World Heart Day : दिन भर कैसे रखें अपने दिल का ख्याल ? जानिए फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से

Published : September 29, 2025 at 7:56 AM IST

जयपुर: विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने और बेहतर हृदय स्वास्थ्य के लिए उपायों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. मौजूदा वक्त में हृदय रोग दुनिया भर में अकाल मृत्यु का कारण बनकर सामने आ रहे हैं. हमारे देश में भी ऐसे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. दिल के दौरे और स्ट्रोक अब उम्रदराज लोगों के साथ साथ 30 से 40 की उम्र के युवाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय पर ध्यान दिया जाए, तो ज्यादातर हृदय रोगों को रोका जा सकता है. जाहिर है कि इस साल, विश्व हृदय दिवस का विषय "एक भी धड़कन न चूकें" रखा गया है. इस थीम का मकसद यह याद दिलाना है कि हर धड़कन मायने रखती है और लोगों से हृदय स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देती है. स्वस्थ हृदय कैसे बनाए रखें ? : डाइटिशियन नेहा यदुवंशी का कहना है कि एक मजबूत दिल रोजाना की आदतों पर आधारित होता है. लाइफ स्टाइल में छोटे-छोटे, लगातार बदलाव दिल की बीमारी के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और सेहत में सुधार ला सकते हैं. उनका कहना है कि एक स्वस्थ हृदय के लिए अनुकूल आहार अपनाना जरूरी है. इस वजह से रोजाना के खानपान में मौसमी फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीज भरपूर मात्रा में शामिल करें. प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करके नमक, चीनी और गुड फेट का सेवन तय मात्रा में करें. सरसों, जैतून या मूंगफली के तेल जैसे असंतृप्त वसा से भरपूर खाना पकाने के तेलों का प्रयोग करें. इसके अलावा रोजमर्रा के कामों के बीच शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी बेहद जरूरी है. डाइटिशियन नेहा यदुवंशी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) दिन की शुरुआत को बनाए बेहतर : नेहा यदुवंशी बताती हैं कि हमारा हृदय शरीर के इंजन की तरह काम करता है. जितना स्वस्थ हृदय होगा शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी बेहतर होगी और उसके साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार भी बना रहेगा. डाइटिशियन नेहा के मुताबिक दिन की शुरुआत इसके लिए बेहतर होना जरूरी है. आप सुबह के वक्त दो ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन के दौरान कम से कम 12 गिलास पानी का सेवन जरूर करें. इसके साथ ही खान-पान को लेकर उनका कहना है कि सभी प्रकार के सीजनल फूड पर जोर दिया जाना चाहिए. खानपान की शुद्धता के साथ ही रोजाना 30 से 40 मिनट शारीरिक अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. पढ़ें : World Heart Day : वीकेंड के बाद क्यों हो रहा दिल को स्ट्रेस? अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे मरीज