ETV Bharat / state

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : मोबाइल की लत कर रही मानसिक बीमार, लोग अंधविश्वास में इलाज से कतराते हैं

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 10, 2025 at 6:54 AM IST 3 Min Read