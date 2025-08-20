ETV Bharat / state

विश्व मच्छर दिवस : हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक कैंसर डायबिटीज समेत कई गंभीर बीमारियों का जनक है मच्छर, विशेषज्ञों से जानें बचाव के उपाय - WORLD MOSQUITO DAY 2025

20 अगस्त 1897 को ब्रिटिश डॉ. सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी. भारत में दो प्रकार का मलेरिया वर्जन सक्रिय है.

WORLD MOSQUITO DAY 2025
WORLD MOSQUITO DAY 2025 (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:20 AM IST

4 Min Read

आगरा : मच्छर दुनिया के सबसे घातक कीटों में से एक है. मानसून के मौसम में मच्छर जनित बीमीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में डेंगू-मलेरिया के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मच्छर पीला बुखार, जीका वायरस, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, ला क्रॉस इंसेफेलाइटिस, पूर्वी और पश्चिमी इक्वाइन इंसेफेलाइटिस का भी कारक है. मलेरिया से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है. ऐसे में मच्छर जनित रोगों से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. इस साल विश्व मच्छर दिवस की थीम 'अधिक न्यायसंगत विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना है'. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

विश्व मच्छर दिवस और मच्छर जनित बीमारियों की जानकारी देते जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता. (Video Credit : ETV Bharat)

विश्व मच्छर दिवस मनाने का इतिहास

हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. 20 अगस्त 1897 ब्रिटिश डॉ. सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया बीमारी की जड़ मच्छर (मादा एनाफिलीज) को खोजने में कामयाबी मिली थी. डॉ. सर रोनाल्ड रॉस का भारत से गहरा नाता था. 1857 में जब रॉयल इंडियन आर्मी के स्‍कॉटिश ऑफिसर कैम्पबेल क्लेब्रान्ट रॉस की तैनाती उत्तराखंड अल्मोड़ा थी. कैम्पबैल क्लेब्रान्ट रॉस की पत्नी मलिदा चारलोटे एल्डरटन ने कुमाऊं क्षेत्र में सन 13 मई 1857 को एक बच्चे को जन्म दिया. जिसका नाम रोनाल्ड रॉस रखा गया. रोनाल्ड रॉस का बचपन भारत में बीता और फिर आठ साल की उम्र में चाचा-चाची के साथ रोनाल्ड रॉस इंग्लैंड चले गए. रॉस की पढ़ाई-लिखाई इंग्लैंड में हुई. चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाई करके डॉ. रोनाल्ड रॉस 1880 में भारत लौटे. इंडियन मेडिकल सर्विस की प्रवेश परीक्षा में असफल रहे. पिता की चाह पर दोबारा तैयारी की तो इंडियन मेडिकल सर्विस मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वॉइन किया.

मच्छरों से होने वाली बीमारियां.
मच्छरों से होने वाली बीमारियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

इंग्लैंड से लौटने के बाद किया मच्छरों पर शोध

इंडियन मेडिकल सर्विस मद्रास प्रेसिडेंसी में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोबारा इंग्लैंड चले गए. सन 1889 में भारत लौटने के बाद मच्छरों पर शोध शुरू किया. उन्होंने पाया कि मलेरिया की वजह मच्छर मादा एनाफिलीज है. मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में मलेरिया का पैरासाइट पनपता है, जो लोगों को संक्रमित करता है. यह शोध उस समय विज्ञान और मेडिसिन जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी. इसके चलते डाॅ. रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लास्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. 16 सितंबर 1932 में लंदन में उनका निधन हो गया.

मलेरिया होने के प्रारंभिक लक्षण.
मलेरिया होने के प्रारंभिक लक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)

मानसूनी मौसम में पनपते हैं मलेरिया कारक मच्छर

आगरा के जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि मानसून मौसम में लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं. आगरा में इस साल अब तक मलेरिया के 11 मरीज मिले हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो दुनिया में हर साल मलेरिया के लगभग 30 से 50 करोड़ मरीज मिलते हैं. जिनमें से हर साल 6 से 8 लाख लोगों की मौत की वजह भी मलेरिया बनता है. जिसमें मलेरिया के लगभग 90% मरीज अकेले अफ्रीकी देशों के होते हैं. मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है. मलेरिया के वाहक मच्छरों के कुनबा पर काबू पाकर इस बीमारी को रोका जा सकता है.

आगरा में डेंगू मलेरिया के आंकड़े.
आगरा में डेंगू मलेरिया के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)

दुनिया में चार तरह के मलेरिया, भारत में दो का ही प्रकोप : जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के अनुसार मलेरिया मूलरूप से चार तरह का होता है. जो प्लास्मोडियम विवैक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया हैं. भारत में प्लास्मोडियम विवैक्स मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया मिलता है. इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया अधिक खतरनाक होता है.

मच्छर जनित बीमारियों के बचाव हुआ आसान.
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव हुआ आसान. (Photo Credit : ETV Bharat)
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव की जानकारी.
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव की जानकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)




मादा एनाफिलिस मच्छर काटकर छोड़ती है पैरासाइट

जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, जो पैरासइट से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है. पैरासाइट यानी ऐसा जीव, जो दूसरे पर आश्रित होकर उसे नुकसान पहुंचाकर अपना पेट भरता है. इस पैरासाइट को सभी मच्छर नहीं फैला सकते हैं. मलेरिया सिर्फ मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ही फैलता है. जब मादा एनाफिलिस मच्छर काटती है तो शरीर में पैरासाइट छोड़ देती है. जिससे ही पैरासइट स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है, जो लिवर में पहुंचकर ताकतवर बनकर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है. जिसके बाद यही पैरासाइट हमारी रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित कर देता है.

यह भी पढ़ें : विश्व मच्छर दिवस : दुनिया भर में मच्छरों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, इंसानों के लिए ये कितने घातक हैं, जानें

यह भी पढ़ें : World Mosquito Day: मच्छरों के काटने से होती हैं गंभीर बीमारियां, बरतें ये सावधानी

आगरा : मच्छर दुनिया के सबसे घातक कीटों में से एक है. मानसून के मौसम में मच्छर जनित बीमीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में डेंगू-मलेरिया के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मच्छर पीला बुखार, जीका वायरस, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, ला क्रॉस इंसेफेलाइटिस, पूर्वी और पश्चिमी इक्वाइन इंसेफेलाइटिस का भी कारक है. मलेरिया से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है. ऐसे में मच्छर जनित रोगों से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. इस साल विश्व मच्छर दिवस की थीम 'अधिक न्यायसंगत विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना है'. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

विश्व मच्छर दिवस और मच्छर जनित बीमारियों की जानकारी देते जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता. (Video Credit : ETV Bharat)

विश्व मच्छर दिवस मनाने का इतिहास

हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. 20 अगस्त 1897 ब्रिटिश डॉ. सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया बीमारी की जड़ मच्छर (मादा एनाफिलीज) को खोजने में कामयाबी मिली थी. डॉ. सर रोनाल्ड रॉस का भारत से गहरा नाता था. 1857 में जब रॉयल इंडियन आर्मी के स्‍कॉटिश ऑफिसर कैम्पबेल क्लेब्रान्ट रॉस की तैनाती उत्तराखंड अल्मोड़ा थी. कैम्पबैल क्लेब्रान्ट रॉस की पत्नी मलिदा चारलोटे एल्डरटन ने कुमाऊं क्षेत्र में सन 13 मई 1857 को एक बच्चे को जन्म दिया. जिसका नाम रोनाल्ड रॉस रखा गया. रोनाल्ड रॉस का बचपन भारत में बीता और फिर आठ साल की उम्र में चाचा-चाची के साथ रोनाल्ड रॉस इंग्लैंड चले गए. रॉस की पढ़ाई-लिखाई इंग्लैंड में हुई. चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाई करके डॉ. रोनाल्ड रॉस 1880 में भारत लौटे. इंडियन मेडिकल सर्विस की प्रवेश परीक्षा में असफल रहे. पिता की चाह पर दोबारा तैयारी की तो इंडियन मेडिकल सर्विस मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वॉइन किया.

मच्छरों से होने वाली बीमारियां.
मच्छरों से होने वाली बीमारियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

इंग्लैंड से लौटने के बाद किया मच्छरों पर शोध

इंडियन मेडिकल सर्विस मद्रास प्रेसिडेंसी में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोबारा इंग्लैंड चले गए. सन 1889 में भारत लौटने के बाद मच्छरों पर शोध शुरू किया. उन्होंने पाया कि मलेरिया की वजह मच्छर मादा एनाफिलीज है. मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में मलेरिया का पैरासाइट पनपता है, जो लोगों को संक्रमित करता है. यह शोध उस समय विज्ञान और मेडिसिन जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी. इसके चलते डाॅ. रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लास्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. 16 सितंबर 1932 में लंदन में उनका निधन हो गया.

मलेरिया होने के प्रारंभिक लक्षण.
मलेरिया होने के प्रारंभिक लक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)

मानसूनी मौसम में पनपते हैं मलेरिया कारक मच्छर

आगरा के जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि मानसून मौसम में लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं. आगरा में इस साल अब तक मलेरिया के 11 मरीज मिले हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो दुनिया में हर साल मलेरिया के लगभग 30 से 50 करोड़ मरीज मिलते हैं. जिनमें से हर साल 6 से 8 लाख लोगों की मौत की वजह भी मलेरिया बनता है. जिसमें मलेरिया के लगभग 90% मरीज अकेले अफ्रीकी देशों के होते हैं. मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है. मलेरिया के वाहक मच्छरों के कुनबा पर काबू पाकर इस बीमारी को रोका जा सकता है.

आगरा में डेंगू मलेरिया के आंकड़े.
आगरा में डेंगू मलेरिया के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)

दुनिया में चार तरह के मलेरिया, भारत में दो का ही प्रकोप : जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के अनुसार मलेरिया मूलरूप से चार तरह का होता है. जो प्लास्मोडियम विवैक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया हैं. भारत में प्लास्मोडियम विवैक्स मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया मिलता है. इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया अधिक खतरनाक होता है.

मच्छर जनित बीमारियों के बचाव हुआ आसान.
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव हुआ आसान. (Photo Credit : ETV Bharat)
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव की जानकारी.
मच्छर जनित बीमारियों के बचाव की जानकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)




मादा एनाफिलिस मच्छर काटकर छोड़ती है पैरासाइट

जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, जो पैरासइट से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है. पैरासाइट यानी ऐसा जीव, जो दूसरे पर आश्रित होकर उसे नुकसान पहुंचाकर अपना पेट भरता है. इस पैरासाइट को सभी मच्छर नहीं फैला सकते हैं. मलेरिया सिर्फ मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ही फैलता है. जब मादा एनाफिलिस मच्छर काटती है तो शरीर में पैरासाइट छोड़ देती है. जिससे ही पैरासइट स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है, जो लिवर में पहुंचकर ताकतवर बनकर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है. जिसके बाद यही पैरासाइट हमारी रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित कर देता है.

यह भी पढ़ें : विश्व मच्छर दिवस : दुनिया भर में मच्छरों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, इंसानों के लिए ये कितने घातक हैं, जानें

यह भी पढ़ें : World Mosquito Day: मच्छरों के काटने से होती हैं गंभीर बीमारियां, बरतें ये सावधानी

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD MOSQUITO DAY 2025विश्व मच्छर दिवसHISTORY OF WORLD MOSQUITO DAYAGRA MEDICAL NEWSWORLD MOSQUITO DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.