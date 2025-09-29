ETV Bharat / state

World Heart Day : वीकेंड के बाद क्यों हो रहा दिल को स्ट्रेस? अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे मरीज

एसएमएस अस्पताल के हृदय रोग ओपीडी में वीकेंड के बाद दिल से जुड़े रोगी अधिक सामने आ रहे हैं. जानिए कारण और डॉक्टर की राय...

Heart Patients in SMS Hospital
वीकेंड के बाद दिल से जुड़े रोगी अधिक सामने आ रहे हैं... (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 6:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: आमतौर पर वीकेंड पर हर व्यक्ति स्ट्रेस फ्री हो जाता है और पूरे विश्व में वीकेंड को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वीकेंड के बाद सोमवार का दिन न सिर्फ दफ्तरों और कामकाज का बोझ लाता है, बल्कि दिल की सेहत पर भी असर डाल रहा है. 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में हृदय रोग OPD में आम दिनों की तुलना में सोमवार को दिल से जुड़े रोगी सबसे अधिक सामने आ रहे हैं.

वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि अन्य दिनों की तुलना में सोमवार को हार्ट ओपीडी में करीब 15 प्रतिशत मरीजों की बढ़ोतरी होती है. सोमवार को अधिकतर नौकरीपेशा लोगों को काम का बोझ, चिंता, मीटिंग्स का स्ट्रेस रहता है और इसी कारण इसका असर दिल पर पड़ता है.

पढे़ं. अब बिना सर्जरी हार्ट वाल्व का रिप्लेस, दवा की एक खुराक कोलेस्ट्रॉल पर 6 माह काम करेगी

डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सोमवार को क्यों बढ़ रहे केस : डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि शनिवार और रविवार को लोग अपनी रूटीन लाइफ से हटकर जीते हैं. देर रात पार्टियां, जंक फूड, नींद पूरी न होना और शराब का सेवन दिल पर सीधा असर डालता है.

दिल की बीमारी के कारण
दिल की बीमारी के कारण (ETV Bharat GFX)

सोमवार की सुबह जब अचानक से लोग व्यस्त दिनचर्या में लौटते हैं तो यह बदलाव स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है. डॉक्टरों का मानना है कि यह 'वीकेंड इफेक्ट' दिल पर अतिरिक्त दबाव बनाता है, जिससे हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है.

पढे़ं. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शोध: पता चलेगा कि कम उम्र में क्यों आता है दिल का दौरा

एसएमएस अस्पताल में दिल की मरीजों की संख्या
एसएमएस अस्पताल में दिल की मरीजों की संख्या (ETV Bharat GFX)

यंग एज में मामले बढ़ रहे : डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अस्पताल में दिल के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. खास बात यह है कि यंग एज में दिल की बीमारियों के मामले काफी बढ़ गए हैं. इनमें बड़ी संख्या में हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस के मामलों की रहती है. सोमवार को स्ट्रेस लेवल बढ़ने से ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाता है. तनाव की स्थिति में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी होती है.

बचाव के उपाय
बचाव के उपाय (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. दिल का रक्षक 'अर्जुन की छाल', हृदय रोगों में प्राकृतिक इलाज का विकल्प

बचाव के उपाय : चिकित्सकों का कहना है कि यदि इस ट्रेंड को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी में हार्ट डिजीज की दर और बढ़ सकती है. अब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गए हैं. चिकित्सकों का मानना है कि यदि समय रहते लोग अपनी दिनचर्या सुधारें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें तो सोमवार का दबाव दिल के लिए खतरा नहीं बनेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

वर्ल्ड हार्ट डेWORLD HEART DAYHEART DISEASE REASONदिल की बीमारी के कारणHEART DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.