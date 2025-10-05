ETV Bharat / state

बदलते दौर में शिक्षकों की बदली भूमिका, एआई की नई चुनौतियों पर जानिए शिक्षकों ने क्या कहा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल क्रांति के दौर में शिक्षक की भूमिका भी बदली, पारंपरिक ज्ञानदाताओं से बदलकर बने तकनीकी मार्गदर्शक

बदलते दौर में शिक्षकों की बदली भूमिका
बदलते दौर में शिक्षकों की बदली भूमिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025

5 Min Read
नई दिल्ली: बढ़ते समय और आधुनिकता के बीच हर क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है.शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी बदलावों की साक्षी बन रही है. जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है, तो शिक्षक की भूमिका भी पारंपरिक ज्ञानदाताओं से बदलकर तकनीकी मार्गदर्शक की हो गई है. विश्व शिक्षक दिवस (World Teachers’ Day) के अवसर पर ईटीवी भारत से बातचीत में शिक्षाविदों ने शिक्षा में तकनीकी बदलावों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अपने विचार रखे.

एआई के युग में शिक्षक की बदलती भूमिका: एलआर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. पहले शिक्षण केवल ब्लैकबोर्ड और किताबों तक सीमित था, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कक्षा को वर्चुअल बना दिया है. स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, ई-लर्निंग और वर्चुअल सिमुलेशन जैसे माध्यमों ने शिक्षण को आधुनिक बनाया है.

डिजिटल क्रांति के दौर में शिक्षक की भूमिका बदली
डिजिटल क्रांति के दौर में शिक्षक की भूमिका बदली (ETV Bharat)

देश में संसाधनों की समान उपलब्धता एक बड़ी चुनौती : प्रो. (डॉ.) उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की कोशिश तो शुरू हो गई है, परंतु भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों की समान उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है. ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ढांचा अभी भी कमजोर है. इसके अलावा, शिक्षकों को एआई के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाए, शिक्षक ही शिक्षा की आत्मा हैं. एआई टूल्स तभी प्रभावी होंगे जब शिक्षक उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करना सीखेंगे.

शिक्षक को प्रशिक्षित करना ही एआई के युग की पहली आवश्यकता (ETV Bharat)
शिक्षक को प्रशिक्षित करना ही एआई के युग की पहली आवश्यकता: प्रो. (डॉ.) उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने नई संभावनाएं खोलीं, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग कभी भी ऑफलाइन शिक्षा की जगह नहीं ले सकती. मनुष्य ने तकनीक बनाई है, तकनीक मनुष्य की जगह नहीं ले सकती. शिक्षक को प्रशिक्षित करना ही एआई के युग की पहली आवश्यकता है.कक्षा में तकनीक और विद्यार्थियों का बदलता दृष्टिकोण: भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज तिवारी ने कहा कि तकनीक ने शिक्षण को तेज और सरल जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आई हैं. आज छात्रों को इंटरनेट पर जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है कि उनका कक्षा में आने का रुझान घटा है. अब शिक्षक के सामने चुनौती यह है कि वह एआई और तकनीक का उपयोग करके विद्यार्थियों को क्लासरूम में आकर्षित करें, उनका ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएं.
शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं ज्ञान अर्जन क्षमता विकसित करना (ETV Bharat)

शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं ज्ञान अर्जन क्षमता विकसित करना

डॉ. नीरज तिवारी ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन और प्रश्न करने की क्षमता विकसित करना है. उन्होंने बताया कि सीवी रमन ने कहा था कि अगर आप प्रश्न करते रहेंगे तो अंततः सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे. यही बात एआई पर भी लागू होती है. हमें जानकारी की सत्यता परखनी है और छात्रों को सही दिशा में सोचने की क्षमता देनी है.

नई शिक्षा नीति पर भी सवाल, जल्दबाजी में लागू : उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा एनईपी की भावना अच्छी है, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू किया गया. इतने सारे कोर्स और स्किल सब्जेक्ट्स जुड़ने से पाठ्यक्रम अत्यधिक भारी हो गया है. इससे छात्रों में भ्रम बढ़ रहा है और शिक्षा का मूल उद्देश्य सोचने-समझने की क्षमता विकसित करना कहीं पीछे छूटता जा रहा है.

भारत की तैयारी अभी अधूरी: शिक्षिका डॉ. चेतना मिश्रा ने बताया कि एआई के युग में भारत की तैयारी अधूरी है. दुनिया के कई देश जैसे सिंगापुर अपने लोगों को एआई में प्रशिक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रहा हैं. भारत में अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दिखता है. उन्होंने बताया न तो विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और न ही विद्यार्थियों को इस तकनीक में दक्ष बनाने की कोई ठोस नीति है.

विश्वविद्यालयों में एआई प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना जरूरी (ETV Bharat)

एआई के बढ़ते प्रसार से सेमी-स्किल्ड नौकरियों पर भी खतरा : उन्होंने बताया कि एआई के बढ़ते प्रसार से सेमी-स्किल्ड नौकरियों पर भी खतरा बढ़ गया है. पहले छोटे तकनीकी कार्यों में लोग रोजगार पाते थे. अब एआई टूल्स ने यह काम सस्ता और तेज बना दिया है. अगर हम समय रहते अपने शिक्षकों और युवाओं को प्रशिक्षित नहीं करते है तो इससे रोजगार संकट और गहराएगा.

विश्वविद्यालयों में एआई प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना जरूरी : डॉ. चेतना मिश्रा ने कहा कि भारत को अब उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता देश बनना होगा. हम अभी चैटजीपीटी, डीप लर्निंग या एलएमएस जैसे मॉडल्स के केवल उपयोगकर्ता हैं. हमें अपने एआई टूल्स और शिक्षा मॉडल विकसित करने होंगे. सरकार को विश्वविद्यालयों में एआई प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए, ताकि शिक्षक और छात्र दोनों इस बदलाव का लाभ उठा सकें.

