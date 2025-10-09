ETV Bharat / state

विश्व डाक दिवस 2025ः गली से ग्लोबल तक, हरित भविष्य व डिजिटल भारत का संदेश दे रहा है भारतीय डाक

इसमें अत्याधुनिक तकनीकें शामिलः कोर सिस्टम इंटीग्रेटर 2.0 शाखा डाकघर से लेकर हेड ऑफिस तक सभी को एक कॉमन नेटवर्क से जोड़ता है. कोर बैंकिंग सोल्यूशन ग्राहकों को बैंक जैसी डिजिटल सुविधा देता है. अब कोई भी व्यक्ति आईपीपीबी ऐप या क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन कर सकता है. इसके साथ ही कोर इंश्योरेंस की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है. पार्सल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम पार्सल की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग करने में मदद करता है. हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसी स्मार्ट डिवाइस ग्रामीण डाक सेवकों को भी दी गई है, जिनसे मनी ऑर्डर, खाते से निकासी-जमा और डीबीटी भुगतान गांव-गांव तक हो रहे हैं.

आईटी 2.0 से डाक विभाग का डिजिटल रूपांतरणः भारतीय डाक विभाग का इंडियन पोस्ट आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट फेज- II को आईटी 2.0 नाम दिया गया है. यह एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है. इसके तहत देशभर के 1.65 लाख से अधिक डाकघरों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य हर ग्रामीण व शहरी पोस्ट ऑफिस को रियल टाइम डिजिटल सर्विस सेंटर के रूप में बनाना है.

नई दिल्लीः हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व डाक दिवस इस बार भारतीय डाक विभाग के लिए खास मायने रखता है. क्योंकि इस वर्ष 2025 की थीम “Posts For People” है और यह संदेश दिया है कि डाक सेवाएं केवल पत्र और पार्सल पहुंचाने का साधन नहीं रह गई, बल्कि यह लोगों की जिंदगी को आसान बनाने व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन चुकी है. भारत पोस्ट ने इस थीम को पूरी तरह अपनाते हुए आईटी क्रांति व हरित भविष्य की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं.

गली से ग्लोबल तक, हरित भविष्य व डिजिटल भारत का संदेश दे रहा है भारतीय डाक

बदल रही लोगों की जिंदगीः आईटी 2.0 ने ग्रामीण व शहरी दोनों स्तरों पर लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है. अब गांव के लोग अपने घर पर ही आईपीपीबी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. नई दिल्ली के झंडेवलान स्थित पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर नीरज ने बताया; ''आधार आधारित पेमेंट और क्यूआर स्कैन से लेन-देन सुरक्षित और तेज हो गए हैं. पार्सल की रीयल टाइम ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ी है. साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंच रहा है. व्यापारी डाक घर निर्यात केंद्र के जरिए अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच पा रहे हैं. आईटी 2.0 से काम में तेजी आई है.''

पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा डाकः पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग अनोखी पहल करता दिखाई देता है. वर्ष 2020 में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले विजयपाल बघेल के नाम से विशेष डाक टिकट जारी किया. विजय पाल ने वर्ष 2011 में 1.25 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा. अब तक वह 30 करोड़ से अधिक पौध लगा चुके हैं. विजय पाल बघेल का कहना है कि भारतीय डाक विभाग ने मेरे नाम से डाक टिकट जारी कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करने का काम किया. डाक विभाग लगातर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है.

विश्व डाक दिवस 2025ः गली से ग्लोबल तक, हरित भविष्य व डिजिटल भारत का संदेश दे रहा है भारतीय डाक (ETV Bharat)

हरित संदेश का वाहक भी बना डाक विभागः भारत पोस्ट न केवल डिजिटल बदलाव का प्रतीक बना है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ साझेदारी कर डाक विभाग पार्सल पैकेजिंग में इको-फ्रेंडली मटेरियल के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है. इस साल देशभर में वृक्षारोपण व सफाई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके साथ ही डाकघरों में सौर ऊर्जा उपकरण और डिजिटल पेपरलेस सिस्टम लागू कर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है.

गली से ग्लोबल तक, हरित भविष्य व डिजिटल भारत का संदेश दे रहा है भारतीय डाक (ETV Bharat)

पर्यवारण बचाने का संदेश देती हैं डाक टिकट: भारतीय डाक विभाग की ओर से इस साल बड़ी संख्या में ऐसे डाक टिकट जारी किए गए हैं, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं. इस तरह की पहल से डाक विभाग लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है. भारत पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार पर्यावरण व हरित ऊर्जा से जुड़ी पहलें साझा कर रहा है. इससे जाहिर है कि अब डाकघर केवल पत्राचार का माध्यम नहीं रहे, बल्कि यह हरित भविष्य व डिजिटल इंडिया की दिशा में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं.

