सिर्फ बीड़ी सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी बन सकता है लंग्स कैंसर का कारण? जानें पूरी खबर - WORLD LUNG CANCER DAY 2025

Published : July 31, 2025 at 6:20 PM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

शिमला: धुएं से भरे वातावरण में सांस लेना धीरे-धीरे जानलेवा हो सकता है, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो या मंदिर में जल रही अगरबत्ती का". 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है. इसका मकसद फेफड़ों की सेहत और कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है. का दिन है. आमतौर पर जब बात लंग कैंसर की होती है, तो लोग केवल धूम्रपान (सिगरेट, बीड़ी) को ही दोष देते हैं, लेकिन ये शायद ही किसी को मालूम होगा कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं. यहां तक की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine) में प्रकाशित एक शोध में भी इसका जिक्र किया गया है कि अगरबत्ती जलाने से उठने वाला धुआं भी फेफड़ों के लिए घातक हो सकता है.

लंग्स कैंसर चुपचाप शरीर में पनपता है और जब तक पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. आमतौर पर यह बीमारी धूम्रपान से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन अब शोध और डॉक्टरों की राय बता रही है कि अगरबत्ती का धुआं, प्रदूषण और पैसिव स्मोकिंग (दूसरों के धुएं का असर) भी इतने ही खतरनाक हो सकते हैं.

अगरबत्ती से निकलते हैं खतरनाक तत्व

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में "The Adverse Impact of Incense Smoke on Human Health" नाम से प्रकाशित शोध में बताया गया है कि अगरबत्ती जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) और पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) निकलते हैं.ये सभी तत्व फेफड़ों में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंफ्लामेशन (सूजन) पैदा करते हैं, जिससे कैंसर, अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं.

लंग कैंसर (ETV Bharat)

IGMC शिमला के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता क्या कहते हैं?

लंग्स कैंसर को लेकर हमने IGMC शिमला के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता से बातचीत की. उन्होंने बताया कि 'लंग कैंसर अब सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी नहीं रही. प्रदूषण, इनडोर स्मोक के अत्यधिक प्रयोग से भी सांस की नलियों में जलन, सूजन और DNA में बदलाव हो सकता है, जो बाद में कैंसर का रूप ले सकता है. हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो कभी स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन उन्हें कैंसर हो जाता है. IGMC में हर महीने लगभग 10-15 नए लंग कैंसर के केस सामने आ रहे हैं. इनमें से 30-40% मरीज नॉन-स्मोकर्स होते हैं.'