कोटा में पूरा नहीं जला रावण, पहले डीजल छिड़क कर किया प्रयास, फिर नीचे गिराकर जलाया

कोटा में 233 फीट के रावण के पुतले ने विश्व कीर्तिमान बना दिया लेकिन, दहन की प्रक्रिया रात 2.30 बजे तक चली.

Attempt to burn Ravana in Kota
कोटा में रावण को जलाने की कोशिश (ETV Bharat Kota)
कोटा: कोटा के 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में गुरुवार रात 233 फीट ऊंचे रावण के पुतले ने विश्व कीर्तिमान बना लिया, लेकिन छह घंटे चली दहन प्रक्रिया ने नगर निगम प्रशासन को हंसी का पात्र बना दिया. कोटा के रावण को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन दहन प्रक्रिया देर रात 2.30 बजे तक चली, तब तक लोग निराश होकर घट लौट चुके थे. असल में रावण के पुतला पूरा नहीं जल पाया तो देर रात हाइड्रोलिक दमकल की मदद से डीजल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई. डीजल भी केवल चेहरा ही जला पाया. फिर रावण के स्ट्रक्चर को नट खोलकर बैकहो लोडर से नीचे गिराया और जलाया, फिर जाकर करीब रात ढाई बजे रावण जलकर खाक हुआ. इस दौरान महापौर राजीव अग्रवाल, राजू भारती, मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी, मेला अधिकारी अशोक त्यागी समेत नगर निगम का पूरा अमला मौजूद रहा.

नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त और मेला अधिकारी अशोक त्यागी ने बताया कि रात 2:30 बजे पूरे रावण को जला दिया था. रावण नहीं जलने और जांच के सवाल पर त्यागी बोले, अभी इसका वक्त नहीं है. इस संबंध में बाद में ही कुछ बता पाएंगे.

हाइड्रोलिक क्रेन से छिड़का गया डीजल
हाइड्रोलिक क्रेन से छिड़का गया डीजल (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोटा में दहन हुआ 233 फीट का रावण, नहीं जला पूरा, आधा हिस्सा रह गया खड़ा

ऐसे हुआ दहन: दशहरा मैदान पर गुरुवार रात 8:38 बजे रावण दहन शुरू हुआ. रिमोट से उसके कुछ हिस्से जले. पहले मुकुट से आग निकली. फिर बाजू में. छाती का कुछ हिस्सा और एक पैर जला, लेकिन करीब तीन से चार मिनट बाद आग बुझ गई. चेहरा, छाती, एक पैर समेत रावण के आधे से ज्यादा हिस्सा खड़ा रहा. वहीं कुंभकरण का चेहरा भी नहीं जल पाया. केवल मेघनाद ही पूरा जला. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत अन्य अतिथि और हजारों लोग रावण के पुतले के जलने का इंतजार करते रहे. काफी देर पुतला नहीं जला तो निराश लोग लौटने लगे. उप महापौर पवन मीणा ने इसकी निंदा की और कहा, भाजपा ने पैसा बर्बाद किया.

Partially burnt effigy of Ravan
आंशिक रूप से जला रावण का पुतला (ETV Bharat Kota)

हाथी हुआ बेकाबू: वहीं, दूसरी ओर भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी का हाथी भीड़ में बेकाबू हो गया. यह घटना जलवा पूजन के बाद मेघनाद दहन शुरू होने पर हुई. भगवान लक्ष्मीनाथ के प्रतिनिधि के रूप में राजपरिवार के सदस्य मौजूद थे. इसके बाद अचानक हाथी बेकाबू हो गया. सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग से हाथी टकरा गया. बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो इधर-उधर होकर बचे. गनीमत रही कि लोग कुचलने से बच गए.

पढ़ें:राजधानी में दशहरा: बारिश ने डाला खलल, भीगे रावण के पुतले, पेट्रोल डालकर करना पड़ा दहन

बिना अनुमति उड़े ड्रोन: दशहरा मेले में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बिना अनुमति के कई ड्रोन उड़ाए गए. दुर्घटना के आशंका के चलते पुलिस ने ड्रोन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आधा दर्जन ड्रोन जब्त किए. इनके संचालकों पर धारा 185 में कार्रवाई भी की. एक ड्रोन वीवीआईपी स्टेज पर गिरा, जिसे स्पेशल टीम ने अपनी निगरानी में ले लिया.

