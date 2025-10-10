ETV Bharat / state

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : मोबाइल की लत कर रही मानसिक बीमार, लोग अंधविश्वास में इलाज से कतराते हैं

लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है...

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 6:54 AM IST

जयपुर : 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक बीमारियों को लेकर फैले भ्रम और भेदभाव को दूर करना है. मानसिक स्वास्थ्य आज के दौर में एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बन चुका है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है.

वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम का कहना है कि बीते 10-15 सालों की बात करें तो मानसिक रोगों पर कोई बात नहीं करना चाहता था. मानसिक रोगों को लेकर लोगों के मन में डर की भावना रहती थी. उस दौर में मानसिक रोग की पहचान करना काफी मुश्किल होता था और माना जाता था कि जो व्यक्ति पागलों की तरह हरकत कर रहा है, सिर्फ वही मानसिक रोगी है.

मौजूदा समय में हालात बदले हैं और लोग धीरे-धीरे मानसिक रोगों की पहचान कर रहे हैं. लोगों को पता लगने लगा है कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, डर आदि मानसिक रोगों से जुड़ी बीमारी है. लोग इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं. समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आज भी मानसिक रोगों को लेकर बात करने से कतराता है. ऐसा समाज मानसिक बीमारियों को आज भी भूत-प्रेत से जोड़कर देखता है और इलाज लेने से कतराता है.

वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. दिन भर कैसे रखें अपने दिल का ख्याल ? जानिए फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से

मोबाइल की लत मानसिक बीमारियों को न्योता : डॉक्टर अनीता गौतम का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन के कारण लोगों की जिंदगी काफी आसान हुई है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं. इसका उदाहरण है मोबाइल और सोशल मीडिया की लत. मोबाइल के कारण युवाओं में मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा है. इसकी लत मानसिक बीमारियों को न्योता दे रही है.

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मकसद :

  1. मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ समानता, सम्मान और सहानुभूति को बढ़ावा देना
  2. डिप्रेशन,एंग्जायटी, स्ट्रेस, सुसाइड प्रिवेंशन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करना
  3. स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थलों और समुदायों में मेंटल हेल्थ कैंपेन और सेमिनार आयोजित करना

पढे़ं. अकेलापन-अवसाद बन सकता है अल्जाइमर का कारण, अब बुजुर्गों की ये बीमारी युवाओं में भी

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
मानसिक रोग के लक्षण. (ETV Bharat gfx)

मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें : मनोचिकित्सकों का कहना है कि कुछ समय पहले मानसिक रोगों को कमजोरी समझा जाता था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है. लोगों को यह पता चला है कि मानसिक रोगों से जूझ रहे व्यक्ति का इलाज संभव है. इसी कारण स्कूलों और कॉलेजों में अब मेंटल हेल्थ एजुकेशन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों में शुरुआती स्तर पर मानसिक संतुलन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सके.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
लक्षण दिखने पर यह करें... (ETV Bharat gfx)
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
रोग के कारण. (ETV Bharat gfx)

स्वास्थ्य नीति का अहम हिस्सा : डॉक्टर अनीता गौतम का कहना है कि कोरोना के बाद लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है. लॉकडाउन, नौकरी की अस्थिरता, सामाजिक दूरी और अनिश्चितता ने बड़ी संख्या में लोगों को स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का सामना कराया. यही कारण रहा कि सरकारों और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनों ने मेंटल हेल्थ को स्वास्थ्य नीति का अहम हिस्सा बनाना शुरू किया. प्रदेश की बात करें तो चिकित्सा विभाग अब जिला स्तर तक मेंटल हेल्थ क्लीनिक, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म चला रही है.

