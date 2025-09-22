ETV Bharat / state

जोधपुर अक्षरधाम में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह, विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ कल से

जोधपुर अक्षरधाम में 25 सितम्बर को मूर्ति स्थापना और लोकार्पण. मुख्यमंत्री सहित संत और भक्त शामिल होंगे.

अक्षरधाम मंदिर जोधपुर
अक्षरधाम मंदिर जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 8:47 PM IST

जोधपुर: बीएपीएस श्री स्वामिनारायण मंदिर अक्षरधाम में चल रहे मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य कार्य मंगलवार से विश्व शांति महायज्ञ के साथ आरंभ होगा. दो दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में पहले दिन जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के हरिभक्त आहुतियां अर्पित करेंगे, जबकि दूसरे दिन देश-विदेश से आए श्रद्धालु इस पावन अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे. मंत्रोच्चार और आहुतियों से सूर्यनगरी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से भर जाएगा.

भक्तों का व्यापक समागम: योगी प्रेम स्वामी ने बताया कि 23 सितम्बर को 1500 स्थानीय भक्त यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जबकि 24 सितम्बर को अन्य जिलों के भक्त भाग लेंगे. इसी दिन दोपहर को रावण का चबूतरा से शोभायात्रा निकाली जाएगी. 25 सितम्बर की सुबह मूर्ति स्थापना होगी और शाम को लोकार्पण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य अतिथि शामिल होंगे. 28 सितम्बर को संतों का विशेष समागम आयोजित किया जाएगा.

मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भक्त
मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भक्त (ETV Bharat Jodhpur)

कृतज्ञता दिवस और भक्ति रस: सोमवार को स्वामी महाराज की दिव्य उपस्थिति में ‘कृतज्ञता दिवस’ पर विशेष सभा आयोजित हुई. इस अवसर पर मंदिर निर्माण से जुड़े सभी सेवाभावियों के योगदान का स्मरण और सम्मान किया गया. हजारों भक्तों की उपस्थिति ने वातावरण को भक्ति, श्रद्धा और आनंद से सराबोर कर दिया. इस मौके पर जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. भक्ति गीतों और भजनों ने कार्यक्रम को और अधिक भावपूर्ण बना दिया.

विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ कल से
विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ कल से (ETV Bharat Jodhpur)

आध्यात्मिक अनुभव साझा किए गए: बीएपीएस के वरिष्ठ संत पूज्य विवेकसागरदास स्वामी ने भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्था में कृतज्ञता से जुड़े प्रसंग साझा किए. इसके बाद उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने परम पूज्य महंतस्वामी महाराज और बीएपीएस स्वामिनारायण संस्था के साथ अपने भावनात्मक अनुभव साझा किए.

जगमगाया अक्षरधाम परिसर: पूरे अक्षरधाम परिसर को रोशनी से सजाया गया है और वातावरण उत्साह व आस्था से भरा है. देश-विदेश से आए श्रद्धालु इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं. 28 सितम्बर तक चलने वाला यह आयोजन सूर्यनगरी में भक्ति और संस्कृति का अद्वितीय संगम बनकर सामने आ रहा है.

