ETV Bharat / state

विश्व पर्यटन दिवस 2025: शाही अनुभव देती है आमेर की हाथी सवारी

डीएफओ विजयपाल सिंह ने बताया कि पर्यटकों में वाइल्डलाइफ टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है. जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, बीड पापड़ लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ लायन सफारी, टाइगर सफारी और एलिफेंट सफारी पर्यटकों को पसंद आ रही है. हाथी सफारी के लिए पर्यटक हाथी गांव पहुंचते हैं. बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं. वाइल्डलाइफ टूरिज्म से प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है.

जयपुर: पिंक सिटी की हाथी सवारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. हाथी सवारी राजसी ठाठ-बाट का प्रतीक थी. आज हाथी सवारी जयपुर की विरासत का अनुभव कराती है. हाथी सवारी के जरिए सैलानी राजघरानों के शाही ठाट बाट को नजदीक से महसूस करते हैं. आमेर की हाथी सवारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. हाथी सवारी राज्य के इतिहास का अभिन्न अंग है. विश्व पर्यटन दिवस पर जयपुर की हाथी सवारी पर खास रिपोर्ट.

जनवरी से अगस्त तक 30,053 भारतीय और 4,388 विदेशी पर्यटक हाथी गांव पहुंचे. जयपुर में हाथियों को प्राकृतिक आवास के लिए आमेर में हाथी गांव बसाया था. सुबह आमेर किले पर सवारी के बाद दिन में हाथी गांव में हाथी सवारी होती है. पर्यटक आमेर महल में नीचे हाथी स्टैंड से हाथी पर बैठकर किले तक पहुंचते हैं. हाथी से किले की चढ़ाई के रोमांच को अपने कैमरे में कैद कर साथ ले जाते हैं.

सवारी के बाद हाथी के साथ तस्वीर लेते सैलानी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विश्व पर्यटन दिवस 2025: लुभा रही लबालब झीलें और हरियाली की चादर, उदयपुर में आज से बढ़ेगा सैलानियों का पगफेरा

हाथी पालक आसिफ खान ने बताया कि राजे रजवाड़ों के समय से जयपुर में हाथी सवारी चली आ रही है. सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है. देशी- विदेशी पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठाने आमेर पहुंचते हैं. हाथी गांव में हाथियों की अठखेलियां देखते हैं. पर्यटक हाथी पर बैठकर प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की तरह महसूस करते हैं. हाथी गांव में पर्यटकों के लिए काफी सुविधाएं हैं. हाथी गांव के तालाब में हाथी नहाते हैं और अठखेलियां करते हैं. पर्यटक हाथियों की दिनचर्या और खानपान के बारे में भी पूछते हैं. पहली बार आए पर्यटक हाथी सवारी के बाद बोले कि दोबारा आने का मन करता है.