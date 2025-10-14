ETV Bharat / state

विश्व मानक दिवस: मानकों से उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ी

मानकों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में अहम भूमिका. 644 से अधिक उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है. देखिए ये रिपोर्ट...

Indian Standard Bureau
भारतीय मानक ब्यूरो (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 6:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है. भारत में यह दिवस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नेतृत्व में मनाया जाता है. 1947 में भारतीय मानक संस्था के नाम से एक संगठन स्थापित किया गया, जिसे संवैधानिक निकाय बनाकर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नाम दिया गया. भारतीय मानक ब्यूरो की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मानकों का निर्धारण उत्पाद तथा तंत्र का प्रमाणन, परार्मश, प्रशिक्षण, सूचना सेवाएं आदि शामिल है.

भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान की निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया का कहना है कि मानक वह है जिसमें किसी भी उत्पाद, वस्तु और सेवा को प्रमाणित किया जाता है. इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय मानक भी होता है, जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं. कालिया का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो के जो मानक हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ISI मार्क है. ऐसे में जिसमें सीमेंट, प्लाईवुड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौने, हेलमेट, बोतलबंद पानी, गैस चूल्हा और सिलेंडर आदि को ISI मार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाता है.

बीआईएस राज. की निदेशक-प्रमुख ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

मानकों का महत्व : कनिका कालिया का कहना है कि मानक हमारे रोजमर्रा के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं. चाहे वह बिजली का प्लग हो, मोबाइल चार्जर, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, हर चीज किसी न किसी मानक के अनुसार ही तैयार होती है. मानकों से न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह व्यापार को सरल और उपभोक्ता सुरक्षा को भी मजबूत बनाते हैं. भारत सरकार द्वारा 644 से अधिक उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है. इन उत्पादों को बिना ISI मार्क अथवा रजिस्ट्रेशन मार्क के बनाना या फिर बेचना अपराध की श्रेणी में आता है.

Standard in Life
दैनिक जीवन से जुड़े हैं मानक (ETV Bharat GFX)

पढ़ें : BIS ने वेयरहाउस पर की छापेमारी, 197 से अधिक श्रेणियों के 265 उत्पाद जब्त

शुद्धता की पहचान हॉलमार्क : कनिका कालिया का कहना है कि हमारा सबसे प्रमुख मार्क जो काफी प्रचलित भी है. वह हॉलमार्क, हॉलमार्क के जरिए आप सोने की शुद्धता की जांच सकते हैं. कालिया का कहना है कि सोने से बने उत्पाद पर हॉलमार्क के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो बना होता है और इसके साथ एक 6 डिजिट का HUID नंबर भी रहता है और इसकी पहचान आप भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं.

Standard in Life
मानक क्यों जरूरी ?, जानिए... (ETV Bharat GFX)

ऐप के जरिए पहचान : कनिका का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी एक बीआईएस केयर ऐप भी लॉन्च की है, जिसके जरिए आम उपभोक्ता भारतीय मानक ब्यूरो के अधीन आने वाले उत्पादों की की पहचान कर सकते हैं. कालिया का कहना है कि आम उपभोक्ता यदि कोई भी उत्पाद खरीदता है तो उस पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जारी किए गए नंबर डालकर उसकी पहचान की जा सकती है.

TAGGED:

INDIAN STANDARD BUREAU
BIS ROLE IN DAILY LIFE
PRODUCTS STANDARDS
उत्पादों की गुणवत्ता
WORLD STANDARDS DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.