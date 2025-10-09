ETV Bharat / state

जानिए किन कारणों से होता है मानसिक रोग, एक्सपर्ट ने बताया- किस तरह इलाज है जरूरी

वर्तमान में हर वर्ग और उम्र का व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है. जानिए, इसके पीछे के कारणों को...

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 7:28 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम है, जो हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जीवन और समाज में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके और उसे बढ़ावा दिया जा सके.

वर्तमान में हर वर्ग और उम्र का व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है. इसके पीछे कई गंभीर पहलू शामिल है. जैसे कामकाज का दबाव, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक प्रेशर, सोशल मीडिया आदि. वहीं मानसिक स्वास्थ्य दिवस दिवस पर यह जानना भी जरूरी है कि मानसिक रोग एक तरह की गंभीर बीमारी है या गहन सोच का नतीजा. ईटीवी भारत ने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ शिव से बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या बताया?

डॉ. शिव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल (ETV Bharat)

मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 थीम: डॉ. शिव बताते हैं कि हर वर्ष एक नई थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष की थीम "सेवाओं तक पहुंच: आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य" है. पहले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता काफी कम थी, लेकिन अब लोगों को मालूम होने लगा है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी होती हैं. वहीं पहले अधिकतर देखा जाता था कि जब लोगों को मानसिक बीमारियां हुआ करती थी, लोग अंधविश्वास के कारण ढोंगी बाबाओं के पास ले जाया करते थे. इसके कारण मरीज का सही समय पर इलाज नहीं हो पाता था, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो जाय करती थी.

मानसिक रोग के लिए जिम्मेदार कौन: वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समझा ही नहीं पाते कि वह कब डिप्रेशन के शिखर हो गए. वहीं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने में समाज, परिवार और अब सोशल मीडिया भी जिम्मेदार साबित हो रहा है. डॉ. शिव बताते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती हैं, इस सभी का अलग समय होता है. मरीज के लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है. आज कल लोग छोटी सी बात पर भी कह देते हैं वह डिप्रेशन के शिकार हैं. ऐसे में खुद आकलन करने के बजे एक विशेष मनोचिकित्सक से बातचीत करनी चाहिए. इसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं आप किसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं या नहीं है.

डिप्रेशन भी मानसिक स्वास्थ्य का भाग: डॉ. शिव बताते हैं कि डिप्रेशन भी एक तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है. एक मनोचिकित्सक होने के नाते अगर डिप्रेशन की बीमारी की जांच की जाती है तो इसके लिए मिनिमम 15 दिन का समय देखा जाता है, इसमें मरीज के मानसिक स्तर का आकलन किया जाता है कि वह हर समय गंभीर सोच में या अकेले और ना जीने के बारे में बातें करता है. वहीं कई बार इसकी कई दिनों तक डिप्रेशन से ग्रस्त रहने के कर मरीजों के अंदर आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगते हैं.

हर वर्ग और उम्र का व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त
हर वर्ग और उम्र का व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त (ETV Bharat)

समय पर इलाज जरूरी: मानसिक रोगी दिमाग़ से सोचने के बजाए भावनाओं पर ज्यादा निर्भर रहते हैं. डॉक्टर शिव बताते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में मरीज आत्महत्या करने की नौबत तक आ जाती है. एक मनोचिकित्सक होने नाते हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाएं और सही समय पर इलाज मुहैया करवाया जाए.

सरकार द्वारा भी किए जा रहे कई प्रयास: सरकार भी निरंतर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाती रहती है. इसके तहत अक्टूबर 2022 में सरकार की ओर से टेली मसान टोल फ्री नंबर 14416 जारी किया गया था. इस नंबर पर 24 संपर्क किया जा सकता है. वहीं इसमें 20 भाषाओं में समस्या बताई जा सकती है. इसकी मदद आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोक जा सकता है.

इसके अलावा, डॉ. शिव बताते हैं कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्त अभियान चलाया था क्योंकि 2 अक्टूबर तक जारी रहा. इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य सभी जागरुकता फैलाई गई थी, इस संबंध में लेडी हार्डिंग अस्पताल के दैनिक विभाग में स्क्रीनिंग की गई थी. जरूरी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कोई वर्क या उम्र देखकर के नहीं आती है, इसके शिकार हर कोई हो सकता है और समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है.

डॉ. शिव बताते हैं कि लोगों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर शामिल हैं. इसके अलावा और भी कई विभिन्न कारण होते हैं. जैसे वह किस वातावरण में काम कर रहे हैं, आसपास कैसे लोग हैं. वहीं, नेचुरल क्लाइमेट के कारण अगर किसी को गंभीर नुकसान हुआ है तो भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है.

