टूरिज्म स्टेट उत्तराखंड की शान है कॉर्बेट पार्क, पर्यटन के साथ देता है रोजगार

कॉर्बेट न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के चुनिंदा वाइल्डलाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में गिना जाता है

टूरिज्म स्टेट उत्तराखंड (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2025 at 4:57 PM IST

रामनगर: आज वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस है. जब पर्यटन की बात आती है, तो उत्तराखंड को एक टूरिज्म स्टेट के रूप में जाना जाता है. पहाड़, नदियाँ, झीलें और धार्मिक धरोहरों के साथ-साथ राज्य का सबसे बड़ा आकर्षण है कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व. ये दुनियाभर में अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव पर्यटन के लिए मशहूर है. हर साल यहाँ लाखों देशी-विदेशी पर्यटक सिर्फ जंगल सफारी के लिए पहुँचते हैं, ताकि बाघ समेत दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार कर सकें.

आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे: कॉर्बेट न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा वाइल्डलाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में गिना जाता है, जहाँ विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं. यहाँ सफारी के दौरान मिलने वाला अनुभव अनोखा होता है. इसके बावजूद कई पर्यटक निराश होकर लौटते हैं. वजह है पर्यटन परमिट की सीमित संख्या. वन विभाग द्वारा तय की गई कैपेसिटी के कारण रोजाना केवल निर्धारित संख्या में ही पर्यटकों को जंगल सफारी की अनुमति मिलती है. इससे पर्यावरण और वन्यजीवों का संतुलन तो बना रहता है, लेकिन हजारों की संख्या में आने वाले टूरिस्ट सफारी बुकिंग न मिलने के चलते मायूस भी हो जाते हैं.

कॉर्बेट की जैव विविधता अपार है (Photo- ETV Bharat)

पर्यटन की शान है कॉर्बेट पार्क: पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने हाल के वर्षों में कई नए टूरिज्म जोन खोले हैं. इसके साथ ही कॉर्बेट अब सिर्फ जंगल सफारी के लिए ही नहीं, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी जाना जाने लगा है. यहां मौजूद सैकड़ों होटल और रिजॉर्ट्स में हर साल बड़ी संख्या में शादियाँ और निजी आयोजन होते हैं.

कॉर्बेट के वन्य जीवन को पर्यटक कैमरे में कैद करना चाहते हैं (Photo- ETV Bharat)

कॉर्बेट में पर्यटन के साथ रोजगार: इससे न सिर्फ पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं. स्थानीय निवासी गणेश रावत का कहना है कि-

कॉर्बेट में अनेक वन्य जीव नजदीक से दिखाई देते हैं (Photo- ETV Bharat)

कॉर्बेट टूरिज्म ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी है. रामनगर को यहां के पर्यटन के कारण ही कॉर्बेट नगरी तक कहा जाता है. कॉर्बेट के पर्यटन से हजारों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं.
-गणेश रावत, स्थानीय निवासी-

वेडिंग टूरिज्म भी बढ़ा: वहीं कॉर्बेट होटल एंड रिजॉर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान सिंह बताते हैं कि-

कॉर्बेट की जंगल सफारी बहुत रोमांचक है (Photo- ETV Bharat)

पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. अब जंगल सफारी के साथ ही वेडिंग टूरिज्म का चलन भी काफी बढ़ गया है. इससे रोजगार का क्षेत्र बढ़ गए हैं.
-हरिमान सिंह, अध्यक्ष, कॉर्बेट होटल एंड रिजॉर्ट्स-

पर्यटकों के परमिट की सीमा जरूरी: कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि पर्यटन महत्वपूर्ण है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण उससे भी ज्यादा अहम है. कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के पार्क वार्डन अमित कुमार ग्वासकोटी के अनुसार-

कॉर्बेट पार्क ने पर्यटन के साथ रोजगार दिया है (Photo- ETV Bharat)

परमिट की सीमा जरूरी है, ताकि पर्यटकों की भीड़ से वन्यजीवों को कोई नुकसान न पहुँचे. संतुलित पर्यटन ही स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण की गारंटी है.
-अमित ग्वासकोटी, पार्क वार्डन-

पर्यटन सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी: वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व हमें यह याद दिलाता है कि पर्यटन सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. यहाँ का पर्यटन उद्योग जहाँ रोजगार और विकास के अवसर ला रहा है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यही संतुलन आने वाले समय में कॉर्बेट की असली पहचान बनेगा.

कॉर्बेट में कई पर्यटन जोन हैं (Photo- ETV Bharat)
आज विश्व पर्यटन दिवस है (Photo- ETV Bharat)
