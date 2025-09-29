ETV Bharat / state

World Heart Day 2025 : युवाओं में क्यों बढ़ने लगे हार्ट अटैक के मामले ? कार्डियोलॉजिस्ट ने कही ये बड़ी बात

दिल की बीमारी गंभीर समस्या, लेकिन क्या कोरोना काल के बाद परिस्थितियां और गंभीर हुई हैं? देखिए ईटीवी भारत की वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट से खास बातचीत...

World Heart Day
युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 8:23 AM IST

3 Min Read
उदयपुर: हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में मनाया जाता है. वहीं, हार्ट अटैक के मामले अब युवाओं में भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के बाद इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है. युवा अपने हार्ट की ताकत को कैसे पहचानें. इसके अलावा किस तरह खानपान में बदलाव करें. इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा से बातचीत की, जिन्होंने विस्तार से जानकारी साझा की है.

क्यों युवाओं में बढ़ने लगे हार्ट अटैक के मामले ? : आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने इस बार इसका स्लोगन "एक भी धड़कन न चूकें" रखा है, जिसके कारण अकस्मात मौत को टाला जा सके. उन्होंने कहा कि हर रोज 30 मिनट से ज्यादा व्यायाम करने से हार्ट अटैक जैसी समस्या कम होती है, लेकिन वर्तमान में 15 से 20% लोग ही दैनिक रूप से एक्सरसाइज और व्यायाम कर रहे हैं. युवाओं में भी हृदय रोग के मामले बढ़ने लगे हैं. हार्ट अटैक के मामले सामने आने के पीछे सबसे ज्यादा जो कारण सामने आए हैं, उनमें हमारी लाइफ स्टाइल के साथ फिजिकल एक्टिविटी का कम होना है. इसके साथ ही जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल होना भी हानिकारक साबित हो रहा है.

वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान ? डॉक्टर ने बताया कि जंक फूड ज्यादा खाने से नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हार्ट अटैक के लिए मानसिक तनाव भी बड़ा कारण होता है. इसके अलावा युवाओं में ब्लड प्रेशर के मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं जो हार्ट अटैक के लिए बड़ी समस्या है. इसके अलावा शुगर की बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं. जिन लोगों को शुगर और बीपी दोनों बीमारी होती है, उनके हार्ट अटैक के करीब तीन से पांच प्रतिशत चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं.

युवा अपने हार्ट को किस तरह पहचानें ? वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि अपने हार्ट को पहचानने के लिए आप कितना चल पाते हैं, कितनी देर में आपकी सांस फूलने लग जाती है. इसका ध्यान रखना चाहिए. समय-समय पर जांच करवानी चाहिए. अपनी फिजिकल कैपेसिटी का ध्यान रखना कि पहले हम कितना चल पाते थे और वर्तमान में कितना चलने पर सांस लेने में तकलीफ होती है. इस तरह की तकलीफ होने पर कार्डियोलॉजिस्ट की मदद ली जा सकती है.

अचानक हार्ट अटैक से बचने के लिए कराएं ये जांच : अचानक आने वाले हार्ट अटैक से बचने के लिए समय-समय पर कुछ महत्‍वपूर्ण जांचें, जैसे क्लिनिकल लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, ट्रोपोनिन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, सीटी एंजियो और पारंपरिक एंजियोग्राफी, चिकित्‍सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए. जहां तक अचानक आए हार्ट अटैक के उपचार की बात है तो इसके लिए यूं तो विभिन्‍न उपाय अपनाए जाते हैं, लेकिन एस्पिरेशन थ्रोम्बेक्टोमी भी एक कारगर उपाय है.

