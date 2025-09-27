स्वर्णनगरी जैसलमेर: 45 साल में गुमनामी से वैश्विक पर्यटन के शिखर तक
स्वर्णनगरी जैसलमेर का सोनार किला साल 1974 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल है. इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है.
Published : September 27, 2025 at 1:56 PM IST
जैसलमेर: रेत के अनंत टीलों और सुनहरी धूप से चमकता जैसलमेर आज विश्व पर्यटन मानचित्र पर गर्व से खड़ा है. कभी गुमनामी में डूबा यह शहर अब हर साल लगभग 15 लाख सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. यह केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के पर्यटन गौरव का प्रतीक बन चुका है.
1970 के दशक तक जैसलमेर एक शांत और सीमावर्ती बस्ती के रूप में जाना जाता था, लेकिन सोनार किला, गड़ीसर झील और हवेलियों की ऐतिहासिक सुंदरता ने यहां की पहचान बदल दी. साल 1974 में जब सोनार किला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया, तब दुनिया की नजर पहली बार इस स्वर्णनगरी पर टिकी. इसके बाद जैसलमेर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
जैसलमेर की खासियत है कि यहां हर पत्थर इतिहास सुनाता है. हवेलियों की बारीक नक्काशी, सोनार किले की सुनहरी दीवारें और गड़ीसर झील की शांत लहरें, हर दृश्य सैलानियों को मोह लेता है. थार रेगिस्तान की ऊंट सफारी, सम के टीलों पर ढलता सूरज, लोक कलाकारों की मधुर धुन और रंग-बिरंगे परिधान यहां के पर्यटन को और भी जीवंत बना देते हैं. यहां आने वाला हर पर्यटक सिर्फ जगहों को नहीं देखता, बल्कि एक जीवन्त संस्कृति को महसूस करता है. यही वजह है कि आज जैसलमेर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है.
पर्यटन से बढ़ी समृद्धि: जैसलमेर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया कि जैसलमेर का पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस से लेकर हस्तशिल्प, लोककला और ऊंट सफारी – हर क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है. पर्यटन ने न केवल शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी विकास से भी जोड़ा है. आज जैसलमेर का नाम सुनते ही सैलानी यहां की मिट्टी की खुशबू और लोक जीवन की झलक को देखने को उत्सुक रहते हैं.
विश्व पर्यटन दिवस पर खास संदेश: पर्यटन विशेषज्ञ मनीष रामदेव ने कहा कि आज जब हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं, तो जैसलमेर इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे एक छोटा-सा सीमांत शहर दुनिया भर के मानचित्र पर चमक सकता है. यहां का पर्यटन केवल धरोहरों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मीयता और संस्कृति के मेल का प्रतीक है. विदेशी सैलानी यहां खुद को सुरक्षित और स्वागत योग्य महसूस करते हैं, और यही विश्वास उन्हें बार-बार जैसलमेर खींच लाता है.
नई संभावनाओं की तलाश: जैसलमेर को लेकर मिस्टर डेजर्ट 2025 धीरज पुरोहित ने बताया कि सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, अब जैसलमेर आधुनिक सुविधाओं और नए पर्यटन क्षेत्रों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है. डेजर्ट फेस्टिवल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. एरो-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ईको-टूरिज्म जैसी नई गतिविधियां यहां के भविष्य को और सुनहरा बना रही हैं. पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसलमेर आने वाला हर सैलानी अविस्मरणीय अनुभव लेकर लौटे.
धरोहरों को बचाने की जिम्मेदारी: बढ़ते पर्यटन के बीच एक बड़ी चुनौती धरोहरों का संरक्षण है, लेकिन यहां की खास बात यह है कि स्थानीय नागरिक भी इस जिम्मेदारी को समझते हैं. स्वयंसेवी संगठन, प्रशासन और आम लोग मिलकर किले, हवेलियों और झीलों के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं. यह सामूहिक प्रयास आने वाले समय में जैसलमेर की सुंदरता को और भी निखारेगा.
स्वर्णनगरी की चमक बनी रहे: जैसलमेर आज केवल एक शहर नहीं, बल्कि जीवंत इतिहास है. यह वीरता, संस्कृति और लोकजीवन का संगम है. यहां आने वाला हर पर्यटक यही कहता है— 'एक बार जैसलमेर देख लिया तो जीवन भर याद रहेगा.' विश्व पर्यटन दिवस पर यही संदेश निकलकर आता है कि अगर हम अपनी धरोहरों और संस्कृति को सहेजकर रखें, तो जैसलमेर जैसी नगरी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है.