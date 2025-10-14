विश्व मानक दिवस: मानकों से उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ी

विश्व मानक दिवस: मानकों से उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ी
मानकों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में अहम भूमिका. 644 से अधिक उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : October 14, 2025 at 6:33 AM IST
जयपुर: हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है. भारत में यह दिवस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नेतृत्व में मनाया जाता है. 1947 में भारतीय मानक संस्था के नाम से एक संगठन स्थापित किया गया, जिसे संवैधानिक निकाय बनाकर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नाम दिया गया. भारतीय मानक ब्यूरो की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मानकों का निर्धारण उत्पाद तथा तंत्र का प्रमाणन, परार्मश, प्रशिक्षण, सूचना सेवाएं आदि शामिल है.
भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान की निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया का कहना है कि मानक वह है जिसमें किसी भी उत्पाद, वस्तु और सेवा को प्रमाणित किया जाता है. इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय मानक भी होता है, जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं. कालिया का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो के जो मानक हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ISI मार्क है. ऐसे में जिसमें सीमेंट, प्लाईवुड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौने, हेलमेट, बोतलबंद पानी, गैस चूल्हा और सिलेंडर आदि को ISI मार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाता है.
मानकों का महत्व : कनिका कालिया का कहना है कि मानक हमारे रोजमर्रा के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं. चाहे वह बिजली का प्लग हो, मोबाइल चार्जर, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, हर चीज किसी न किसी मानक के अनुसार ही तैयार होती है. मानकों से न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह व्यापार को सरल और उपभोक्ता सुरक्षा को भी मजबूत बनाते हैं. भारत सरकार द्वारा 644 से अधिक उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है. इन उत्पादों को बिना ISI मार्क अथवा रजिस्ट्रेशन मार्क के बनाना या फिर बेचना अपराध की श्रेणी में आता है.
शुद्धता की पहचान हॉलमार्क : कनिका कालिया का कहना है कि हमारा सबसे प्रमुख मार्क जो काफी प्रचलित भी है. वह हॉलमार्क, हॉलमार्क के जरिए आप सोने की शुद्धता की जांच सकते हैं. कालिया का कहना है कि सोने से बने उत्पाद पर हॉलमार्क के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो बना होता है और इसके साथ एक 6 डिजिट का HUID नंबर भी रहता है और इसकी पहचान आप भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं.
ऐप के जरिए पहचान : कनिका का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी एक बीआईएस केयर ऐप भी लॉन्च की है, जिसके जरिए आम उपभोक्ता भारतीय मानक ब्यूरो के अधीन आने वाले उत्पादों की की पहचान कर सकते हैं. कालिया का कहना है कि आम उपभोक्ता यदि कोई भी उत्पाद खरीदता है तो उस पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जारी किए गए नंबर डालकर उसकी पहचान की जा सकती है.