विश्व पर्यटन दिवस 2025: बाघ एवं पैंथर के शिकार पर पाबंदी से 1911 में दुनिया भर में सुर्खियों में आया था सरिस्का

अलवर: देश दुनिया में अलवर को पहचान दिला चुका सरिस्का टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद ही सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि रियासतकाल में सरिस्का वैली के नाम से मशहूर यह पार्क अलवर के लिए खास रहा है. रियासतकाल में अलवर राजपरिवार के अलावा उनके खास मेहमानों को छोड़ सरिस्का में बाघों और पैंथर के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी रही. यही कारण रहा कि आजादी से पूर्व यहां करीब 40 बाघ थे, हालांकि इन दिनों सरिस्का में बाघों की संख्या 49 पहुंच गई. 2005 के बाघ-विहीनता के दंश से बाहर निकल खुशहाली की राह पकड़ विश्व पर्यटन मानचित्र पर सरिस्का नई पहचान बना रहा है.

अलवर के पूर्व राजपरिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व महाराजा जयसिंह की ओर से वर्ष 1911 में बाघ एवं पैंथर के शिकार पर पाबंदी का आदेश सरिस्का को दुनिया भर में सुर्खियों में लाया. यह एक्ट आज के वाइल्ड लाइफ एक्ट से ज्यादा सख्त था. इसमें तत्कालीन राजपरिवार के सदस्य एवं स्टेट गेस्ट को छोड़ अन्य को बाघ और पैंथर के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी थी. किसी को शिकार का प्राइवेट लाइसेंस भी नहीं दिया जाता था. केवल तत्कालीन राजा-महाराजा व स्टेट गेस्ट शिकार खेल सकते थे. बाघिन के शिकार की अनुमति उन्हें भी नहीं दी जाती थी.

रियासतकाल में यह रहा खास. (ETV Bharat gfx)

जागीरदारों को छोटे जंगल: नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि तब पूर्व जागीरदारों को छोटे जंगल के क्षेत्र दिए थे. इनमें वे तीतर,बटेर, सुअर आदि का शिकार कर सकते थे. रियासतकाल में सरिस्का के जंगल व वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हाका पलटन होती थी. इसका नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी करते थे. हाका पलटन पूर्व राजा महाराजाओं को शिकार खेलने के लिए वन्यजीवों को घेर कर लाती थी. वर्ष 1972 वन्यजीव अधिनियम लागू होने के बाद सरिस्का में वन्यजीवों के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गई.

पूर्व शासक तेजसिंह को दो ब्लॉक दिए: पूर्व राजपरिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आजादी के दौरान अलवर के अंतिम शासक पूर्व महाराज तेजसिंह को प्रीवलेज में दो ब्लॉक सुगन होदी व बख्तपुरा शिकार, लकड़ी और घास आदि के लिए दिए गए. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवियर्स खत्म कर दोनों ब्लॅाक से तेजसिंह के अधिकार खत्म कर दिए.