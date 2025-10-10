ETV Bharat / state

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे : बच्चों को रखें मोबाइल से दूर, नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर के जरिए फैलाई जागरुकता

जगदलपुर : वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमे नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ ही एमबीबीएस छात्राओं के सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को लेकर पोस्टर बनाया. सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया. जिसमें सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे. ज्यादा उपयोग करने से क्या नुकसान हो सकता है. साथ ही नुकसान का एक शार्ट वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया में डाला जाएगा. जिससे कि लोग जागरूक हो सके और अपने बच्चों को फोन से दूर रख सके.



बच्चों को रखें फोन से दूर : एमबीबीएस छात्रा आयुषी चौधरी ने बताया कि आज के युग में देखा गया है कि छोटे से लेकर बड़े लोग फोन से जुड़ गए है. छोटे बच्चे पैदा होने के साथ ही परिजन उसे फोन थमा देते हैं. अधिकतर घरों में देखा गया है कि जब भी बच्चे खाना खाने से मना करते है तो माता पिता उसे फोन देकर चुप कराते हैं. इसके अलावा बच्चें बाहर खेलना छोड़ दिनभर फोन खेलते रहते हैं. ऐसे में बच्चों को छोटे उम्र में ही चश्मा लग जाता है.