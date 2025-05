ETV Bharat / state

विश्व हंसी दिवस : किसी थेरेपी से कम नहीं हंसना, कौन है मदन कटारिया जिन्होंने की वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत, आज 120 देशों में मनाया जा रहा - WORLD LAUGHTER DAY 2025

विश्व हंसी दिवस ( File photo )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 4, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 6:34 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: आज, मई के पहले रविवार को, दुनिया भर में विश्व हंसी दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन न केवल हंसी के स्वास्थ्य लाभों को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक एकता और शांति के संदेश को भी फैलाता है. कैसे हुई इस दिवस को मनाने की शुरुआत आप को जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत भारत में हुई. सबसे पहले 10 मई 1998 को मुंबई में इसे मनाया गया था. विश्व हास्य दिवस की शुरुआत हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉ. मदन कटारिया ने की थी. तब से हर साल मई के पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाने लगा. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में हंसी के माध्यम से आपसी प्यार और मेलजोल को बढ़ावा देना है. पहले आयोजन में लगभग 12,000 लोगों ने भाग लिया था. 120 से अधिक देशों में मनाया जा रहा आज, विश्व हंसी दिवस 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है. लोग पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठा होकर हंसी योगा सत्र, कॉमेडी शो और अन्य हंसी से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. सन् 2000 में, कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित "हैप्पी-डेमिक" में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.

हंसी के स्वास्थ्य लाभ विशेषज्ञ बताते हैं कि हंसी न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है. हंसी से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे चिंता और तनाव में राहत मिलती है. हंसी से शरीर में एंटीबॉडीज और टी-कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जो रोगों से लड़ने में मदद करती हैं. हंसी से रक्त प्रवाह में सुधार होता है और रक्तचाप कम होता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम घटता है. खास बात यह है कि 15 मिनट की हंसी से लगभग 40 कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं. विश्व हंसी दिवस हमें याद दिलाता है कि हंसीएक सार्वभौमिक भाषा है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज में एकता और शांति को भी बढ़ावा देती है. आइए, इस दिन को हंसी और खुशी के साथ मनाएं. आइये आज सारे तनाव को भूलकर कोई कॉमेडी मूवी देखें या फिर दोस्तों और परिवार के साथ करें कुछ ऐसा कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए. कौन है डॉ. मदन कटारिया : डॉ. मदन कटारिया एक भारतीय चिकित्सक, लेखक और लाफ्टर योगा मूवमेंट (Laughter Yoga Movement) के संस्थापक हैं. उन्होंने 1995 में मुंबई में "हँसी योग" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था हँसी को एक थेरेपी के रूप में उपयोग करना ताकि लोग तनाव, चिंता और अन्य मानसिक व शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकें. Laughter Yoga में हंसी को योगिक श्वास तकनीकों (Pranayama) के साथ मिलाया जाता है. इनका मानना है कि शरीर और दिमाग को हंसी से एक जैसा लाभ मिलता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या बनावटी. नियमित अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर और सोशल बॉन्डिंग में सुधार होता है.

