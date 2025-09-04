ETV Bharat / state

विश्व समोसा दिवस के मौके पर जानिए सबसे पसंदीदा स्नैक्स की अनोखी कहानी.

Famous haunt of samosa lovers
जानिए समोसे की रोचक कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 7:19 PM IST

रायपुर : भारत में पांच सितंबर का दिन टीचर्स डे के लिए जाना जाता है.ज्यादातर लोगों को ये दिन सिर्फ टीचर्स डे के तौर पर याद रहता है.लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये दिन देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्नैक के लिए भी मशहूर है.आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्नैक्स है जिसके लिए एक खास दिन रखा गया है.तो आईए हम आपको बताते हैं इस चीज का नाम है, और वो है समोसा.

रायपुर में समोसे का क्रेज : आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में 5 सितंबर का दिन विश्व समोसा दिवस के रुप में मनाया जाता है.जो अलग-अलग देशों में कई तरह के नामों के लिए मशहूर है.भारत देश में भी समोसा को लेकर काफी क्रेज देखा जाता है.उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां समोसा ना बिक रहा हो.अलग-अलग जगहों पर इसे बनाने का तरीका जरुर अलग है,लेकिन इस समोसे ने जैसे पूरे भारत को स्वाद के मामले में एक धागे में पिरो रखा है. विश्व समोसा दिवस पर हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी के उन जगहों के बारे में जहां के समोसे लोगों के मुंह पर अपना सालों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं.

रायपुर का समोसा वाला अड्डा (ETV BHARAT)

समोसा प्रेमियों का ठीहा : रायपुर शहर कई मामलों में अब बढ़ रहा है.रहन सहन,खान पान और लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आ रहा है.लेकिन एक बदलाव जो इस शहर में नहीं आया है वो है पुराने जमाने के वो होटल और ठेले जहां पर मिलने वाला स्वाद दूसरा और कोई नहीं ला पाया.आज भी ऐसी जगहों पर भारी भीड़ जुटती है,मकसद सभी का एक ही रहता है और वो है बस स्वाद आ जाए. समोसा के मामले में राजधानी रायपुर की दो दुकानों का आज भी मुकाबला नहीं है.इन दुकानों में मिलने वाला समोसा इतना स्वादिष्ट है कि आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग स्वाद का जायका लेने पहुंचते हैं.

Famous haunt of samosa lovers
अलग-अलग चटनियों से बढ़ता है स्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रसिद्ध समोसा की दुकान : रायपुर में दो ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग हमेशा समोसा खाने दूरदराज से भी पहुंचते हैं. जिसमें पहला समोसे की दुकान सद्दानी चौक में है.जिसे सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार के नाम से जाना जाता है. ये दुकान लगभग 65 साल पुरानी है. तब ना तो इस दुकान का नाम बदला है और ना ही इसकी गद्दी.

Famous haunt of samosa lovers
मिट्टी के बर्तनों में रखी जाती है चटनियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वाद के साथ हाइजीन : सद्दानी चौक पर स्थित सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में समोसा खाने के शौकीनों का कहना है कि दूसरी जगह के समोसे की तुलना में यहां का समोसा हटकर है. भले ही एक प्लेट समोसे की कीमत 40 रुपए हैं, लेकिन स्वाद और शुद्धता की वजह से पैसा ठीक है.

समोसा के शौकीन बताते हैं कि सप्ताह में 2 से 3 दिन समोसा खाना फिक्स रहता है- वैभव कश्यप, समोसा लवर

क्या है स्वादिष्ट समोसे का राज ?: सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार के संचालक कल्पेश ढोलकिया ने बताया कि इस दुकान का संचालन पिछले 65 साल से किया जा रहा है. एक ही जगह पर एक ही गद्दी आज भी है. पहले चाचा और पिताजी ने मिलकर इस दुकान को शुरू किए थे. अब हम दोनों भाई इस दुकान को संभाले हुए हैं.

सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार के इस नाश्ते की दुकान में मिट्टी के बने काले बर्तन में अलग-अलग तरह की चटनी रहती है. जिसको समोसे में मिक्स करके दिया जाता है. मिट्टी के बर्तन में चटनी रखे होने के कारण समोसे का स्वाद और भी बढ़ जाता है- कल्पेश ढोलकिया, संचालक

रायपुर की दूसरी फेमस समोसा दुकान : ये तो हो गई सद्दानी चौक के सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार की बात.जहां के मिट्टी के बर्तन में रखी चटनी आज भी लोगों के जुबान को अलग स्वाद का अहसास करा रही है. अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर के दूसरे फेमस समोसे की दुकान पर जो राठौर चौक पर मौजूद है. इस दुकान का नाम है साहू नाश्ता सेंटर. ये दुकान पिछले 35 साल से यहां पर संचालित हो रही है.

