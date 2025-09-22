ETV Bharat / state

दुधवा नेशनल पार्क में बढ़ रहा गैंडों का कुनबा; भा रहा राइनो जोन, 5 से 51 पहुंची संख्या, UP में पर्यटन को दे रहे 'ऑक्सीजन'

दुधवा में मार्च से खुले घूमेंगे 6 और गैंडे, ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड पार्क को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत.

गैंडों को रास आ रहा गैंडा पुर्नवास केंद्र.
गैंडों को रास आ रहा गैंडा पुर्नवास केंद्र. (Photo Credit; Tourism Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025

लखनऊ : दुधवा नेशनल पार्क का ‘राइनो जोन’ गैंडों को भा रहा है. यहां से उनके कुनबे में बढ़ोतरी भी हो रही है. मौजूदा समय में गैंडों की संख्या 51 हो चुकी है. इनमें 4 गैंडे और एक शिशु खुले जंगल में घूम रहे हैं. यूपी के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में राइनो जोन अहम भूमिका निभा रहा है. 41 साल पहले यहां पुनर्वासित किए गए गैंडे अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं. आज विश्व गैंडा दिवस है. आइए जानते हैं गैंडों के 41 साल के सफर के बारे में...

पुनर्वास केंद्र में हैं इतने गैंडे : दुधवा स्थित प्रथम गैंडा पुनर्वास केंद्र में 41 गैंडे हैं. जबकि 01 शिशु और 04 गैंडे स्वच्छंद भ्रमण कर रहे हैं. द्वितीय गैंडा पुर्नवास केंद्र में कुल 5 गैंडे हैं. दुधवा में गैंडों की कुल संख्या 51 है. कुल 5 गैंडों से दुधवा में गैंडों का वंश आगे बढ़ा. गैंडों का कुनबा बढ़ाने के लिए अच्छे घास के मैदान, पर्याप्त जल और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है. गैंडा पुर्नवास कार्यक्रम के तहत सभी गैंडों पर विशेष नजर रखी जाती है. गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए फारेस्ट रेंजर की टीम 24 घंटे नजर रखती है.

दुधवा नेशनल पार्क में बढ़ रहा गैंडों का कुनबा.
दुधवा नेशनल पार्क में बढ़ रहा गैंडों का कुनबा. (Photo Credit; Tourism Department)

काजीरंगा नेशनल पार्क और नेपाल से लाए गए थे गैंडे : दुधवा टाइगर रिजर्व दुनिया के उन चुनिंदा जंगलों में से एक है जहां गैंडों और बाघों को एक साथ उनके प्राकृतिक वास में देखा जा सकता है. यहां गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए साल 1984 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 5 गैंडों को लाकर यहां पुनर्वासित किया गया था. इस योजना में पहले वहां से 6 गैंडों को लाया जाना था. इनमें से एक मादा गैंडे की वहीं असम में ही मौत हो गई थी. इसके बाद 5 गैंडे लाए गए थे. लंबे सफर के बाद दुधवा में आने के बाद 1 मादा गैंडे की मौत हो गई थी.

5 गैंडों से बढ़ा कुनबा, अब 51 हो गई संख्या : इसके बाद साल 1988 में नर गैंडे बांके से लड़ाई के कारण एक नर गैंडे की मौत हो गई थी. इसी दौरान एक और मादा गेंडे की मौत हो गई थी. फिर 1985 में नेपाल से 4 मादा गैंडे लाए गए थे. इसमें से भी एक मादा गैंडे की मौत हो गई थी. इसके बाद कुल 5 बचे गैंडों से उनका कुनबा बढ़ा. अब दोनों गैंडा पुनर्वास केंद्र में कुल 51 गैंडे हो चुके हैं. यहां पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे लोगों का ध्यान खींचते हैं. ये घास के मैदानों को चरकर जंगल की पारिस्थितिकी को भी संतुलित रखते हैं. हर आयु वर्ग के पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं.

