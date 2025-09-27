ETV Bharat / state

विश्व पर्यटन दिवस 2025: लुभा रही लबालब झीलें और हरियाली की चादर, उदयपुर में आज से बढ़ेगा सैलानियों का पगफेरा

उदयपुर की झीलें लबालब ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 6:41 AM IST 4 Min Read