समोसे का स्वाद आज भी वैसा का वैसा : राठौर चौक में साहू नाश्ता सेंटर में समोसा खाने के शौकीनों ने बताया कि वो बचपन से यहां पर समोसा खाने आ रहे हैं. उस समय समोसे का प्लेट 15 रुपए हुआ करता था. जो आज 35 रुपए पर पहुंच गया है. इसके पहले भी कई जगह समोसा खाए हैं, लेकिन जो टेस्ट और मजा इस दुकान के समोसे में है वो दूसरी जगह में नहीं है.

Samosa Lovers
समोसा लवर की बातें (ETV BHARAT)
Samosa Lover
क्या कहतें हैं समोसा लवर (ETV BHARAT)

यहां पर स्वाद के साथ शुद्धता भी रहती है. हमें जब भी समोसे की याद आती है तो हम इसी दुकान में चले आते हैं. पिछले 10 सालों से हम साहू नाश्ता सेंटर में समोसा खाने के लिए आते हैं. यहां के समोसे में कई तरह की चटनी भी दी जाती है जो स्वाद को और भी लजीज बनाती है- आशीष मिश्रा , समोसा लवर

राठौर चौक के साहू नाश्ता सेंटर के संचालक दौलत साहू ने बताया कि ये हम नहीं बल्कि ग्राहक ही बता पाएंगे की समोसे में क्या खासियत है. हम इस दुकान का संचालन 35 साल से कर रहे हैं.

samosa shop owner
समोसे के दुकान के संचालक (ETV BHARAT)

समोसे की दुकान में समोसा के साथ ही कचौड़ी, आलू गुंडा, मूंग बड़ा, दही बड़ा और पोहा भी मिलता है.अधिकांश लोगों की पसंद समोसा ही होती है. समोसे को और लजीज बनाने के लिए उसमें चार से पांच प्रकार की चटनी भी मिलाई जाती है- दौलत साहू, संचालक

स्वाद के लिए जुटती है भीड़ : इन दोनों जगहों पर बैठकर खाने-पीने AC और पंखा की कोई व्यवस्था नहीं है. फिर सिर्फ स्वाद के नाम पर लोग काफी देर तक खड़े रहकर अपने समोसा प्लेट का इंतजार करते हैं. ठंड हो,बारिश हो या फिर गर्मी इन दोनों ही दुकानों में समोसा लवर्स की भीड़ कभी कम नहीं होती. कोई स्वाद का दीवाना है तो कोई हाईजीन का.स्वाद के लिए लोग अपने घर से दुकान तक की दूरी भी नहीं देखते,जैसे ही मन हुआ वैसे ही किसी भी साधन से पहुंच गए अपने फेवरेट समोसा दुकान.हालांकि दोनों ही दुकानें सड़क किनारे होने के कारण आम लोगों को भीड़ से परेशानी होती है,लेकिन समोसा लवर्स के सामने इस भीड़ की तकलीफ भी कुछ नहीं.

Information about Samosa
समोसे के बारे में जानकारी (ETV BHARAT)


ये तो थी राजधानी रायपुर की फेमस समोसा स्पॉट की जानकारी.लेकिन अब हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर समोसा हमारे देश में कब आया और इसका चलन कब से शुरु हुआ. क्योंकि पुरातन भारतीय कुजिन में समोसा के बारे में जानकारी कहीं नहीं मिलती.तली हुई चीजों में सिर्फ पूड़ी या भजिये का जिक्र ही मिलता है.तो आईए जानते हैं भारत में कैसा रहा समोसे का सफर .

