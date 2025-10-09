ETV Bharat / state

World Mental Health Day: 60% युवा मानसिक रोगों से ग्रसित; सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक अपेक्षाएं मुख्य कारण

भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे अधिक समस्याएं युवाओं में देखी जा रही हैं.

मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025
मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. आजकल की तेज रफ्तार दौड़ती भागती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. बढ़ता काम का दबाव, पारिवारिक तनाव, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्पर्धा लोगों मैं मानसिक थकान उत्पन्न कर रही है. कहीं ना कहीं लोगों की उदासी का यह कारण बनता जा रहा है. भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे अधिक समस्याएं युवाओं में देखी जा रही हैं. मानसिक रोग सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं. जिसके पीछे कई अहम कारण है.

गाजियाबाद जिला अस्पताल के कंसलटेंट साइकैटरिस्ट डॉ साकेत नाथ तिवारी बताते हैं, बीते कई वर्षों में मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा देखा गया. ओपीडी में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है. ओपीडी में तकरीबन 50 से 60 प्रतिशत मरीज 18 से 40 साल के बीच है. जबकि 18 साल से कम उम्र के मरीजों की तादाद तकरीबन 10 प्रतिशत है जबकि बाकी मरीज 40 साल से ऊपर के हैं. ओपीडी में आने वाले अधिकतर युवाओं में डिप्रेशन की समस्या मिलती है. युवाओं में डिप्रेशन होने के कई प्रमुख कारण है.

डॉ साकेत नाथ तिवारी, कंसलटेंट साइकैटरिस्ट (ETV Bharat)

लगातार बढ़ता तनाव युवाओं की मानसिक स्थिति का कारण:

डॉ साकेत नाथ तिवारी बताते हैं, लगातार बढ़ता तनाव युवाओं की मानसिक स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है. कई मामलों में देखा गया है कि जेनेटिक्स भी अहम भूमिका निभाते हैं. जिन परिवारों में पहले से मानसिक बीमारियों का इतिहास होता है. उनके बच्चों में डिप्रेशन का खतरा अधिक हो जाता है. सोशल मीडिया का अधिक उपयोग और बढ़ता स्क्रीन टाइम युवाओं को वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है, जिससे कि युवाओं में अकेलापन और असंतोष लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया लगातार युवाओं में तुलना की भावना उत्पन्न कर रही है. इसके साथ ही अत्यधिक अपेक्षाएं युवाओं के आत्मविश्वास को कमजोर कर रही हैं.

आर के गुप्ता, नोडल अधिकारी, गाज़ियाबाद (ETV Bharat)

यदि युवा खुद पर ध्यान दें तो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. कैसे रखें खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ ?

  1. संतुलित दिनचर्या अपनाएं: सोने, उठने, पढ़ाई करने, अपने रोजमर्रा के कामकाज और आराम करने का नियमित समय तय करें. नियमित दिनचर्या मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है.
  2. अत्यधिक अपेक्षाएं ना रखें: खुद से यह दूसरों से जरूर से ज्यादा उम्मीदें रखना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है इसलिए वास्तविक लक्ष्य तय करें.
  3. नियमित व्यायाम करें: प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम को दें. नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं.
  4. सोशल मीडिया का सीमित उपयोग: मोबाइल और सोशल मीडिया पर जरूर से ज्यादा समय नाबताएं. समय-समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं.
  5. परेशानी होने पर तुरंत सलाह लें: यदि लंबे समय तक किसी प्रकार का तनाव, उदासी या बेचैनी महसूस होती है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें. शुरुआत में ही उपचार मिलने पर समस्या ज्यादा नहीं बढ़ पाती.
  6. सकारात्मक सोच रखें: हमेशा सकारात्मक विचार रखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो आप में आत्मविश्वास भरे और आपको प्रेषित कर सके.

० मानसिक बीमारी की पहचान के लक्षण

  1. मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होना: कभी ज्यादा खुशी या फिर अचानक से उदास हो जाना मानसिक संतुलन या बाइपोलर डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है.
  2. दैनिक समस्याओं से निपटने में कठिनाई: पुरुष मुद्रा के कामों को संभालने में परेशानी उत्पन्न होना. छोटी मोटी चुनौतियों पर घबराहट या निराशा महसूस होना मानसिक दबाव का लक्षण है.
  3. अत्यधिक, डर चिंता और बेचैनी: बिना किसी ठोस कारण के बार-बार दर का एहसास होना. छोटी-मोटी बातों को लेकर चिंतित होना या घबराहट महसूस होना मानसिक रोग का संकेत हो सकता है.
  4. नींद और खाने की आदतों में बदलाव: अचानक से बहुत ज्यादा या फिर नींद का बहुत कम होना भूख में कमी या फिर अधिक भूख लगा मानसिक संतुलन का संकेत हो सकता है.
  5. सामाजिक रूप से दूरी बनाना: परिवार, दोस्तों या फिर करीबियों से मिलने जुलने से परहेज करना. अकेलापन में खुशी महसूस होना मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है.
  6. आत्महत्या के विचार आना: कई बार निराश होने पर करने की इच्छा या आत्मघाती विचार उत्पन्न होना मानसिक संतुलन के गंभीर संकेत में से एक है.

"मौजूदा समय में एकल परिवार का कॉन्सेप्ट काफी कम होता जा रहा है. बीते एक दशक में मानसिक रोगियों में काफी वृद्धि हुई है. अधिकतर मानसिक रोगी एकल परिवार से आते हैं. जिले में सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में प्रतिदिन ढाई सौ से अधिक मानसिक रोगी आ रहे हैं. मानसिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है. कार्यस्थल, स्कूल-कॉलेज आदि में कार्यशालाओं का आयोजन कर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 1300 से अधिक आशाओं द्वारा घर घर जाकर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताया जाता है.'' -डॉ. आर के गुप्ता, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी (गाज़ियाबाद)-

समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी:

गाजियाबाद की जिला एमएमजी अस्पताल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ चंद्रा यादव ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां पूरी तरह से ठीक की जा सकती हैं, बशर्ते मरीज समय पर सही इलाज और काउंसलिंग ले. उन्होंने बताया कि डिप्रैशन, एंजायटी समेत अन्य मानसिक बीमारियों का उपचार अब दवाओं, थेरेपी और काउंसलिंग के माध्यम से संभव है. मानसिक बीमारी भी किसी अन्य शारीरिक बीमारी की तरह ही है. अगर इसका सही समय पर निदान और इलाज किया जाए तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है. समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. परिवार और दोस्तों का सहयोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित मरीज की रिकवरी में अहम भूमिका निभाता है.

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ चंद्रा यादव बताती हैं कि मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद तकरीबन दो हफ्ते में फर्क देखने शुरू हो जाता है. मरीज को जब फर्क दिखता है तो उसका माइंडसेट भी बदलना शुरू होता है जो की उपचार में अहम भूमिका निभाता है.

