नारायणपुर: बम, बारुद और नक्सलवाद की वजह से सुर्खियों में रहने वाला बस्तर अब यहां के लोगों के टैलेंट से पहचाना जा रहा है. बस्तर की प्रतिभा धीरे धीरे पूरे विश्व के मानचित्र पर छा रही है. इसी कड़ी में नारायणपुर जिले का नाम आता है. यहां के लोग अब कला, खेल और अन्य विधा में आगे बढ़ रहे हैं. इन्हीं में से एक है नारायणपुर की आदिवासी बेटी खुशबू नाग . जिन्होंने अपनी और बस्तर की पहचान बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में स्थापित की है.

खुशबू नाग के मजूबत इरादों की कहानी: खुशबू नाग ने उस क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है जिसे कभी पुरुष वर्ग आधिपत्य खेल समझा जाता था. बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे प्रतिस्पर्धा है जो कभी पुरुषों का खेल समझा जाता था. इसमें पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है उस मिथक को तोड़ते हुए नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र की बेटी खुशबू नाग ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में नारायणपुर जिले के नाम को गौरवान्वित किया है.

अबूझमाड़ की ट्राइबल गर्ल की सक्सेस स्टोरी (ETV BHARAT)

"मां से मिली प्रेरणा": खुशबू नाग बेहद ही गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं. उनके पिता पेशे से बढ़ई यानि की कारपेंटर हैं. साल 2019 में खुशबू ने अपनी मां को कैंसर के चलते खो दिया. मां को लंबे समय से कैंसर से लड़ते देखना और अचानक 2019 में मां की मृत्यु ने खुशबू को मानसिक रूप से तोड़ दिया.

बॉडी बिल्डर खुशबू नाग (ETV BHARAT)

इस दौरान भाई के कहने पर खुशबू ने बतौर फिटनेस के लिए जिम जाना आरम्भ किया. यही जिम आगे चलकर खुशबू का वो साथी बन गया जिसने उसे मां के जाने के गम से उभरने में तो मदद की साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई. खुशबू के मुताबिक उनके बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग का सफर यहीं से अर्थात 2019 के बाद से शुरू हुआ.

खुशबू नाग के ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी (ETV BHARAT)

"समाज की सोच से लड़ी जंग": खुशबू नाग ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया तो उन्हें समाज की सोच से जंग लड़नी पड़ी. मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

खुशबू नाग ने कई मेडल जीते (ETV BHARAT)

लोगों की सोच को बदलने में समय लगा. इसे लेकर काफी परेशानी हुई. उसके बाद नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आवश्यकता हेतु जिम सामग्री का ना होना, डायट प्लान की कमी सहित उचित मार्गदर्शन वाले कोच का न होना. यह सब परेशानी मैंने झेली. इसके अलावा इस खेल को लेकर शासन प्रशासन का रवैया भी उदासीन रहा- खुशबू नाग, इंटरनेशनल प्लेयर, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग

नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में दिखाया दम: खुशबू नाग ने बतौर बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में अब तक राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिभागिताओं में हिस्सा लिया है. इन तीन प्रतियोगिताओं में उन्होंने तीन बार गोल्ड मेडल हासिल किया. स्ट्रांग वुमेन ऑफ सीजी का खिताब भी खुशबू के नाम रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करे तो हाल ही में NPC वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप मुंबई में हुई. यहां खुशबू ने हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीत कर विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है.

खुशबू नाग ने कई मेडल जीते (ETV BHARAT)

स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब मिला: इस दौरान खुशबू को स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर लिया. यह करने वाली खुशबू नाग छत्तीसगढ़ की प्रथम युवती हैं जिन्होंने विश्व स्तर के चैंपियनशिप में खेल कर कांस्य पदक हासिल किया.

खुशबू नाग का सफरनामा (ETV BHARAT)

अब बदल रही लोगों की सोच: खुशबू ने कहा कि मैंने समाज की पुरातन सोच को बदला. सोच बदलने से इसका असर देखने को भी मिला. खुशबू मानती है कि उससे पहले चुनिंदा लड़कियां ही जिम के चौखट तक पहुंची थीं लेकिन आज उसकी उपलब्धियों ने पूरे समाज के सोच पर अपना गहरा छाप छोड़ा है और एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. खुशबू की यह कामयाबी बस्तर की उन बेटियों को हौसला और हिम्मत देगी जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनना चाह रहीं हैं.