Types of Samosas in India
भारत में समोसे के प्रकार (ETV BHARAT)

भारत में समोसे की बादशाहत : आज के दौर में समोसा भारत का सबसे पसंदीदा स्नैक्स है.छोटे होटल हो या बड़े प्रतिष्ठान हर जगह आपको समोसा जरुर मिलेगा.आमतौर पर समोसे को आलू, मटर, मूंगफली,ड्राइ फ्रूट्स या दाल से भरकर बनाया जाता है.लेकिन समोसे ने भारत देश के अलग-अलग राज्यों में अपना रुप और रंग बदला है. यही वजह है कि दूसरे स्नैक्स के मुकाबले समोसे की बादशाहत आज भी कायम है.समोसे को मीठे या तीखे किसी भी चटनी के साथ परोसे इसका स्वाद कम होने के बजाय बढ़ जाता है. आईए आपको बताते हैं कि भारत में समोसा कब आया ?

Where did samosa originate from
कहां से हुई समोसे की उत्पति (ETV BHARAT)

कहां से हुई समोसा की उत्पत्ति : समोसे की उत्पत्ति मध्य पूर्व में मानी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में इसी क्षेत्र में हुई थी. जिसे पुरातन काल में सम्बोसा के नाम से जाना जाता था. इसे तब के कारीगर भरवा पेस्ट्री आटे की पतली परत से बनाते थे.तब के जमाने में इसमें मांस का कीमा और सब्जियों को भरकर परोसा जाता था. 11वीं सदी के इतिहासकार अबुल-फजल बेहाकी ने अपनी रचनाओं में पहली बार इस तरह के नमकीन व्यंजन का जिक्र किया है, जिसमें कीमा और मावे की फिलिंग होती थी. यह इस बात का संकेत है कि समोसे जैसे व्यंजन मध्य पूर्व में काफी समय से लोकप्रिय थे.

ईरान से भारत में प्रवेश : भारत में फ्राइड फूड की दुनिया में राज करने वाला समोसा असल में ईरान से आया था. इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलेगा कि 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के दरबार में शाही पेस्ट्री परोसी जाती थी.जिसमें कीमा की स्टफिंग थी.जिसे तेल में तलकर पेश किया जाता था.ये डिश आज के समोसे से काफी मिलती जुलती थी.बाद में जब मध्य पूर्व के लोग व्यापार और युद्ध के लिए दूसरे देशों में गए तो अलग-अलग देशों में स्थानीय व्यंजन भी साथ ले गए.ये स्थानीय व्यंजन दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हुए.समोसा भी इसी तरह से भारत का हिस्सा बना. व्यापारिक क्षेत्र जब बढ़ा तो 13 वीं-14वीं शताब्दी के बीच समोसा भारत में पहुंचा.

भारत में समोसे में हुआ बदलाव : जैसे-जैसे यात्रियों और व्यापारियों ने इस व्यंजन को भारतीय उपमहाद्वीप में पेश किया वैसे-वैसे खानसामों ने इसके फिलिंग में बदलाव किए.भारत में समोसा एक शाकाहारी व्यंजन के रूप में विकसित हुआ. जिसमें मसालेदार आलू की फिलिंग सबसे लोकप्रिय विकल्प बनी,क्योंकि आलू की उपलब्धता और टिकाउपन दूसरी सब्जियों से कहीं ज्यादा था. इसलिए ये स्थानीय समुदायों में काफी लोकप्रिय हुई. समोसे ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक लोकप्रिय नाश्ते के रूप में अपनी पहचान बनाई. स्ट्रीट फ़ूड संस्कृति के आगमन के साथ इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ी. जिससे ये मेलों, बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर पहुंचा.भारत में अलग-अलग तरह के समोसे बनाए जाते हैं.

स्थानीय स्वाद को समेट लेता है समोसा : भारत के क्षेत्रीय विविधता समोसे में अपना अलग स्वाद जोड़ती है. जो ये दर्शाता है कि कैसे इस प्रिय नाश्ते के साथ क्षेत्रीय स्वाद का समावेश हो.यही वजह है कि भारत हो या दूसरे देश समोसा अपने अंदर वहां के स्थानीय स्वाद का समावेश करता है.जिसकी वजह से लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है.

क्यों लोगों की पहली पसंद है समोसा : ऐसा माना जाता है कि समोसा अपनी बनावट के कारण लोगों को अपनी ओर खींचता है. समोसा बाहर से जितना कुरकुरा होता है,अंदर से उतना मुलायम और स्वादिष्ट. इसे बनाने में जिस तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है वो फिलिंग में जान डालते हैं.शाकाहारियों के लिए समोसा एक अच्छा नाश्ता होता है,जिसमें हरी और लाल खट्टी मीठी चटनी मिलकर स्वाद को दोगुना कर देती है.

