स्वर्णनगरी जैसलमेर: 45 साल में गुमनामी से वैश्विक पर्यटन के शिखर तक

जैसलमेर का विहंगम दृश्य

जैसलमेर: रेत के अनंत टीलों और सुनहरी धूप से चमकता जैसलमेर आज विश्व पर्यटन मानचित्र पर गर्व से खड़ा है. कभी गुमनामी में डूबा यह शहर अब हर साल लगभग 15 लाख सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. यह केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के पर्यटन गौरव का प्रतीक बन चुका है. 1970 के दशक तक जैसलमेर एक शांत और सीमावर्ती बस्ती के रूप में जाना जाता था, लेकिन सोनार किला, गड़ीसर झील और हवेलियों की ऐतिहासिक सुंदरता ने यहां की पहचान बदल दी. साल 1974 में जब सोनार किला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया, तब दुनिया की नजर पहली बार इस स्वर्णनगरी पर टिकी. इसके बाद जैसलमेर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. पढ़े: विश्व पर्यटन दिवस 2025: शाही अनुभव देती है आमेर की हाथी सवारी जैसलमेर की खासियत है कि यहां हर पत्थर इतिहास सुनाता है. हवेलियों की बारीक नक्काशी, सोनार किले की सुनहरी दीवारें और गड़ीसर झील की शांत लहरें, हर दृश्य सैलानियों को मोह लेता है. थार रेगिस्तान की ऊंट सफारी, सम के टीलों पर ढलता सूरज, लोक कलाकारों की मधुर धुन और रंग-बिरंगे परिधान यहां के पर्यटन को और भी जीवंत बना देते हैं. यहां आने वाला हर पर्यटक सिर्फ जगहों को नहीं देखता, बल्कि एक जीवन्त संस्कृति को महसूस करता है. यही वजह है कि आज जैसलमेर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है. पर्यटन से बढ़ी समृद्धि: जैसलमेर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया कि जैसलमेर का पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस से लेकर हस्तशिल्प, लोककला और ऊंट सफारी – हर क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है. पर्यटन ने न केवल शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी विकास से भी जोड़ा है. आज जैसलमेर का नाम सुनते ही सैलानी यहां की मिट्टी की खुशबू और लोक जीवन की झलक को देखने को उत्सुक रहते हैं.