5 से बढ़कर 51 हुई गैंडों की संख्या.
5 से बढ़कर 51 हुई गैंडों की संख्या. (Photo Credit; Tourism Department)

टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हो रहे कई प्रयास : पर्यटन विभाग प्रदेश में जंगल सफारी और दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है. नेशनल पार्क में स्थित शारदा बैराज और चंदन चौकी को वेलनेस और एकोमोडेशन हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है. यहां पर्यटकों के लिए रिसॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर और अन्य पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी. इन योजनाओं के पूरा होने के बाद पर्यटक इन स्थलों से सीधे दुधवा का भ्रमण कर सकेंगे. इससे यह क्षेत्र वाइल्डलाइफ और वेलनेस टूरिज्म का संयुक्त केंद्र बन जाएगा.

थारू जनजाति को पर्यटन से जोड़ने की योजना : प्रशिक्षित नेचर गाइड्स पर्यटकों को राइनो की रोमांचक कहानियां और उनके महत्व को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं. थारू जनजाति को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है. उनके पारंपरिक खानपान और संस्कृति को सैलानियों तक पहुंचाने की योजना है. स्थानीय लोगों को होमस्टे के इंतजाम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इससे आर्थिक रूप से उन्हें लाभ मिलेगा ही साथ ही सैलानी भी ग्रामीण जीवन का अनुभव हासिल कर सकेंगे. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अपर निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि हमारा प्रयास है कि देश-दुनिया के कोने-कोने से पर्यटक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करें. उन्हें यहां विशेष अनुभव प्राप्त हो. इसके लिए प्रयास किया जा रहा है.

दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों को मिल रहा अनुकूल वातावरण.
दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों को मिल रहा अनुकूल वातावरण. (Photo Credit; ETV Bharat (Archive))

6 और गैंडों को जंगल में खुला छोड़ा जाएगा : दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ एच राजा मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप स्वच्छंद भ्रमण के लिए 10 गैंडों को छोड़ा जाएगा. इनमें से 4 को पहले ही छोड़ा जा चुका है. इनमें एक शिशु गैंडा भी शामिल है. मार्च तक 6 और छोड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए पार्क में बेहतर उपाय किए गए हैं. गैंडों को अनूकूल वातावरण उपलब्ध कराया गया है. सभी गैंडों पर नजर रखी जाती है. एक्सपर्ट मेडिकल टीम हर गैंडे के स्वास्थ्य की जांच भी करती है. अगर किसी गेंडे में किसी बीमारी का पता चलता है तो उसे दूसरे गैंडों से अलग कर दिया जाता है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाइल्डलाइफ टूरिज्म में रुचि रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण गंतव्य है.ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड लगातार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है. दुधवा का बढ़ता राइनो कुनबा निश्चित ही राज्य को पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा.

दुधवा में गैंडों और बाघों को एक साथ प्राकृतिक वास में देखना मुमकिन.
दुधवा में गैंडों और बाघों को एक साथ प्राकृतिक वास में देखना मुमकिन. (Photo Credit; ETV Bharat (Archive))

अब दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में जानिए : दुधवा टाइगर रिजर्व 1974 में बना. यह नेपाल सीमा से सटा है और करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है. दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर सेंचुरी और कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार भी शामिल हैं. टाइगर रिजर्व अपनी पांच प्रकार की हिरन की प्रजातियों के लिए भी मशहूर है. यहां काफी बारहसिंघा भी काफी संख्या में रहते हैं. चीतल, पाड़ा, काकड़ भी मिलते हैं. नेपाल से आने वाले घुमंतू हाथियों का भी यहां आशियाना है. जंगली हाथी भी यहां रहते हैं. अजगर मोर, जंगली मुर्गों और तराई में पाई जाने वाली बंगाल फ्लोरिकन भी यहां पाई जाती है.

