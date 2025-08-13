लखनऊ : एक ब्रेनडेड मरीज कई मरीजों को जिंदगी दे सकता है, बशर्ते इसके लिए मरीज के तीमारदारों को इस बात के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है. अभी बहुत से लोग हैं, जो अपने किसी सगे-संबंधी का अंगदान करने को तैयार नहीं होते हैं. समय-समय पर प्रदेश सरकार और यूपी के बड़े मेडिकल संस्थान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी करते हैं, लेकिन अभी अंगदान करने वाले मरीजों की संख्या कम है.

पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि प्रदेश में करीब 50 हजार लोग अंगदान के इंतजार में हैं. इसमें 90 प्रतिशत लिवर व किडनी के मरीज शामिल हैं. लखनऊ में यह आंकड़ा करीब 12 हजार है. इसमें करीब 2000 से अधिक किडनी के मरीज हैं. 1500 से ज्यादा लिवर के मरीज हैं. 200 से ज्यादा गंभीर फेफड़ा रोगी हैं. बाकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मरीज हैं. ज्यादातर मरीज केजीएमयू, लोहिया व पीजीआई में पंजीकृत हैं. उन्होंने बताया कि अंगदान की कमी से प्रदेश में औसतन हर रोज 183 लोगों की जान जा रही है.

विश्व अंगदान दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस : उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है. इस वर्ष का विषय 'जीवन रक्षक बनें-अंगदान करने की प्रतिज्ञा लें' रखा गया है.

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि राहत देने वाली बात यह है कि कुछ वर्षों में अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है. प्रदेश में अंगदान का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. जागरुकता अभियान से लोग अंगदान को आगे आ रहे हैं. अंगदान कर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में मदद मिल रही है. वहीं, मरीजों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है.

पीजीआई में 3800 मरीजों का सफल किडनी प्रत्यारोपण : पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नारायण प्रसाद ने बताया कि विभाग में अब तक 3800 किडनी मरीजों के सफल प्रत्यारोपण हो चुके हैं. करीब 400 मरीज वेटिंग में हैं. पीजीआई में इन मरीजों को ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई है. अंगदान से किडनी मरीजों की जान बचाई जा सकती है.

विश्व अंगदान दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

किडनी दान करने में महिलाएं आगे : एसजीपीजीआई से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, एक साल के भीतर 111 महिलाओं ने किडनी डोनेट की है, जबकि ऐसा करने वाले पुरुष सिर्फ 16 हैं. इन महिलाओं ने पति, बेटों, बेटियों को किडनी दान की है.

लोहिया में प्रत्यारोपण से 225 को मिली नई जिंदगी : लोहिया संस्थान के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अभिलाष चन्द्रा ने बताया कि संस्थान में अब तक 225 मरीजों का सफल गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा चुका है. 15 मरीजों का पंजीकरण कराया गया है. डोनर मिलते ही प्रत्यारोपण किया जाएगा.

'अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी' : पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. नारायण प्रसाद का कहना है कि अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है. जैसे कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टरों द्वारा किसी की मृत्यु घोषित की जाती है, उसी तरह ब्रेनडेड होने पर भी अगर मृत्यु घोषित करने का डॉक्टरों को अधिकार मिल जाए तो अंगदान के केस और बढ़ सकते हैं. ब्रेनडेड में भी हृदय मृत्यु के समान मृत्यु हो जाती है. मस्तिष्क मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता. सरकार को सभी अस्पतालों और आईसीयू में ब्रेन डेड प्रमाणन को अनिवार्य बनाना चाहिए. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृतक जागरूकता के लिए एक विंग होना चाहिए, जिससे ब्रेन डेड बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

'कोई भी कर सकता है अंगदान' : उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, जाति, धर्म, समुदाय आदि कुछ भी हो. अंगदान करने की कोई निर्धारित उम्र नहीं है. अंगदान करने का निर्णय उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि सख्त चिकित्सा मानदंडों के आधार पर होता है.

यह अंग होते हैं दान : उन्होंने कहा कि प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में कॉर्निया, हृदय वाल्व, त्वचा और हड्डी जैसे ऊतक दान किए जा सकते हैं, लेकिन हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे महत्वपूर्ण अंग केवल 'मस्तिष्क मृत्यु' की स्थिति में ही दान किए जा सकते हैं. हृदय, अग्न्याशय, यकृत, गुर्दे और फेफड़े जैसे अंगों को उन प्राप्तकर्ताओं में प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिनके अंग काम करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे कई प्राप्तकर्ताओं को सामान्य जीवनशैली में लौटने में मदद मिलती है. 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को दाता बनने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है. सक्रिय रूप से फैलने वाले कैंसर, एचआईवी, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी या हृदय रोग जैसी गंभीर स्थिति होने पर आप जीवित दाता के रूप में दान नहीं कर सकते हैं.

जानिए क्या है नियम? : डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए दान किया जा सकता है. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में पारित किया गया था और 2011 में संशोधित किया गया था, और मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण के विनियमन और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के लिए 2014 में नियम अधिसूचित किए गए थे.

कैसे बनें अंगदाता? : भारत में अंगदान करने का कोई भी इच्छुक व्यक्ति नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर अंगदान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण कराने के बाद अपने परिवार को इसकी जानकारी जरूर दें.

यह भी पढ़ें : ब्रेन डेड मरीज कैसे 4 जिंदगी बचा सकता है, जानिए