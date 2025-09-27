विश्व पर्यटन दिवस 2025: बाघ एवं पैंथर के शिकार पर पाबंदी से 1911 में दुनिया भर में सुर्खियों में आया था सरिस्का
सरिस्का बाघों की संख्या 49 होने से ही विश्व मानचित्र पर नहीं उभरा बल्कि रियासतकाल में शिकार पर पाबंदी भी खास रही है.
Published : September 27, 2025 at 2:35 PM IST
अलवर: देश दुनिया में अलवर को पहचान दिला चुका सरिस्का टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद ही सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि रियासतकाल में सरिस्का वैली के नाम से मशहूर यह पार्क अलवर के लिए खास रहा है. रियासतकाल में अलवर राजपरिवार के अलावा उनके खास मेहमानों को छोड़ सरिस्का में बाघों और पैंथर के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी रही. यही कारण रहा कि आजादी से पूर्व यहां करीब 40 बाघ थे, हालांकि इन दिनों सरिस्का में बाघों की संख्या 49 पहुंच गई. 2005 के बाघ-विहीनता के दंश से बाहर निकल खुशहाली की राह पकड़ विश्व पर्यटन मानचित्र पर सरिस्का नई पहचान बना रहा है.
अलवर के पूर्व राजपरिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व महाराजा जयसिंह की ओर से वर्ष 1911 में बाघ एवं पैंथर के शिकार पर पाबंदी का आदेश सरिस्का को दुनिया भर में सुर्खियों में लाया. यह एक्ट आज के वाइल्ड लाइफ एक्ट से ज्यादा सख्त था. इसमें तत्कालीन राजपरिवार के सदस्य एवं स्टेट गेस्ट को छोड़ अन्य को बाघ और पैंथर के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी थी. किसी को शिकार का प्राइवेट लाइसेंस भी नहीं दिया जाता था. केवल तत्कालीन राजा-महाराजा व स्टेट गेस्ट शिकार खेल सकते थे. बाघिन के शिकार की अनुमति उन्हें भी नहीं दी जाती थी.
जागीरदारों को छोटे जंगल: नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि तब पूर्व जागीरदारों को छोटे जंगल के क्षेत्र दिए थे. इनमें वे तीतर,बटेर, सुअर आदि का शिकार कर सकते थे. रियासतकाल में सरिस्का के जंगल व वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हाका पलटन होती थी. इसका नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी करते थे. हाका पलटन पूर्व राजा महाराजाओं को शिकार खेलने के लिए वन्यजीवों को घेर कर लाती थी. वर्ष 1972 वन्यजीव अधिनियम लागू होने के बाद सरिस्का में वन्यजीवों के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गई.
पूर्व शासक तेजसिंह को दो ब्लॉक दिए: पूर्व राजपरिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आजादी के दौरान अलवर के अंतिम शासक पूर्व महाराज तेजसिंह को प्रीवलेज में दो ब्लॉक सुगन होदी व बख्तपुरा शिकार, लकड़ी और घास आदि के लिए दिए गए. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवियर्स खत्म कर दोनों ब्लॅाक से तेजसिंह के अधिकार खत्म कर दिए.
ईटाराणा जंगल से सरिस्का में चीतल का पुनर्वास: बाघों का प्रिय भोजन चीतल होता है. रियासतकाल में सरिस्का में चीतल नहीं थे. इससे बाघों को भोजन में परेशानी नहीं हो, इसलिए पूर्व शासक जयसिंह ने अलवर में ईटाराणा जंगल से चीतलों का सरिस्का में पुनर्वास कराया. राठौड़ ने बताया कि 1911 में बनाए गए एक्ट में सरिस्का में बाघ, पैंथर, चीता, स्याहगोश, रीछ, चीतल आदि का हवाला है, यानी तब ये वन्यजीव सरिस्का के जंगल में रहे.
रियासतकाल में थे 40 बाघ: राठौड़ का कहना है कि रियासतकाल के दौरान सरिस्का में 38 से 40 बाघ होने की बात सामने आती है. वर्ष 1955 में सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया और 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत सरिस्का में बाघ अभयारण घोषित किया गया. 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया. आजादी के बाद सरिस्का की देश विदेश में ख्याति बढ़ी, लेकिन बाघों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई.
एक दौर ऐसा भी: सरिस्का के इतिहास में एक समय ऐसा आया कि वहां शिकार के चलते बाघों का पूरी तरह सफाया हो गया. वर्ष 2005 में सरिस्का को बाघविहिन घोषित करना पड़ा. यह काला अध्याय सरिस्का में बाघों की खुशहाली की राह को पूरी तरह रोक नहीं पाया. वर्ष 2008 में देश में पहली बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों के पुनर्वास का सिलसिला शुरू किया गया. तब से अब तक सरिस्का टाइगर रिजर्व ने पीछे नहीं मुड़कर नहीं देखा.
अब तक के सर्वाधिक बाघ: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में वर्ष 2025 में बाघों की संख्या आल टाइम हाई 49 पहुंच गई. इससे पर्यटकों को बाघों की आसान साइटिंग होने लगी. इससे सरिस्का की ख्याति देश दुनिया तक पहुंची. यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.