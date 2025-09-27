भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना यूपी; 8 सालों में पर्यटकों की संख्या ढाई गुना बढ़ी, जानें कैसे मिली सफलता
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, वर्ष 2017 में करीब 24 करोड़ पर्यटक आए थे. वर्ष 2024 में लगभग 65 करोड़ टूरिस्ट यूपी घूमने पहुंचे.
लखनऊः विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है. घरेलू पर्यटन में साल 2022 से उत्तर प्रदेश लगातार देश के अन्य राज्यों की तुलना में यूपी लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर है. यूपी सरकार ने पिछले 8 साल से पर्यटन को अपनी प्राथमिकता में रखा है. इसका परिणाम भी अब दिखने शुरू हो गये हैं.
देश-दुनिया के पर्यटकों को लुभा रहा यूपी: पर्यटन सुविधाओं में लगातार विकास और नवीन पर्यटन अनुभव विकसित करने का परिणाम है कि देश-दुनिया के पर्यटकों को यूपी लुभाने लगा है. बीते आठ सालों में 41 करोड़ से अधिक पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है. साल 2017 में जहां लगभग 24 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं साल 2024 में लगभग 65 करोड़ पर्यटक पहुंचे. विदेशी पर्यटन में भी यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है.
12 मेगा पर्यटन सर्किट ने यूपी के पर्यटन को बढ़ाया: पिछले सालों में प्रदेश में 12 मेगा पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं, जो एडवेंचर टूरिज्म से लेकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों को संजोए हुए है. बुंदेलखंड के किलों से लेकर थारू जनजातीय संस्कृति तक, नैमिषारण्य और श्रावस्ती जैसे स्थलों से लेकर दुधवा और विन्ध्य वन्यजीव अभयारण्यों तक हर सर्किट अपनी विशिष्टता के साथ पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.
लगातार बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास हुआ है. इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है. पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.
12 धार्मिक सर्किट के माध्यम से पर्यटन विकास से जोड़ा गया: उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बढ़ावा देने के लिए कई धार्मिक पर्यटन सर्किट्स के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है. उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में सबसे आगे है. प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों को 12 पर्यटन परिपथों (सर्किट) में बांटा गया है.
इसमें रामायण सर्किट, कृष्ण-ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट है. नीति के तहत पर्यटन सर्किट में उल्लिखित स्थलों के 20 किलोमीटर (हवाई दूरी) के भीतर की इकाइयां पूंजीगत अथवा ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति-2025 के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और प्रोत्साहन देने की घोषणा की है.
इको-फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा: नीति के तहत होम स्टे, फार्म स्टे, पंजीकृत प्रतिष्ठान, रिसॉर्ट, थीम पार्क, कन्वेंशन सेंटर और इको-फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए सरकार कर में छूट, भूमि उपलब्ध कराना और अनुदान जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराती है. इस नीति में पर्यटन से जुड़ी 22 विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है, ताकि निवेश के नए अवसर खुल सकें. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों की धरती है.
इनमें सारनाथ, श्रावस्ती, कौशांबी, संकिसा, कुशीनगर और कपिलवस्तु शामिल हैं. बौद्ध यात्रियों के लिए यह अत्यंत पवित्र स्थल हैं. बोधि यात्रा, बौद्ध कॉन्क्लेव और फैम ट्रिप के माध्यम से बुद्धिस्ट देशों से संबंध स्थापित कर आगंतुकों और टूर ऑपरेटर्स को आकर्षित किया जाता है. बौद्ध पर्यटकों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है.
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से 2024 तक पर्यटकों की संख्या-
|साल
|कुल पर्यटक
|घरेलू पर्यटक
|विदेशी पर्यटक
|2017
|237533823
|233977619
|3556204
|2018
|288860600
|285079848
|3780752
|2019
|540600343
|535855162
|4745181
|2020
|87013225
|86122293
|890932
|2021
|109753172
|109708435
|44737
|2022
|318562573
|317913587
|648986
|2023
|480127191
|478525688
|1601503
|2024
|649076213
|646807146
|2269067
वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की दृष्टि केवल पर्यटन के प्रसार तक सीमित नहीं है, यह 'वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना भी है. 'यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा' के मंत्र को साकार करते हुए समय-समय पर व्यापक योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो न केवल रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के विजन की ओर अग्रसर करती हैं.
उत्तर प्रदेश आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां पर काशी, अयोध्या और प्रयागराज (स्पिरिचुअल ट्रायंगल) तथा बौद्ध, जैन तीर्थ स्थलों ने देश ही नहीं दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. राम जन्मभूमि पर मंदिर के भव्य उद्घाटन, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और मथुरा-वृंदावन की निरंतर विकास योजनाओं ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को विशिष्टता प्रदान की है.
