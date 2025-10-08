विश्व डाक दिवस: भारतीय डाक सेवा के 150 साल पूरे, देश का सबसे युवा सरकारी विभाग
भारतीय डाक सेवा ने 150 साल के इतिहास में देखे उतार-चढ़ाव.बदलते वक्त में चुनौतियों का सामना करते हुए डाक विभाग ने बनाई गांव-गांव में पकड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:54 PM IST
रिपोर्ट: कपिल तिवारी
सागर: 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है. भारत में डाक सेवाओं के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं. इतने लंबे सफर में डाक सेवाओं ने कई उतार चढ़ाव देखे और कई तरह की व्यवसायिक चुनौतियों का सामना किया. बदलते वक्त के साथ अपने आप में बदलाव लाकर डाक सेवाओं ने विस्तार किया और भारतीय डाक विभाग 150 साल बाद अपने आप को भारत का सबसे युवा विभाग कहता है. भारतीय डाक विभाग में करीब 1 लाख की संख्या में युवा जुड़कर डाक विभाग की सेवाओं को छोटे-छोटे गांव तक पहुंचा रहे हैं.
इंटरनेट के कारण डाक सेवाओं को चुनौती मिली, बैंकिंग में तकनीक के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण डाक विभाग को अपने कामकाज में बदलाव करना पड़ा. बदलते वक्त और चुनौतियों का सामना करते हुए डाक विभाग गांव-गांव तक अपनी पकड़ के साथ पूरे देश में मजबूती के साथ खड़ा है.
भारत में डाक सेवाओं का इतिहास
भारत में डाक सेवाओं की शुरुआत का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है. जिसने अपने व्यवसाय के उद्देश्य से 1764 से 1766 के बीच मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच डाक सेवा का विस्तार किया. इसके बाद ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मार्च 1774 में ये सुविधा देश की जनता के लिए भी खोल दी. 1850 के पहले तक डाक सेवाओं की दरें दूरी और वजन के आधार पर तय थीं. फिर इन्हें सिर्फ वजन के आधार पर तय किया गया. 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमजोर होने पर 1858 में कंपनी को खत्म कर भारत को एक शाही उपनिवेश बनाया गया. इसके बाद डाक सेवाएं इंग्लैड और भारत के बीच भी चलाई गई.
भारतीय डाक टिकट सेवा
भारत में पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को सिंध जिले (वर्तमान में पाकिस्तान) से जारी किया गया. इसके बाद जब 1854 में एक जैसी डाक दरें लागू हो गईं तो देश भर में डाक सेवाओं के विस्तार के लिए डाक टिकट जारी किए गए. पहला सचित्र डाक टिकट जारी करने में काफी लंबा समय लगा और 1931 में पहला सचित्र डाक टिकट जारी किया गया. इसके बाद जब देश को आजादी मिलना तय हो गया तो 1946 में विजय टिकट और फिर पहला डोमिनियन टिकट जारी हुआ. डोमिनियन टिकट के 3 टिकटों पर अशोक स्तंभ, भारत का नया झंडा और हवाई जहाज अंकित था. आजादी के बाद गठित सरकार के लिए डाक सेवाओं की जिम्मेदारी मिल गई लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं का प्रबंधन देखता रहा.
चिट्ठियां और मनी ऑर्डर सेवाओं पर तकनीक का असर
समय के साथ-साथ डाक सेवाओं पर तकनीक का असर देखने मिला. इंटरनेट आया तो मेल सुविधाओं का विस्तार हो गया और चिट्ठियों का चलन ना के बराबर रह गया. हालांकि सुरक्षित और शासकीय सेवाओं में अलग-अलग स्तर जैसे स्पीड पोस्ट और दूसरी तरह की सेवाएं अब भी जारी हैं और उनके स्वरूप में बदलाव आया है. इसके साथ मनी ऑर्डर जैसी सुविधा पर बैकिंग सुविधाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का असर देखने मिला. जब बैकिंग में एटीएम जैसी सुविधाएं आ गईं तो मनी ऑर्डर पर असर पड़ा. लेकिन भारतीय डाक विभाग ने खुद बैंक खोलकर इंडियन पोस्टल बैंक के जरिए बैकिंग सुविधाओं का विस्तार किया और आधार सेवा के जरिए गांव-गांव तक बैंकिंग और कई सेवाएं पहुंचाईं.
भारतीय डाक विभाग की वर्तमान सेवाएं
बदलते दौर के साथ अपनी सेवाओं को अपडेट और विस्तार करते हुए भारतीय डाक विभाग आज कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है. डाक और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से पत्र, पार्सल और अन्य वस्तुओं की स्पीड पोस्ट के माध्यम से तेजी से डिलीवरी हो रही है. ऑनलाइन डाक सेवाओं में ई-मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर से विश्वनेट एक्सप्रेस और अंतरराष्ट्रीय मेल को ट्रैक करने की सुविधा है.
मनी ऑर्डर और ईएमओ के जरिए पैसे भेजने के अलावा कई लघु बचत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कैश-ऑन-डिलीवरी भुगतान जैसी बैंकिंग सेवा चल रही है.
इसके अलावा लोगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कई सेवाएं मिल रहीं हैं. डाकघरों में पासपोर्ट आवेदन और यूटिलिटी बिल भुगतान सेवा उपलब्ध है. आधार से संबंधित तमाम तरह की सेवाएं और रेलवे यात्री आरक्षण की सुविधा के साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी उपलब्ध हैं.
'भारतीय डाक विभाग भारत सरकार का सबसे युवा विभाग'
भारतीय पोस्टल सेवा अधिकारी विनय श्रीवास्तव ईटीवी भारत से बातचीत में बताते हैं कि "मैं समझता हूं कि आजादी के बाद जिस तरह हमारे देश का सफर रहा है। इसी तरह हमारी डाक सेवाओं का भी स्वर्णिम सफर रहा है. जिस तरह हमने देश की आजादी के 75 साल का जश्न मनाया है, मैं समझता हूं कि भारतीय डाक विभाग का भी ये अमृतकाल है. आज हमारे डाक विभाग के सफर के 150 साल पूरे हो चुके हैं. इस समय भारतीय डाक विभाग भारत सरकार का सबसे युवा विभाग है और मैं समझता हूं कि इस समय करीब 1 लाख युवा भारतीय डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं में काम कर रहे हैं."
- बाय बाय रजिस्टर्ड डाक, महिला ने कर डाली गजब पोस्ट, 171 साल बाद बंद होगा सफर
- पोस्ट ऑफिस में VIP लेटर बॉक्स, झटपट पहुंचेंगी राखियां, विशेष किट उपलब्ध
'भारत के गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा'
विनय श्रीवास्तव बताते हैं कि "एक समय चिट्ठियों का दौर था और बदलते परिवेश के साथ हमने भी लगातार परिवर्तन किए हैं. समाज की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया. इसके बाद भारतीय डाक विभाग ने भारत के गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का काम किया है. इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के उपयोग को लेकर भारतीय डाक विभाग ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. कर्मचारी घर-घर जाकर आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं. पासपोर्ट सेवा, आधार से जुड़ी सेवाओं के अलावा कई तरह की सेवाएं जो आम लोगों के लिए जरुरी हैं वह सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं."