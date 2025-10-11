ETV Bharat / state

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस : सांभर वेटलैंड को 'संरक्षित बर्ड साइटिंग साइट' का दर्जा देने की मांग, पक्षी प्रेमियों ने की ये अपील

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के मौके पर जानिए सांभर वेटलैंड के समृद्ध विरासत को और इसके संरक्षित होने से क्या फायदा होगा...

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विशेष
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विशेष (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 2:37 PM IST

जयपुर : अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर देश-दुनिया में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. इसी कड़ी में राजस्थान के प्रसिद्ध सांभर वेटलैंड को भी 'संरक्षित बर्ड साइटिंग साइट' के रूप में मान्यता दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है. पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि सांभर झील को घना पक्षी विहार की तरह विकसित किया जाए, ताकि यह प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और आकर्षक ठिकाना बन सके.

बर्ड वाचर और पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच के मुताबिक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस तरह की पहलों को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर है. यह दिन लोगों को याद दिलाता है कि प्रवासी पक्षी केवल पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं. सांभर झील को संरक्षण का दर्जा दिलाकर न केवल पक्षियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि राजस्थान को एक और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है.

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. सैलानियों की शान बनकर उभरा सांभर, मेहमान परिंदों के दीदार के लिए पर्यटन को लग रहे हैं पंख

सांभर झील - प्रवासी पक्षियों का नया घर : सांभर झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और हर साल सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं. साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप से आने वाले ये पक्षी यहां के मौसम और पर्यावरण में कुछ महीने बिताते हैं. हाल के सालों में झील की पारिस्थितिकी में बदलाव और अवैध गतिविधियों के कारण पक्षियों की संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन अब कई पक्षी प्रेमी और स्थानीय संगठन मिलकर इसे दोबारा सुरक्षित आवास के रूप में विकसित करने में जुटे हैं.

सांभर झील के बारे में जानें
सांभर झील के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच ने कहा कि हर साल सांभर झील में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, ऐसे में इनमें अधिक संख्या फ्लेमिंगो बर्ड्स की है, जो कि कच्छ के रण के बाद सांभर झील में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं. इसके अलावा भी बड़ी संख्या में पक्षी यहां आते हैं, जिन्हें देखने के लिए अब दूर-दूर से बर्ड वाचर सांभर पहुंचने लगे हैं. यदि इस झील के हिस्से को संरक्षित कर दिया जाता है तो ऐसे में बर्ड वाचिंग के साथ-साथ पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के विकल्प भी बनेंगे.

सांभर झील में पर्यटन
सांभर झील में पर्यटन (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. सांभर झील में आया रिकॉर्ड पानी, लाखों प्रवासी पक्षियों का होगा जमावड़ा, वन विभाग अलर्ट

'घना पक्षी विहार' की तर्ज पर संरक्षण की मांग : पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सांभर झील को संरक्षित बर्ड साइटिंग साइट का दर्जा मिल जाए तो यहां पर्यावरणीय निगरानी और संरक्षण कार्यों को मजबूती मिलेगी. इससे स्थानीय समुदायों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. विशेषज्ञों का तर्क है कि भरतपुर के घना पक्षी विहार की तरह सांभर में भी यदि ठोस संरक्षण उपाय किए जाएं तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पक्षी प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन सकता है.

कई प्रजाति के पक्षी आते हैं जयपुर
कई प्रजाति के पक्षी आते हैं जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

सरकारी पहल की जरूरत पर जोर : स्थानीय संगठनों ने राज्य सरकार और केंद्र से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि झील के इर्द-गिर्द अवैध खनन, अतिक्रमण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे. साथ ही, पक्षियों के लिए घोंसले, ठहराव स्थल और भोजन के प्राकृतिक स्रोतों को सुरक्षित करना होगा. एक तरफ जहां इस दिशा में सकारात्मक नजरिए से मांग उठ रही है तो दूसरी ओर पक्षी प्रेमी साइड इफेक्ट्स को लेकर भी आशंकित हैं.

सांभर झील में आने वाले प्रवासी पक्षी
सांभर झील में आने वाले प्रवासी पक्षी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. प्रवासी पक्षियों की आरामगाह सांभर झील को चार नदियां कर रही लबालब, पानी की आवक से लौटी रौनक

जयपुर की बर्ड वाचर सुनीता का कहना है कि सरकारों को ऐसी साइट्स की ओर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही इस बारे में एतिहात रखने की भी जरूरत है कि यहां सिर्फ व्यवसायीकरण के नजरिए से काम न हो. वहीं, बर्ड वाचर अक्षिणी का कहना है कि पक्षियों के लिए प्राकृतिक माहौल को बचाना जरूरी है, ऐसे में उन्हें इस बात का अंदेशा भी है कि यदि सांभर को संरक्षित साइट का दर्जा दिया जाता है तो इसके दुष्परिणाम अधिक हो सकते हैं.

डीएफओ जयपुर वी. केतन कुमार (ETV Bharat Jaipur)

150 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी : डीएफओ जयपुर वी. केतन कुमार ने माना कि कच्छ के रण के बाद सांभर झील में सबसे अधिक संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी पहुंचते हैं. 240 वर्ग किलोमीटर में फैली इस झील में जैव विविधता के बीच विदेशी पक्षियों के भोजन के पर्याप्त साधन मौजूद हैं. इसके अलावा वृहद और विस्तृत क्षेत्र होने के कारण किसी प्रकार का मानवीय दखल नहीं होने से यह विदेशी पक्षियों के लिए काफी सुरक्षित स्थान है. बीते कुछ समय से लगातार फ्लेमिंगो की मौजूदगी को लेकर उन्होंने बताया कि यहां नलियासर सांभर झील और आसपास की वेटलैंड में साल भर पर्याप्त पानी और भोजन इन पक्षियों के लिए रहता है, जिसके कारण यह क्षेत्र इन विदेशी परिंदों की पसंद बन चुका है. साथ ही बड़े पैमाने पर यहां पक्षियों की मौजूदगी को लेकर उनका कहना है कि सांभर झील मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों के उड़ान के बीच की प्रमुख जगह है. इस कारण उन इलाकों में कड़ाके की ठंड के बाद यह पक्षी भारत में सांभर जैसे स्थानों का रुख करते हैं. सांभर में 150 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी पक्षी मौजूद हैं.

सांभर झील - प्रवासी पक्षियों का नया घर
सांभर झील - प्रवासी पक्षियों का नया घर (ETV Bharat Jaipur)

क्यों सांभर झील को है संरक्षण की दरकार : पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच के अनुसार इस विराट खारे पानी की झील में हर साल 5 लाख से ज्यादा विदेशी परिंदे आते हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस आंकड़े के मुताबिक 20 हजार के करीब पक्षी, जब सांभर को अपना स्थाई आवास बना लेते हैं तो फिर इसे संरक्षण की जरूरत है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को अगर पूरा क्षेत्र प्रोटेक्ट स्टेटस में नहीं रखता है तो फिर कुछ हिस्से को संरक्षित घोषित करना चाहिए, जिससे सांभर में पर्यटन व्यापार और बर्ड वाचिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखकर स्थानीय लोगों के लिए भी अधिक रोजगार के विकल्प होंगे.

5 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं
5 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं (ETV Bharat Jaipur)
