदान बड़ी तादात में आदिवासी समाज के लोगों से भर गया. भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी भी तीसरी पार्टी के इकलौते विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम बीते विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए हैं. जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. साथ ही गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कार्यक्रम में मौजूद रहे. पाली और पोड़ी उपरोड़ा का पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य विकासखंड भी है. बड़ी तादात में लोग पाली पहुंचे थे जहां रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आदिवासी रीति-रिवाज का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया.

रोड शो के बाद कार्यक्रम का आयोजन: कार्यक्रम में गोंगपा और आदिवासी समाज से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के अलावा बड़ी तादात में आसपास के लोग शामिल हुए. पहले एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया. जिसमें अच्छी खासी तादाद में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए. इसके बाद पाली के मैदान में मंच पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के पहले आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार पूर्वजों को याद करते हुए पूजा अर्चना की गई. जिसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने शिरकत की. इस अवसर पर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन, युवा मंडल, महिला मंडल और सांस्कृतिक दल भी मौजूद रहे.

विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)



''जाग रहा है आदिवासी समाज'': विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम ने कहा कि देशभर में हर जगह आदिवासी मौजूद हैं. उनकी संख्या कम नहीं है. छत्तीसगढ़ भी एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि समाज में आदिवासियों को उस तरह का सम्मान नहीं मिला है. जैसा कि दिया जाना चाहिए, हमारे पूर्वज स्व. दादा हीरा सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी सोच थी कि आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और हर तरह की समानता मिलनी चाहिए.

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)

आज आदिवासी समाज धीरे-धीरे ही सही जाग रहा है. अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है. हमारा यह लगातार प्रयास है कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उनके लिए संघर्ष किया जाए. उन्हें संरक्षित किया जाए. आज का आयोजन भी ऐतिहासिक है. जिसमें बढ़ चढ़कर आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है: तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोंगपा

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)

आदिवासी शक्तिपीठ में पांच दिवसीय आयोजन: कोरबा जिले के बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में भी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष पर 5 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की गई. विश्व आदिवासी दिवस पर कई तरह के खेलों के आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक का के आयोजन किये जा रहे हैं. रक्षाबंधन के दिन कुछ आयोजन यहां हुए हैं, जबकि मुख्य कार्यक्रम 10 और 11 अगस्त को होगा. समाज के सभी प्रमुखों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)



GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)

GONDWANA REPUBLIC PARTY
विश्व आदिवासी दिवस (ETV Bharat)
ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

