रांची: देश, शनिवार को अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जनों ने बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से यह दिवस मनाया. इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति, जगदीश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

जेपी चौधरी सभागार में 1857 से लेकर 1947 तक के आजादी के नायकों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस केशव महतो कमलेश ने कहा कि आदिवासी समुदाय की अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज और परंपराएं होती हैं जो उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग बनाती हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इस एथनिक समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ रहने देने और उसकी सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी. आज हम भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं.

जानकारी देते सुबोधकांत सहाय और केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, आदिवासी समाज ने शुरू की थी. इसलिए आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अगस्त क्रांति दिवस के साथ-साथ विश्व आदिवासी दिवस भी मना रहे हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि आदिवासी समाज ने हमें कई संस्कृति दीं हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी हम उनकी याद में यह दिवस मनाकर उन्हें याद कर रहे है.

सुबोधकांत सहाय ने कहा कि एक ओर हमारी आजादी की लड़ाई में वीर शहीदों ने कुर्बानी दी तो दूसरी ओर झारखंड में ऐसे कई वीर सपूत हुए जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी काम किया.

इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनादि ब्रह्म, प्रदेश महासचिव विनय दीपू, रश्मि पिंगुआ, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, गजेंद्र सिंह सहित कई नेता शामिल हुए.

ये भी पढ़ें-

अगस्त 1942 : गांधी के आह्वान पर पूरे देश में इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं

विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजन, रवाना किया गया जागरूकता रथ

रांची में विश्व आदिवासी दिवस पर मचेगा धमाल, बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स बांधेंगे समां! बहुत कुछ होगा खास