जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल हर दिन इलाज के क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है. इसी के तहत सवाई मानसिंह अस्पताल के CTVS विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने हार्ट से संबंधित एक दुर्लभ ऑपरेशन किया है जिसके तहत मरीज़ को दुनिया का पहला पॉलिमर वॉल्व लगाया गया है.

SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि दुनिया का पहला पॉलिमर वॉल्व SMS अस्पताल में मरीज़ को लगाया गया है और CTVS विभाग ने 38 साल के मरीज़ का सफल ऑपरेशन किया है. उन्होंने बताया कि अब तक दुनिया में अधिकांश कार्डियक मरीजों को दो तरह के वॉल्व लगाए जाते हैं जिसमें मैकेनिकल और बायोप्रोस्थेटिक वाल्व शामिल हैं लेकिन अब नए तरीक़े के पॉलिमर वॉल्व लॉन्च किए गए हैं जिसके बाद दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीज़ों को काफी राहत मिलेगी.

नए वॉल्व के फायदे : डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि SMS अस्पताल में प्रत्यारोपित किया गया पहला पॉलीमर वॉल्व अपने आप में काफी ख़ास है, क्योंकि इससे पहले जो वॉल्व लगाए जाते थे उसमें मरीज़ों में कैल्शियम जमने और खून पतला करने के लिए दवाएं खानी होती थी, लेकिन पॉलिमर वॉल्व लगाने के बाद न तो मरीज़ के शरीर में कैल्शियम जमेगा और ना ही मरीज़ को एहतियात के तौर पर रोज़ाना खून पतला करने की दवाएं खानी होगी. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है.

दो साल से रिसर्च : सवाई मानसिंह अस्पताल में लॉन्च किए गए इस पहले पॉलिमर वॉल्व को कार्डिएक सर्जरी के लिए एक क्रान्तिकारी क़दम माना जा रहा है. पिछले दो साल से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में इस वॉल्व को लेकर रिसर्च चल रही थी, जिसके बाद इस रिसर्च को जनरल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित किया गया.