रांची: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की ओर से झारखंड में टीबी की बीमारी पर किए गए अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सराहना की है. डब्लूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए इसे आदर्श मॉडल बताया है.

दरअसल, 'RATIONS' शीर्षक से द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया है कि टीबी रोगियों को खाद्यान्न राशन देने से इलाज के परिणाम बेहतर हुए हैं. टीबी रोगियों में होने वाली मौत की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है.

डब्ल्यूएचओ की सराहना झारखंडवासियों के लिए सुखद पहलू

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस उपलब्धि पर जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड और देश के लिए यह एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है. मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि WHO की सराहना, न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बनते ही खुद ने कई निर्णायक फैसले लिए, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.

झारखंड के मॉडल को अपना रहे हैं बीजेपी शासित राज्य

उन्होंने उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि मरीज की मौत के बाद, शव को पैसे के अभाव में अस्पताल में रोकने पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लागू किया. इसी मॉडल को बीजेपी शासित राज्य असम में भी लागू किया गया है. इसी तरह रांची के RIMS अस्पताल पर बढ़ते बोझ को देखते हुए, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल 'RIMS-2' खोलने का निर्णय लिया गया है.

झारखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के खिलाफ राज्यव्यापी मुहिम, जिसमें दवाइयों से लेकर पोषण और जागरूकता तक हर संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि मरीज जल्दी ठीक हो सके. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निरंतर संपर्क में हैं और हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सक्रिय रूप से भाग लिया. केंद्र सरकार ने भी झारखंड की पहल की प्रशंसा की और निरंतर सहयोग दिया है.

स्वास्थ्य क्रांति का केंद्र है झारखंड

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि WHO जैसी सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्था ने झारखंड के प्रयासों को सराहाना की है. यह उपलब्धि झारखंड की जनता को समर्पित है, जिनके विश्वास और सहयोग ने मुझे लगातार बेहतर कार्य करने की शक्ति दी है. डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा कि यह उपलब्धि साबित करती है कि झारखंड अब स्वास्थ्य क्रांति का केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में टीबी उन्मूलन में विश्व पटल पर एक मिसाल बनेगा.

