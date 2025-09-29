World Heart Day : दिन भर कैसे रखें अपने दिल का ख्याल ? जानिए फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से

ETV Bharat / state

रोजमर्रा की आदतें और खान-पान का ध्यान रखकर हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में डाइटिशियन नेहा यदुवंशी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

जयपुर: विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने और बेहतर हृदय स्वास्थ्य के लिए उपायों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. मौजूदा वक्त में हृदय रोग दुनिया भर में अकाल मृत्यु का कारण बनकर सामने आ रहे हैं. हमारे देश में भी ऐसे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. दिल के दौरे और स्ट्रोक अब उम्रदराज लोगों के साथ साथ 30 से 40 की उम्र के युवाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय पर ध्यान दिया जाए, तो ज्यादातर हृदय रोगों को रोका जा सकता है. जाहिर है कि इस साल, विश्व हृदय दिवस का विषय "एक भी धड़कन न चूकें" रखा गया है. इस थीम का मकसद यह याद दिलाना है कि हर धड़कन मायने रखती है और लोगों से हृदय स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देती है.

स्वस्थ हृदय कैसे बनाए रखें ? : डाइटिशियन नेहा यदुवंशी का कहना है कि एक मजबूत दिल रोजाना की आदतों पर आधारित होता है. लाइफ स्टाइल में छोटे-छोटे, लगातार बदलाव दिल की बीमारी के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और सेहत में सुधार ला सकते हैं. उनका कहना है कि एक स्वस्थ हृदय के लिए अनुकूल आहार अपनाना जरूरी है. इस वजह से रोजाना के खानपान में मौसमी फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीज भरपूर मात्रा में शामिल करें. प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करके नमक, चीनी और गुड फेट का सेवन तय मात्रा में करें. सरसों, जैतून या मूंगफली के तेल जैसे असंतृप्त वसा से भरपूर खाना पकाने के तेलों का प्रयोग करें. इसके अलावा रोजमर्रा के कामों के बीच शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी बेहद जरूरी है.

डाइटिशियन नेहा यदुवंशी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

दिन की शुरुआत को बनाए बेहतर : नेहा यदुवंशी बताती हैं कि हमारा हृदय शरीर के इंजन की तरह काम करता है. जितना स्वस्थ हृदय होगा शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी बेहतर होगी और उसके साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार भी बना रहेगा. डाइटिशियन नेहा के मुताबिक दिन की शुरुआत इसके लिए बेहतर होना जरूरी है. आप सुबह के वक्त दो ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन के दौरान कम से कम 12 गिलास पानी का सेवन जरूर करें. इसके साथ ही खान-पान को लेकर उनका कहना है कि सभी प्रकार के सीजनल फूड पर जोर दिया जाना चाहिए. खानपान की शुद्धता के साथ ही रोजाना 30 से 40 मिनट शारीरिक अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए.

शरीर में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट भी है जरूरी : नेहा यदुवंशी बताती हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिन्हें हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं. ऐसे में हमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहिए और गुड कोलेस्ट्रॉल पर फोकस रखना चाहिए. नेहा यदुवंशी के अनुसार हमें गुड फैट के लिए भी संयमित मात्रा में घी और तेल का सेवन करना चाहिए. इसकी मात्रा दिन में 30 से 35 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है. वह कहती हैं कि अधिक मिर्च मसाले और तले भुने खाने से भी बचना है. हृदय रोगियों के लिए वे बताती हैं कि हमें ओमेगा-3 एसिड वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और घी-तेल के सेवन को पूरी तरह बंद करने की अपेक्षा संयमित करना चाहिए.

इन बातों का रखें खास ध्यान... (ETV Bharat GFX)

उनका कहना है कि हमें अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए अलसी और अखरोट जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. हृदय रोगियों को काजू का सेवन नहीं करना चाहिए. उन्हें रोजाना चार से पांच बदाम और एक से दो अखरोट भिगोकर खाने चाहिए, अन्यथा एक चम्मच अलसी के बीज भी उपयोग किए जा सकते हैं. वह कहती हैं कि कश्मीरी लहसुन भी सुबह-सुबह हाथ से मसलने के बाद उपयोग में लिया जा सकता है, जो हमारे हृदय की सेहत के लिए खासा फायदेमंद होता है.

अधिक मात्रा में कैफीन से बचें : डाइटिशियन सलाह देती हैं कि हमें दिन भर के दौरान अधिक मात्रा में कैफीन यानी चाय और कॉफी के सेवन से भी बचना चाहिए. उनकी सलाह है कि इसकी अपेक्षा हर्बल या इन्फ्यूज टी का उपयोग किया जाना चाहिए. मसलन लेमन ग्रास टी, जिंजर लेमन टी, रोज मेरी टी दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है. इसके अलावा भी सलाह देती हैं कि अर्जुन छाल को रात भर पानी में भिगोने के बाद सुबह उबालकर चाय के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है. इसके अलावा कुछ लोग इसे रात के वक्त पाउडर के रूप में दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं. साथ ही दालचीनी के पानी को उबालकर उसकी चाय भी काम में ली जा सकती है.

हृदय के लिए इन पेय पदार्थों पर भी दें ध्यान : नेहा यदुवंशी की सलाह है कि हृदय की सेहत के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए. जितना ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन किया जाएगा, शरीर से उतने अधिक अपशिष्ट बाहर निकलेंगे. वह सलाह देती हैं कि नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा चिया सीड का पानी भी काम में लिया जा सकता है.

इन बातों पर भी दें जोर : फूड डाइट के साथ-साथ नेहा यदुवंशी कुछ और बुनियादी बातों पर भी ध्यान दिलाने पर जोर देती हैं. उनका कहना है कि...

  • मल्टीग्रेन चपाती का उपयोग : अच्छी सेहत के लिए मोटे अनाज से बनी चपाती खाने के लिए सलाह दी जाती है. गेहूं के जौ, ज्वार या फिर मौसमी अनाज को भी खाने से सेहत अच्छी रहती है. इसके अलावा खाना अच्छे से चबाकर खाने से एसिडिटी से भी बचा जा सकता है.
  • शारीरिक रूप से सक्रिय रहें : सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी या योग करने का लक्ष्य रखें.
  • तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें : ध्यान, गहरी सांस लेने या माइंडफुलनेस जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें. हृदय और शरीर को स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त नींद लें.
  • तंबाकू से बचें और शराब का सेवन सीमित करें : धूम्रपान छोड़ना हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी कदमों में से एक है. शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें या पूरी तरह से छोड़ दें.
  • नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं : रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा और वजन की समय-समय पर जांच से समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और जटिलताओं को रोकने में मदद मिलती है.

