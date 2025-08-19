अलवर : 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है. यह दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है, जिन्होंने अपने कैमरे से कुदरत की खूबसूरती को कैद किया है. ऐसे ही एक फोटोग्राफर अलवर जैसे छोटे शहर से निकल देश दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुए हैं. वैसे तो फोटोग्राफी की दुनिया में अनिल गाबा का नाम नया नहीं है, उन्होंने 47 साल के अपने फोटोग्राफी करियर में 40 लाख से ज्यादा फोटोग्राफ अपने कैमरे में कैद किए, जिनमें हजारों ऐसे फोटाग्राफ भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा. उन्होंने रेगिस्तान के 50 डिग्री से ज्यादा और लेह लद्दाख के माइनस 50 डिग्री तापमान में न केवल फोटोग्राफी की, बल्कि सेना के जवानों को फोटाग्राफी का प्रशिक्षण दिया.

गाबा ने राजस्थान ही नहीं भूटान, नेपाल, कनाडा की सरकार के साथ मिलकर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फोटोग्राफ्स लिए. राजस्थान टूरिज्म के कार्य के लिए अनिल गाबा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ ही विदेश सहित अनेक मंचों पर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं. ईटीवी भारत के साथ अनिल गाबा ने अपने 47 साल के फोटोग्राफी के सफर को साझा किया.

फोटोग्राफर अनिल गाबा (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

फोटाग्राफर अनिल गाबा ने बताया कि उन्होंंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कैमरे की नजरों से अनगिनत क्षणों को कैद किया है. उन्होंने समय-समय पर सेना, एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, मद्रास रेजिमेंट सहित अन्य सरकारी एजेंसियों को भी फोटोग्राफी की तकनीकी ट्रेनिंग दी है. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सेना के जवानों को कैमरा इक्विपमेंट स्किल सहित फोटोग्राफी की अन्य तकनीकी जानकारी दी. इस ट्रेनिंग को सेना के अधिकारियों ने सराहा और खुद भी इसमें शामिल हुए. उन्होंने बताया कि हाल ही उन्हें एयर फोर्स के लिए काम किया है, साथ ही मद्रास रेजिमेंट के लिए काफी टेबल बुक के लिए फोटोग्राफ क्लिक किए हैं.

गाबा का कहना है कि फोटोग्राफी मेरे लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि एक साधना है. उन्होंने फोटाग्राफी की शुरुआत 1977 से की. उनके पास आज भी करीब 50 साल पुराना लेंस है, जिससे वे आज भी खूबसूरत फोटोग्राफ लेते हैं. उनका मानना है कि आज ऐसे लेंस शायद ही मिल पाते हैं. गाबा ने बताया कि उन्होंने भारत के अलावा करीब 40 देशों में फोटोग्राफी का काम किया और 40 लाख से ज्यादा पिक्चर लिए हैं.

फोटाग्राफर अनिल गाबा की ओर से क्लिक की गई तस्वीर (ETV Bharat)

सामान्य कैमरे से शुरू की फोटोग्राफी : अनिल गाबा ने बताया कि उनकी फोटोग्राफी यात्रा एक सामान्य कैमरे से शुरू हुई थी, उस दौरान वे एनसीसी में फोटोग्राफी करते थे. इसी दौरान उनकी फोटोग्राफी को एनसीसी के बड़े अफसरों ने खूब सराहा, जिससे उनका लगाव फोटोग्राफी की ओर बढ़ता चला गया. आज वक्त के साथ उन्होंने तकनीक और रचनात्मकता के चलते फोटोग्राफी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. उन्होंने बताया कि वे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, बालीवुड, सेना के युद्धाभ्यास, पर्यटन, पैलेस ऑन व्हील की फोटोग्राफी कर चुके हैं.

40 से ज्यादा देशों में कर चुके फोटोग्राफी : अनिल गाबा ने बताया कि वे अब तक भारत के अलावा करीब 40 अन्य देशों में भ्रमण कर फोटोग्राफी कर चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा फोटोग्राफी कनाडा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सहित अन्य देशों में की. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुडविल मिशन के तहत पाकिस्तान भेजा, वहां उन्होंने कई बेहतरीन फोटोग्राफ क्लिक किए. फोटोग्राफी के लिए उन्हें विभिन्न मंचों पर अवार्ड दिए गए. राजस्थान में टूरिज्म के लिए की गई फोटोग्राफी की काफी सराहना भी हुई, जिसके उन्हें राष्टपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा एनसीसी के मेजर जनरल अवार्ड सहित विदेशों में भी कई अवार्ड दिए गए.

फोटाग्राफर अनिल गाबा की ओर से क्लिक की गई तस्वीर (ETV Bharat)

चाइना बॉर्डर, कोयम्बटूर व कारगिल में कर चुके फोटोग्राफी : अनिल गाबा का कहना है कि उनका सेना के साथ लगाव रहा है, वे 13 साल तक एनसीसी कैडेट रहे. सेना के लगाव के चलते वे अक्सर सेना के लिए फोटोग्राफी करते रहते हैं. वे रेगिस्तान में 50 डिग्री से ज्यादा तापमान में होने वाले युद्धाभ्यास हो या लेह लद्दाख के माइनस 50 डिग्री से नीचे तापमान में होने वाले युद्धाभ्यास के अदभुत नजारों को अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं. तमिल नाडु के कोयम्बटूर में वेलेंटन व उंटी के जंगलों में 6 से 7 हजार फीट की उंचाई पर आठ दिनों तक सेना के जवानों के साथ रहे और युद्धाभ्यास के अदभुत नजारे कैमरे में कैद किए. इसके अलावा वे करीब 26 बार से ज्यादा लद्दाख में सेना के साथ फोटोग्राफी कर चुके हैं. साथ ही चाइना बॉर्डर पर चिसूल व कारगिल पर भी फोटोग्राफी कर चुके हैं. यहां बर्फीली वादियों में तापमान माइनस में काफी कम होता है.

फोटाग्राफर अनिल गाबा की ओर से क्लिक की गई तस्वीर (ETV Bharat)

PM मोदी समेत अनेक राजनेताओं की कर चुके फोटोग्राफी : वे अब तक कई राजनीतिक हस्तियों की फोटोग्राफी भी कर चुके हैं. इनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में फोटो क्लिक की. इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व उप राष्ट्रपति भैंरोसिंह शेखावत, नजमा हैपतुल्लाह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, एन बीरेन सिंह, फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त सहित अन्य नेताओं की फोटो अपने कैमरे से शूट कर चुके हैं.

फोटाग्राफर अनिल गाबा की ओर से क्लिक की गई तस्वीर (ETV Bharat)

सरिस्का के बाघ विहिन से बाघों से आबाद होने के रहे साक्षी : अनिल गाबा ने बताया कि अलवर से उनका विशेष जुड़ाव रहा है. उन्होंने अलवर पर्यटन की लाइफ लाइन सरिस्का को करीब से देखा. उन्होंने सरिस्का की बाघ विहिन होने के दौरान वीरान हालातों को पिक्चर में कैद किया. वहीं, बाघों से आबाद होने के बाद सरिस्का के कई टाइगरों की फोटो को अपने कैमरे से शूट किया.