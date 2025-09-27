विश्व पर्यटन दिवस 2025: लुभा रही लबालब झीलें और हरियाली की चादर, उदयपुर में आज से बढ़ेगा सैलानियों का पगफेरा
उदयपुर बना डेस्टिनेशन वेडिंग का हब. पर्यटन सीजन में लाखों टूरिस्ट पहुंचते हैं. विश्व पर्यटन दिवस से रौनक और बढ़ जाती है.
Published : September 27, 2025 at 6:41 AM IST
उदयपुर: दुनिया भर में खूबसूरती का डंका बजा रहे उदयपुर को सैलानी कई नामों से जानते हैं. कोई झीलों की नगरी तो कोई लेकसिटी या पूर्व का वेनिस कहता है. राज्य का कश्मीर यानी उदयपुर अपनी नैसर्गिक सौंदर्य और शाही ठाट बाट से मेजबानी के लिए जाना जाता है. ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस भी बन गया. हर साल बड़ी संख्या में लोग प्री-वेडिंग शूट और शाही शादी के लिए उदयपुर आते हैं. लेकसिटी में कई हॉलीवुड, बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियों के परिजनों की शादियां हो चुकी हैं. 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर उदयपुर से विशेष रिपोर्ट.
पर्यटक विभाग में उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि उदयपुर प्यारा शहर है. यहां मेहमाननवाजी और नीली झीलें सैलानियों को मोहित करती हैं. डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है.कई हस्तियां यहां शादियां करने आई. शहर को निहारने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी आते हैं. देश दुनिया की अलग-अलग मैगजीन ने उदयपुर को अनगिनत अवार्ड से नवाजा. यहां की खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करती है. सक्सेना ने कहा कि उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस से पर्यटकों का पगफेरा बढ़ेगा. दिवाली तक बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे. उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल मिलेगा. बड़ी संख्या में गुजरात से टूरिस्ट भी आएंगे. फेस्टिवल सीजन में पर्यटक संख्या और बढ़ेगी.
पढ़ें: विश्व पर्यटन दिवस : झीलों की नगरी में दिवाली मनाने के लिए अभी से 50% से ज्यादा होटल और रिसॉर्ट बुक - World Tourism Day 2024
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेमस: झीलों की नगरी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रसिद्ध है. अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की शादी यहां हुई थी. उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी, अभिनेत्री रवीना टंडन, कंगना रानौत के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के बेटे का विवाह भी उदयपुर में हो चुका है. तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, गुरु रंधावा, जैकलिन फर्नांडिस, सारा अली खान के अलावा भी अन्य कई बड़े सितारों का यह पसंदीदा स्थान है.
इसलिए पसंद आता है शहर: बदलते मौसम के साथ विरासत और संस्कृति के लिए शहर प्रसिद्ध है. यहां जग मंदिर, लेक पैलेस, सज्जनगढ़, पिछोला, दूध तलाई, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्किल, प्रताप गौरव केंद्र, फतेहसागर, शिल्पग्राम, बड़ी लेक और अन्य दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा रहता है. मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग मंदिर, जगदीश मंदिर, महाकाल मंदिर, बौहरा गणेश मंदिर, करणी माता और नीमच माता मंदिर के साथ अंबामाता दर्शन करने के लिए भी सैलानी आते हैं.
पढ़ें: राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट: दीया कुमारी बोलीं- नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है, जल्द शुरू होगा पर्यटन ऐप
अनगिनत अवार्ड मिल चुके: उदयपुर को कई अंतरराष्ट्रीय मैगजीन ने अवार्ड दिए हैं. इस साल उदयपुर को आठ खिताब मिल चुके हैं. वेडिंग डेस्टिनेशन, दिसंबर में घूमने की बेस्ट लोकेशन, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड जैसे तमगे उदयपुर को मिले हैं.
फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन: होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि दुनिया में उदयपुर की विशेष पहचान है. यहां की नीली झीलों को निहारने को दुनिया भर से लोग आते हैं. दिवाली को लेकर होटल और रिसॉर्ट बुक होने लगे हैं. इससे होटल इंडस्ट्री में उत्साह है. कारोबारियों का मानना है कि दिवाली के दिनों में होटलों में कमरे मिलना मुश्किल हो जाएगा. दिसंबर में सीजन पीक पर रहेगा. दिवाली पर गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश से ज्यादा पर्यटक आएंगे. होटल व्यावसायियों को इस बार सीजन पीक पर रहने की उम्मीद है. वे इसके पीछे की वजह उदयपुर की झीलों का लबालब होना मान रहे हैं. अच्छी बारिश से हरियाली की चादर भी फैली है.
राजस्थानी व्यंजनों का लेंगे आनंद: मेहमानों के लिए राजस्थानी के साथ अलग-अलग व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है. खासकर दाल बाटी चूरमा और मेवाड़ी व्यंजन शामिल हैं. पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि लेकसिटी, वेडिंग सिटी, कॉन्फ्रेंस सिटी के प्रति टूरिस्ट्स का क्रेज बढ़ रहा है. आने वाले समय में उदयपुर की ख्याति फेवरेट डेस्टिनेशन की होगी. हमें नए अट्रैक्शन लाने होंगे और नए इवेंट्स और फेस्टिवल्स प्लान करने होंगे.