वेलनेस टूरिज्म पर फोकस: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधाओं के दृष्टिगत पर्यटन विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है. प्रदेश सरकार पर्यटन के आधुनिकतम आयामों-चिकित्सा पर्यटन, ईको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, युवा पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है.
मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, विध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे प्रमुख स्थलों का समुचित और समेकित विकास किया जा रहा है. साथ ही, रामायण परिपथ, व्रज परिपथ और बौद्ध परिपथ के विस्तार दिया जा रहा है. प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लक्ष्य के साथ, देशी-विदेशी पर्यटकों को एक बहुरंगी, सुरक्षित और सुखद पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा रहा है.
- 2027 तक भारत की ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था यात्रा में यूपी के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य.
- उत्तर प्रदेश को घरेलू पर्यटन में शीर्ष स्थान पर लाना और विदेशी आगंतुकों में अग्रणी बनाना.
- 20,000 करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करना.
- पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में 10 लाख रोजगार सृजित करना.
- 10% वार्षिक क्षेत्रीय वृद्धि और पर्यटन से राज्य के जीएसडीपी में 15% योगदान सुनिश्चित करना.
- राज्य को सुरक्षित और अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना.
नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में थीम आधारित पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है. पर्यटन मंत्री ने बताया राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स की पहचान की है. इन गंतव्यों पर समेकित विकास के तहत अवसंरचना, अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग और डिजिटल सूचना प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा. प्रत्येक एफटीडी के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गठित किए जा रहे हैं. जिससे स्थानीय हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित हो और विकास सहभागी व सतत् बने.
- विरासत, कला और संस्कृति: किलों व महलों का संरक्षण और यूनेस्को नामांकन.
- आध्यात्मिक सर्किट: रामायण, कृष्ण-ब्रज, बौद्ध और सूफ़ी सर्किट को मजबूत करना.
- पर्यावरण एवं वन्यजीव पर्यटन: दुधवा, कतरनियाघाट आदि में संरक्षण आधारित पहल.
- वेलनेस एवं चिकित्सा पर्यटन: सारनाथ, वाराणसी और मथुरा में योग व आयुर्वेद हब विकसित करना.
- एडवेंचर एवं जल-आधारित पर्यटन: ट्रेकिंग, क्रूज और जिपलाइन अनुभव बढ़ाना.
- ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन: 75 मॉडल गांवों को विकसित कर हस्तशिल्प व ग्रामीण जीवन प्रदर्शित करना.
- खानपान एवं वेडिंग पर्यटन: फूड फेस्टिवल, गॉरमेट ट्रेल और विरासत स्थलों को विवाह स्थलों के रूप में बढ़ावा देना.
- युवा पर्यटन: स्कूलों व कॉलेजों को जिम्मेदार यात्रा के लिए जोड़ना.
भविष्य के लिए तैयार उत्तर प्रदेश: जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति में उत्तर प्रदेश जिसमें विरासत को आधुनिकता से, आध्यात्मिकता को स्थिरता से और निवेश को समावेशिता से जोड़ा गया है. स्थानीय समुदायों को सशक्त कर, निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देकर और सर्किटों की पुनर्कल्पना कर राज्य केवल पर्यटक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य नहीं रखता, बल्कि ऐसा परिवर्तनकारी पर्यटन चाहता है जो पर्यटकों और निवासियों दोनों को ऊपर उठाए. जैसे-जैसे यह नीति आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश न केवल भारत के सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि किस तरह पर्यटन विकास, गरिमा और सतत समृद्धि का वाहक बन सकता है.
बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति: यदि आप अपने घर के कुछ हिस्से को पर्यटकों को किराये पर देना चाहते हैं तो बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है. इस नीति से न केवल आपको अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त होगा, बल्कि सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
शहरी होमस्टे: ऐसे आवासीय भवन, जिनमें भूस्वामी स्वयं निवास करता हो एवं उसके पास अपने प्रयोग के बाद अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो, जिन्हें वह पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे. ऐसे कमरों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है, यानी कुल 12 बेड्स की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है.
बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी): ऐसे आवासीय भवन, जिनमें भूस्वामी स्वयं निवास न करता हो एवं उसके पास 01 से 06 कमरे उपलब्ध हो, जिन्हें वह पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे. ऐसे कमरों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है अर्थात कुल 12 बेड्स की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है. इस इकाई में एक केयर टेकर रखना अनिवार्य होगा, जो इकाई के रख रखाव एवं संचालन का कार्य करेगा.
ग्रामीण होमस्टे: ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवासीय भवन, जिनमें भूस्वामी स्वयं निवास करता हो एवं उसके पास अपने प्रयोग के बाद कुछ कक्ष उपलब्ध हों, जिन्हें वह पर्यटकों को आवास के लिए उपलब्ध कराना चाहे, ऐसे कमरों की संख्या 06 हो सकती है अर्थात कुल 12 बेड्स की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है.
