अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

चंडीगढ़ पीजीआई ने अपनी नई शोध से घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द और जोड़ों के घिसाव को कम करने में सफलता हासिल की है.

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 9:06 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 9:34 PM IST

चंडीगढ़ : पीजीआई चंडीगढ़ के फिजिकल एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन विभाग अपनी नई-नई शोध से मरीजों के घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द और जोड़ों के घिसाव को कम करने में सफल तरीकों पर काम कर रहा है. हाल ही में पीजीआई की एक शोध में पाया गया कि लोग सही जूते नहीं पहनते और सही ढंग से नहीं चलते हैं जिसके चलते उनके घुटनों पर असर पड़ता है.

"घुटनों के घिसाव को कम किया जा सकता है" : पीजीआई चंडीगढ़ के फिजिकल एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों का मानना है कि ऑर्थोटिक इनसोल और शॉक-एब्जॉर्बिंग सोल का इस्तेमाल कर मरीजों के घुटनों के दर्द और घुटनों के घिसाव को कम किया जा सकता है. वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के मौके पर ईटीवी भारत ने पीजीआई की डॉ. मोनिका छाबरा से ख़ास बातचीत की, जहां उन्होंने आम लोगों के पोस्चर को लेकर की जाने वाली गलतियों को बताया और समझाया कि घुटनों की समस्या से कैसे राहत पाई जा सकती है.

चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत (Etv Bharat)

40 मरीज़ों पर की गई रिसर्च : असिस्टेंट प्रोफेसर सौम्या सक्सेना के नेतृत्व में किए गए इस शोध में कुल 40 घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीज शामिल थे, जिनमें 27 महिलाएं और 13 पुरुष थे. मरीजों की उम्र 35 से 75 वर्ष के बीच थी, और अधिकांश का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) अधिक था. इन मरीजों को विशेष रूप से लंबी दूरी चलने, लंबे समय तक खड़े रहने और सीढ़ियां चढ़ने पर तेज दर्द होता था

"मरीज़ों के बताने के पहले समस्या समझ लेते हैं" : शोध के दौरान मरीजों के जूतों में आधे इंच मोटाई का रबर टुकड़ा और लेटरल वेज इनसोल लगाया गया जिसके बाद मरीजों को घर पर ही कुछ कसरत बताई गई. डॉ. मोनिका छाबरा ने कहा कि "मरीज़ जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचता है तो हमारा ध्यान उसके चलने-बैठने और खड़े होने पर जाता है. इस तरह से हम मरीज की समस्या का आंकलन करते हैं. मरीज के बताने से पहले ही हम उसकी समस्या को समझ लेते हैं. इसके बाद बारीकी से मरीज के हर एक पोस्चर पर काम किया जाता है."

जूते में लगता है इनसोल : फिजियोथेरेपी में आने वाला मरीज अपने पैर के पोस्चर पर काम करता है. इसके बाद उसे बंद जूते में इन सोल लगा कर दिया जाता है. जिससे वह कुछ दिनों में अपने पैर और घुटने की हड्डी को सही कर पता है. उसकी चाल में बदलाव आता है. इसी बदलाव से घुटने के दर्द में राहत मिलती है.

"हेल्दी एजिंग": डॉ. मोनिका छाबड़ा ने बताया कि "इस बार फिजियोथैरेपी डे की थीम हेल्दी एजिंग है. अक्सर लोग उम्र बढ़ने के साथ-साथ उम्र को कोसने लग जाते हैं कि वे अब बुढ़ापे में चल फिर नहीं सकते. लेकिन हमें इस तरह की सोच को बदलना होगा. बुढ़ापा अभिशाप नहीं होना चाहिए.

