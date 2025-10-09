ETV Bharat / state

World Mental Health Day: 60% युवा मानसिक रोगों से ग्रसित; सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक अपेक्षाएं मुख्य कारण

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. आजकल की तेज रफ्तार दौड़ती भागती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. बढ़ता काम का दबाव, पारिवारिक तनाव, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्पर्धा लोगों मैं मानसिक थकान उत्पन्न कर रही है. कहीं ना कहीं लोगों की उदासी का यह कारण बनता जा रहा है. भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे अधिक समस्याएं युवाओं में देखी जा रही हैं. मानसिक रोग सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं. जिसके पीछे कई अहम कारण है.

गाजियाबाद जिला अस्पताल के कंसलटेंट साइकैटरिस्ट डॉ साकेत नाथ तिवारी बताते हैं, बीते कई वर्षों में मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा देखा गया. ओपीडी में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है. ओपीडी में तकरीबन 50 से 60 प्रतिशत मरीज 18 से 40 साल के बीच है. जबकि 18 साल से कम उम्र के मरीजों की तादाद तकरीबन 10 प्रतिशत है जबकि बाकी मरीज 40 साल से ऊपर के हैं. ओपीडी में आने वाले अधिकतर युवाओं में डिप्रेशन की समस्या मिलती है. युवाओं में डिप्रेशन होने के कई प्रमुख कारण है.

डॉ साकेत नाथ तिवारी, कंसलटेंट साइकैटरिस्ट (ETV Bharat)

लगातार बढ़ता तनाव युवाओं की मानसिक स्थिति का कारण:

डॉ साकेत नाथ तिवारी बताते हैं, लगातार बढ़ता तनाव युवाओं की मानसिक स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है. कई मामलों में देखा गया है कि जेनेटिक्स भी अहम भूमिका निभाते हैं. जिन परिवारों में पहले से मानसिक बीमारियों का इतिहास होता है. उनके बच्चों में डिप्रेशन का खतरा अधिक हो जाता है. सोशल मीडिया का अधिक उपयोग और बढ़ता स्क्रीन टाइम युवाओं को वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है, जिससे कि युवाओं में अकेलापन और असंतोष लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया लगातार युवाओं में तुलना की भावना उत्पन्न कर रही है. इसके साथ ही अत्यधिक अपेक्षाएं युवाओं के आत्मविश्वास को कमजोर कर रही हैं.