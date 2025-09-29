ETV Bharat / state

World Heart Day 2025 : युवाओं में क्यों बढ़ने लगे हार्ट अटैक के मामले ? कार्डियोलॉजिस्ट ने कही ये बड़ी बात

युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले ( ETV Bharat File Photo )

उदयपुर: September 29, 2025

उदयपुर: हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में मनाया जाता है. वहीं, हार्ट अटैक के मामले अब युवाओं में भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के बाद इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है. युवा अपने हार्ट की ताकत को कैसे पहचानें. इसके अलावा किस तरह खानपान में बदलाव करें. इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा से बातचीत की, जिन्होंने विस्तार से जानकारी साझा की है. क्यों युवाओं में बढ़ने लगे हार्ट अटैक के मामले ? : आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने इस बार इसका स्लोगन "एक भी धड़कन न चूकें" रखा है, जिसके कारण अकस्मात मौत को टाला जा सके. उन्होंने कहा कि हर रोज 30 मिनट से ज्यादा व्यायाम करने से हार्ट अटैक जैसी समस्या कम होती है, लेकिन वर्तमान में 15 से 20% लोग ही दैनिक रूप से एक्सरसाइज और व्यायाम कर रहे हैं. युवाओं में भी हृदय रोग के मामले बढ़ने लगे हैं. हार्ट अटैक के मामले सामने आने के पीछे सबसे ज्यादा जो कारण सामने आए हैं, उनमें हमारी लाइफ स्टाइल के साथ फिजिकल एक्टिविटी का कम होना है. इसके साथ ही जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल होना भी हानिकारक साबित हो रहा है. वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)