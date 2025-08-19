ETV Bharat / state

क्रिकेट से कैमरा तक का सफर : एक घटना से मिली प्रेरणा, अंशु जैन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बनाई पहचान - WORLD PHOTOGRAPHY DAY

19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन जानिए राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी अंशु जैन के बारे में जिन्होंने फोटोग्राफी में पहचान बनाई.

राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी अंशु जैन
राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी अंशु जैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 12:31 PM IST

जयपुर : राजस्थान के एक जाने माने क्रिकेटर अंशु जैन ने कई सालों तक राजस्थान क्रिकेट की बागडोर संभाली और जब क्रिकेट को अलविदा कहा तो क्रिकेट बैट छोड़कर कैमरे से दोस्ती की. उन्होंने अपने फोटोग्राफी के हुनर को पहचाना. क्रिकेट से संन्यास के बाद अब अंशु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपनी नई पहचान बना चुके हैं. अंशु राजस्थान रणजी टीम के पूर्व उप कप्तान रह चुके हैं और मौजूदा रणजी टीम के कोच की कमान भी संभाल रहे हैं. अंशु जैन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कई अवार्ड जीते हैं.

ऐसे लगा फोटोग्राफी का शौक : अंशु जैन का कहना है की जब वर्ष 2017 में वह परिवार के साथ जिम कॉर्बेट पहुंचे तो उन्हें वन्य जीवन काफी शानदार लगा. तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न इन लम्हों को कैमरे के जरिए यादों में उतारा जाए. बस तभी से उन्हें फोटोग्राफी का शौक लगा. उनका कहना है कि शुरुआती दौर में फोटोग्राफी की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में कैमरे की जानकरी और फोटोग्राफी के डेप्थ को जाना.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अंशु जैन (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व राज्यपाल से अवार्ड प्राप्त करते अंशु जैन
पूर्व राज्यपाल से अवार्ड प्राप्त करते अंशु जैन (ETV Bharat)
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते अंशु जैन
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते अंशु जैन (ETV Bharat)

क्रिकेट और फोटोग्राफी से सीख : अंशु का मानना है कि फोटोग्राफी केवल कला नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का जरिया है. आप अपने शौक को जिंदा रखकर हमेशा जवान बने रह सकते हैं. अंशु का कहना है कि क्रिकेट ने धैर्य और अनुशासन सिखाया, जबकि फोटोग्राफी ने मुझे प्रकृति की सुंदरता और उसके संरक्षण का महत्व समझाया. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर अंशु जैन का यह सफर इस बात का सबूत है कि जुनून और समर्पण से जिंदगी की नई राहें बन सकती हैं. क्रिकेट से कैमरे तक का उनका यह बदलाव युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है.

अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो
अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो (ETV Bharat)

अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो
अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो (ETV Bharat)

क्रिकेट से पहचान मिली : अंशु जैन फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले अलग-अलग क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके साथ ही इंडिया अंडर-19 टीम के सदस्य भी रह चुके हैं. कोचिंग में BCCI लेवल A सर्टिफाइड अंशु फिलहाल राजस्थान रणजी टीम के कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं.

अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो
अंशु जैन की ओर से खींची गई फोटो (ETV Bharat)

