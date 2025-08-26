गया: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 की शुरुआत 6 सितंबर से होने जा रही है. मेला से पहले बिहार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है और हर वर्ष देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण के लिए यहां पहुंचते हैं.

ई समाधान कंट्रोल रूम का उद्घाटन: इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 'ई समाधान' कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. यह कंट्रोल रूम संवास सदन, विष्णुपद मंदिर क्षेत्र स्थित कार्यालय में स्थापित किया गया है. मेला आरंभ होने से 10 दिन पूर्व ही इसका उद्घाटन कर दिया गया. उद्घाटन में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर, विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला (ETV Bharat)

यात्रियों को दी जाएगी हर जानकारी: यह कंट्रोल रूम नेहरू युवा केंद्र के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स द्वारा संचालित किया जा रहा है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण स्थलों, रुकने की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, और अन्य सेवाओं से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी.

आईवीआरएस सेवा चालू, यह है नंबर: श्रद्धालु अभी से ही मेला संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आईवीआरएस नंबर 9266628168 जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल कर तीर्थयात्री मेला से जुड़ी आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों की संपर्क सूची भी इस सेवा से जोड़ी गई है.

जिला नियंत्रण कक्ष से होगी निगरानी: मेला की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है. इसका दूरभाष संख्या 0631-2222500 (मुख्य लाइन) और 0631-2222253/59 (सहायक लाइनें) जारी किया गया है. इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी और समन्वय किया जाएगा.

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के लिए बना ई समाधान केंद्र में डीएम (ETV Bharat)

फिलहाल 10 से 5 बजे तक होगा संचालन: पितृपक्ष मेला की शुरुआत से पहले नियंत्रण कक्ष का संचालन प्रत्येक दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जा रहा है. मेला शुरू होते ही यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा. इसके अतिरिक्त, कंट्रोल रूम में फ्री वाई-फाई की भी व्यवस्था की गई है.

"सभी कॉल्स की सघन मॉनिटरिंग करने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है. इससे यह जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार के सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं और किन क्षेत्रों से ज्यादा कॉल आ रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के लिए बना ई समाधान केंद्र में डीएम (ETV Bharat)

देवघाट व अक्षयवट में भी नियंत्रण कक्ष: देवघाट और अक्षयवट जैसे प्रमुख तर्पण स्थलों पर भी अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं. यहां यात्रियों की मदद हेतु प्रशिक्षित शिक्षक एवं कर्मी तैनात होंगे। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को आवश्यक सूचना दी जाएगी.

पब्लिक एड्रेस सिस्टम की अनिवार्यता: डीएम ने निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले सभी स्थलों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए. इसके माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण सूचना का प्रसारण किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो.

खोया-पाया केंद्र भी होंगे सक्रिय: भीड़-भाड़ वाले घाटों और वेदियों के समीप खोया-पाया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए इन केंद्रों पर भी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा. मेला में अक्सर लोग परिजनों से बिछड़ जाते हैं, ऐसे मामलों के लिए ये केंद्र अत्यंत उपयोगी होंगे.

टेंट सिटी को बनाया गया नोडल प्वाइंट: अगर कोई यात्री अपने परिजनों से बिछड़ जाता है, तो उसे टेंट सिटी में अस्थायी रूप से रखा जाएगा. यहां उनकी देखरेख की व्यवस्था की गई है और यह टेंट सिटी नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करेगी.

गया जी में डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

15 दिन पहले से शुरू हो गया है कॉल आना: मेला आरंभ होने से पहले ही 15 दिन पहले से ही तीर्थयात्री जानकारी लेने के लिए कॉल कर रहे हैं. इससे प्रशासन को तीर्थयात्रियों की ज़रूरतें समझने और उनकी तैयारी में मदद मिल रही है.

भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान: प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पंडों, सुरक्षा कर्मियों, और स्वंयसेवकों की तैनाती की योजना अंतिम चरण में है. श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन, सहायता केंद्र, मेडिकल सहायता भी सुनिश्चित की जा रही है.

गयाजी ई समाधान केंद्र में जानकारी लेते डीएम (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं से की गई सहयोग की अपील: प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कंट्रोल रूम से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करें और किसी भी समस्या या जानकारी के लिए उपलब्ध आईवीआरएस नंबर या नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें. सभी से सहयोग और अनुशासन की अपेक्षा की गई है ताकि मेला शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके.

