विश्व हृदय दिवस 2025; रोजाना 10 हजार कदम चलने से दिल रहेगा स्वस्थ, साथ में ये काम भी जरूरी
लोहिया संस्थान और बलरामपुर अस्पताल में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिल को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा की.
लखनऊ : दिल की तंदुरुस्ती बनाने के लिए रोजाना कम से कम 10 हजार कदम चलने की जरूरत है. इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काबू में रहता है. खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है. यह जानकारी लोहिया संस्थान में कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. भुवन चन्द्र तिवारी ने दी. वह सोमवार को हृदय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
डॉ. भुवन चन्द्र तिवारी ने कहा कि पैदल चलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. वजन भी नियंत्रित रहता है. साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है. जिससे दिल की बीमारी के साथ स्ट्रोक का खतरा कम होता है. इसके अलावा सप्ताह में ढाई घंटे मध्यम व्यायाम भी जरूर करें. खान-पान पर नियंत्रण रखें. ज्यादा तली भुनी चीजें दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. फास्ट फूड भी नुकसानदेह है. इसके अलावा खाने में अलग से नमक लेने से बचें.
लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली ही अच्छी सेहत की आधारशिला है. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें. दुकान या काम पर जाते समय कार को थोड़ी दूर पार्क करें. ताकि अधिक कदम चल सकें. किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ टहलें. एक वॉक ग्रुप में शामिल हों. अपने काम में छोटे ब्रेक लें. उसमें थोड़ा टहलें जरूर.
लोहिया संस्थान के कुलसचिव व ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुब्रत चन्द्रा ने कहा कि दिल की बीमारियों की रोकथाम में जागरूकता और शिक्षा की भूमिका अहम है. डीन डॉ. प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, तनाव से बचें, इससे दिल की सेहत सलामत रहेगी. कार्यक्रम में सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. सुमित दीक्षित, डॉ. आशीष झा समेत अन्य डॉक्टर मौजूद रहे.
बलरामपुर अस्पताल में दिल की सेहत पर हुई चर्चा
दिल की सेहत की बात के लिए सोमवार को बलरामपुर अस्पताल के प्रेक्षागृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस मौके पर अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने मौसमी फलों, साबुत अनाज (दलिया, बाजरा और ब्राउन राइस सेवन के फायदे बताए. चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने पर्याप्त नींद लेकर घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना आदि समस्याओं से निजात मिलने की बात रखी. डाॅ. शुक्ला ने कहाना धूम्रपान न करने, तनाव प्रबंधन, वजन नियंत्रण से दिल, फेफड़ों और रक्त वाहिकाएं स्वस्थ रहती हैं. यह सब दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को घटाता है.
दिल को बीमारियों से बचाव के लिए करें ये काम : कॉर्डियोलॉजी विभाग के डॉ. युसुफ ने कहा कि छाती में दर्द, सांस फूलना, अत्यधिक थकान, पसीना आना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. साथ ही नमक, चीनी और वसा का कम सेवन तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है. सीएमएस डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत चिकित्सालय परिसर में जागरूकता रैली एवं हस्ताक्षर अभियान से हुई. जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी एवं मरीजों के परिजन सम्मिलित हुए.
