टूरिज्म स्टेट उत्तराखंड की शान है कॉर्बेट पार्क, पर्यटन के साथ देता है रोजगार

रामनगर: आज वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस है. जब पर्यटन की बात आती है, तो उत्तराखंड को एक टूरिज्म स्टेट के रूप में जाना जाता है. पहाड़, नदियाँ, झीलें और धार्मिक धरोहरों के साथ-साथ राज्य का सबसे बड़ा आकर्षण है कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व. ये दुनियाभर में अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव पर्यटन के लिए मशहूर है. हर साल यहाँ लाखों देशी-विदेशी पर्यटक सिर्फ जंगल सफारी के लिए पहुँचते हैं, ताकि बाघ समेत दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार कर सकें.

आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे: कॉर्बेट न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा वाइल्डलाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में गिना जाता है, जहाँ विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं. यहाँ सफारी के दौरान मिलने वाला अनुभव अनोखा होता है. इसके बावजूद कई पर्यटक निराश होकर लौटते हैं. वजह है पर्यटन परमिट की सीमित संख्या. वन विभाग द्वारा तय की गई कैपेसिटी के कारण रोजाना केवल निर्धारित संख्या में ही पर्यटकों को जंगल सफारी की अनुमति मिलती है. इससे पर्यावरण और वन्यजीवों का संतुलन तो बना रहता है, लेकिन हजारों की संख्या में आने वाले टूरिस्ट सफारी बुकिंग न मिलने के चलते मायूस भी हो जाते हैं.

कॉर्बेट की जैव विविधता अपार है (Photo- ETV Bharat)

पर्यटन की शान है कॉर्बेट पार्क: पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने हाल के वर्षों में कई नए टूरिज्म जोन खोले हैं. इसके साथ ही कॉर्बेट अब सिर्फ जंगल सफारी के लिए ही नहीं, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी जाना जाने लगा है. यहां मौजूद सैकड़ों होटल और रिजॉर्ट्स में हर साल बड़ी संख्या में शादियाँ और निजी आयोजन होते हैं.