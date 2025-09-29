World Heart Day : वीकेंड के बाद क्यों हो रहा दिल को स्ट्रेस? अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे मरीज
Published : September 29, 2025 at 6:42 AM IST
जयपुर: आमतौर पर वीकेंड पर हर व्यक्ति स्ट्रेस फ्री हो जाता है और पूरे विश्व में वीकेंड को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वीकेंड के बाद सोमवार का दिन न सिर्फ दफ्तरों और कामकाज का बोझ लाता है, बल्कि दिल की सेहत पर भी असर डाल रहा है. 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में हृदय रोग OPD में आम दिनों की तुलना में सोमवार को दिल से जुड़े रोगी सबसे अधिक सामने आ रहे हैं.
वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि अन्य दिनों की तुलना में सोमवार को हार्ट ओपीडी में करीब 15 प्रतिशत मरीजों की बढ़ोतरी होती है. सोमवार को अधिकतर नौकरीपेशा लोगों को काम का बोझ, चिंता, मीटिंग्स का स्ट्रेस रहता है और इसी कारण इसका असर दिल पर पड़ता है.
सोमवार को क्यों बढ़ रहे केस : डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि शनिवार और रविवार को लोग अपनी रूटीन लाइफ से हटकर जीते हैं. देर रात पार्टियां, जंक फूड, नींद पूरी न होना और शराब का सेवन दिल पर सीधा असर डालता है.
सोमवार की सुबह जब अचानक से लोग व्यस्त दिनचर्या में लौटते हैं तो यह बदलाव स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है. डॉक्टरों का मानना है कि यह 'वीकेंड इफेक्ट' दिल पर अतिरिक्त दबाव बनाता है, जिससे हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है.
यंग एज में मामले बढ़ रहे : डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अस्पताल में दिल के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. खास बात यह है कि यंग एज में दिल की बीमारियों के मामले काफी बढ़ गए हैं. इनमें बड़ी संख्या में हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस के मामलों की रहती है. सोमवार को स्ट्रेस लेवल बढ़ने से ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाता है. तनाव की स्थिति में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी होती है.
बचाव के उपाय : चिकित्सकों का कहना है कि यदि इस ट्रेंड को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी में हार्ट डिजीज की दर और बढ़ सकती है. अब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गए हैं. चिकित्सकों का मानना है कि यदि समय रहते लोग अपनी दिनचर्या सुधारें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें तो सोमवार का दबाव दिल के लिए खतरा नहीं बनेगा.